台灣的加勒比海友邦「聖克里斯多福及尼維斯」，最大的財政來源是「賣護照」

維基百科上寫汪小菲那位據說不能來台團聚的媽媽，國籍是「聖克里斯多福及尼維斯」。汪小菲可能沒有搞清楚，如果媽媽的國籍，真的在這個位在加勒比海上小安地列斯群島上的小國，國民來台灣是可以得到免簽證待遇的。

這個國家沒有承認中國，但因為有利用大英國協護照的優惠鼓勵投資移民，不少中國人嫌美籍加籍難辦，會退而求其次選擇這裡。九一一之後，也有很多伊朗商人選擇克國國籍，就為了可以自由出入歐洲。克國國籍不難辦，價格也不高，國內又不收取所得稅，還不用坐移民監，辦國籍甚至到當地辦理，不知道張蘭女士當年辦克國籍，有沒有到訪過這個美麗小國？

聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海上的友邦之一，國家不大，由兩個主要島嶼聖基茨和尼維斯組成，島嶼的第一位西方發現者是哥倫布，他在1493年第二次以為自己到印度的旅行中，發現了聖基茨，並且以自己的名字亂命名為「克里斯多福」（Cristobal）。至於隔壁的尼維斯，據說是因為當時他在船上看見山峰上的皚皚白雪，便稱這座島嶼為「雪島」（nieves）。

兩座島嶼都是相當富庶的地方，原住民加勒比人在此生活。而「發現」這裡的西班牙人，並沒有對這些小島發生興趣，他們更關注的是附近的幾個富庶大島，古巴、西班牙島（現在的海地和多明尼加）、牙買加和波多黎各。只是西班牙人沒想到，大島雖然重要，但小島水淺可以停泊靈活的小船，而且又扼住了大島通往大西洋的門戶，早先有很多海盜活動，「虎克船長」、「金銀島」講的，都是加勒比海海盜的故事。晚來的英國人想到了這件事，便和海盜合作，佔領了大多數小安地列斯群島。

1588年，西班牙無敵艦隊在海上遭到嚴重的挫敗。英國成為大西洋上的新強權。1623年，聖基茨成為英國人在西印度群島的第一個殖民地，1624年，法國人也來了。到了1626年，英國人和法國人把當地兇悍的加勒比人殘殺殆盡，並從非洲引進大量的黑人勞工取代加勒比人。

這種狀況在當時的加勒比海屬於常態，西班牙人也一樣血腥鎮壓當地原住民，並從非洲引進黑人勞工、甚至華工來取代他們。這些做法，也造成今日加勒比海地區複雜的人種，只是聖基茨及尼維斯兩個島嶼，從17世紀起，就再也沒有加勒比人的足跡，人種幾乎全部都是黑人或黑白混血，相較加勒比海上的其他國家單純，背後的理由卻很血腥。

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小安地列斯群島位在加勒比海通往大西洋的要衝，聖基茨在北邊，島上有很有名的「兩洋交界處」，站在此地，平靜無波的加勒比海和浪濤洶湧的大西洋一覽無遺。這裡也是戰略要衝，因此佔領此地的英國人從1690年起，開始興建布里斯通城堡（Brismstone Hill Fort），並設下砲台，管制大安的列斯群島、南北美船隻的出入權。這也是英國在直布羅陀、馬六甲和克里米亞做的事情。

法國人非常訝異英軍的果決行動，畢竟要在海拔八百公尺的山丘上興建城堡，無論是土石搬運，或是武器運送，都非常困難。但英國士兵當然不是只有自己幹，他們動用了大量的黑人奴工，把巨大的岩石搬上山丘，興建成堅固無比的要塞城堡，讓動作慢一拍的法國人極為扼腕。

不過法國人並非省油的燈，1782年，法軍強攻布里斯通城堡，經過一個月的血戰，英軍損失慘重，城堡陷落。只是在帝國主義擴張的年代，列強瓜分土地，看的是地圖和利益，沒人在乎血戰的犧牲。1783年，英法兩國為了北美洲停戰，承認美國獨立而簽訂的《巴黎條約》當中，再一次把聖基茨及尼維斯劃給在北美損失慘重的英國，可以說兩國軍隊在布里斯通城堡這一仗真的是為誰辛苦為誰忙。

聖基茨及尼維斯也出過幾位名人，美國開國元勳（Founding Fathers）之一，華盛頓的堅強盟友漢密爾頓（Alexander Hamilton）就是出身尼維斯。漢密爾頓怎麼到尼維斯的，他自己很少講，只知道他母親是尼維斯人，他在很年輕的時候就被送到紐約唸書，從此再也沒有回去過。從當代的國界角度看，可能會真的覺得漢密爾頓出身加勒比海小國很訝異，但以當時英國殖民者在美洲活動的角度觀之，應該一點也不奇怪。

不過尼維斯雖然是漢密爾頓生命的原鄉，卻似乎沒給過他什麼能量。要不是因為前幾年音樂劇《漢密爾頓》紅極一時，大概也沒有人會記得他是尼維斯出身。只是尼維斯人記得很清楚，漢密爾頓在尼維斯的故居至今仍被保留，只是裡面空空蕩蕩，恰如當年美洲的氣氛，無論是白人、黑人、華人，來到此地都是新生，只是有些人帶著冒險氣息而來，有些人則是被迫走上悲慘的奴役命運。

今天的聖基茨及尼維斯，算是加勒比海上發展的還不錯的國家。旅遊設施完善，國際投資雲集，旅館不貴，又有表現優異的蘭姆酒（Rum），又是英語國家。美國人把這裡當作可以輕鬆度假的後花園，每一年冬天這裡都擠滿來自美國的觀光客，聖克里斯多福及尼維斯政府也積極投入要鼓勵觀光。布里斯通城堡已經成為聯合國認證的世界遺產，漢密爾頓小屋也幾經整建，這裡欣欣向榮。

只是，聖克里斯多福及尼維斯政府最大的財政來源，其實是賣護照。這幾年積極發展觀光，是因為克國政府很清楚，賣國籍的塊錢好賺，但如果美國和歐洲持續因為反恐而施壓，而中國的經濟又有風險，那這條路遲早得轉彎。和其他加勒比海國家相比，聖克無論在交通、投資上，都算是表現比較出色，現在轉彎，未來還有機會擺脫財政壓力，如果繼續依賴賣護照維生，萬一國際局勢變化，難保不被波及，不知道汪小菲的媽媽是不是應該慶幸自己高瞻遠矚，早就辦好了克國國籍，來台灣和兒子團聚可以很簡單。

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