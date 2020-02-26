韓國一場包括總統、副總理、保健部長在內的會議，證實有武漢肺炎病例「接觸史」

韓國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）持續增加， 中央防疫對策本部今（26）日通報，截至上午確診病例已經破千，累計確診飆升至1146例，其中有超過500例與 新天地大邱教會有關。更令人擔心的是，一名大邱市府秘書也宣告確診，他曾接觸的大邱副市長更於昨（25）日與包括韓國總統文在寅在內的高級官員一同開過會。

（中央社）韓國媒體今天報導「總統文在寅在大邱與接觸過武漢肺炎確診者的人一起開會，理應居家隔離」，對此，保健防疫當局回應說：「文在寅不屬於居家隔離的對象。」

《韓國日報》網路版今天指出，根據《NEWSIS》報導，文在寅25日下午訪問2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴重的大邱市，在市政廳狀況室主持大邱地區特別對策會議時，曾與確診者接觸的大邱市經濟副市長李承鎬（音）也出席會議。

據《NEWSIS》報導，由於李承鎬的秘書當天武漢肺炎確診，李承鎬勢必被感染。因此，出席這項會議的文在寅、副總理兼教育部長俞銀惠、行政安全部長陳永、保健福祉部長朴凌厚、大邱市長權泳臻等，都與李承鎬同聚一室，理當被歸類為居家隔離觀察者。

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《NEWSIS》報導指出，青瓦台今天凌晨零時向採訪過這一消息的《NEWSIS》攝影記者發送簡訊說，

「由於李承鎬的秘書被確診，25日與李承鎬同在大邱市廳參加會議的人士均被歸類為在同一空間的人士，懇請閣下居家隔離7天至3月2日為止」，「在居家隔離期間，若出現發燒、咳嗽等症狀時，採取打電話至1339、聯繫診療所等措施。」

對此，《韓國日報》引述韓國疾病管理本部中央防疫對策本部相關人士的話指出，「接觸與確診患者接觸的人不屬於居家隔離的對象」，「文在寅和同行的部長們是屬於保健教育對象」。

韓國保健防疫當局所指「保健教育對象」是需要被「觀察是否出現疑似症狀等健康狀態等」注意事項的對象，而不屬於居家隔離對象。

根據《東亞日報》，副市長李承鎬的檢測結果今日上午出爐，結果是陰性，並未感染武漢肺炎。報導指出，如果副市長確診，包括文在寅在內的青瓦台一級官員，將面臨隔離。

30多天內確診破千，韓國遭14國限制入境

根據《韓聯社》， 韓國中央防疫對策本部今日通報，截至上午9點，新增了169例武漢肺炎 確診病例，累計確診1146例，這是韓國在確診第一例武漢肺炎37天後，累計確診數破千，而與新天地大邱教會和清道大南醫院有關的確診病例分別增至501例和113例。報導指出，目前還有1萬6734人的檢驗結果 尚未出爐。

韓國境內累計死亡病例一共有12例，包括今日一名 73歲患者，是新天地信徒，患有糖尿病和高血壓等慢性病，之前在大邱醫療院接受住院治療，於23日轉入啟明大學東山醫療院接受救治，凌晨1點不治身亡。昨日也有一名36歲的 蒙古國籍病例傳出死亡，成為韓國首例外籍死亡病例。

駐 韓美軍司令部25日也在官網通報，慶尚北道漆谷郡「卡羅爾營」（ Camp Carroll ）的一名士兵確診感染武漢肺炎，成為韓國第一名確診的美軍案例。該士兵目前正在居家隔離，他224日訪問過位於大邱市的「沃克營」（ Camp Walker） 。這2個軍營的衛生人員正追蹤這名美軍的接觸者， 以確定是否有其他人受到感染。

《朝鮮日報》報導， 隨著韓國武漢肺炎感染者劇增，世界各國因「韓國恐懼症」現象，出現了禁止、限制曾訪問韓國的外國人入境。以色列、巴林、約旦全面禁止曾訪問韓國的外國人入境，此外包括英國、哈薩克斯坦在內的14個國家都對韓國人採取了各種入境限制措施。

台灣在24日將韓國疫情建議提升為3級警告，提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊。本國籍人士於2月25日、26日自韓國入境者，須落實14天自主健康管理，而自27日零時開始，所有自韓國入境台灣者，無論本國、外國籍，都要實施14天居家檢疫。

韓國尚未全面限制中國人入境，中國部分地區先拒韓國人

韓國尚未對中國全面展開禁令（目前只限制曾造訪過中國湖北省的外籍人士入境），但據《韓聯社》報導， 山東省威海市25日起，不分國籍一律隔離來自日本、韓國的入境旅客，14天後才能回家。 當天上午從仁川飛抵威海機場的濟州航空​​163名旅客全部被強制隔離，其中包含19名韓國公民。據悉，中方並未就此與韓方事前協商。 遼寧省瀋陽市政府也規定對來自韓國的航空旅客進行普查，據了解，即使查無症狀，也要在家中或指定酒店隔離14天。

為此，韓國外交部長官康京和25日表示，初認為中國部分地方政府因擔心病毒擴散強制隔離從韓國入境的人員，是「防疫過當」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範