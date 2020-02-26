武漢肺炎當前三月媽祖遶境辦不辦？內政部：鎮瀾宮應立即做好延期備案

（2020/2/26 14:00 更新指揮中心說法）

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續延燒，每年吸引上百萬信眾參與的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年是否暫緩？

內政部政務次長陳宗彥今（26）日下午於指揮中心記者會上表示，農曆3月是國內宗教活動興盛的時間，外界對宗教活動近期表達關心，內政部也一路和宗教團體做溝通，不斷重申所有宗教團體應立即有「延期的備案措施」，要隨時注意疫情中心對疫情發展變化做的疫情提醒。

陳宗彥表示，近期從北中南不同的宗教都陸續有非常多的活動延期或取消，或改用直播的方式提供信仰者有心靈寄託的方法，而針對大甲鎮瀾宮的媽祖遶境活動，陳宗彥表示，大甲鎮瀾宮今日稍早於記者會說明，已大幅縮小活動規模，將2個萬人活動取消，也呼籲信眾不要跟著轎子走，嚴禁摸轎、鑽轎等傳統儀式，但陳宗彥表示，還是會再次提醒大甲鎮瀾宮注意疫情發展，有立即做好延期的備案措施。

（以下內容原刊於2020/2/26 13:18）

原標題：途經全台4縣市、影響商機50億，武漢肺炎當前大甲媽祖遶境辦不辦？

針對外界質疑，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今（26）日上午召開記者會，表示大甲媽遶境已有百年歷史，遶境起駕日期是在元宵節擲筊決定，信徒依序隨行，廟方無時不刻不在關注疫情，全力配合疫情指揮中心，若政府宣告禁止遶境必須延期舉辦，廟方會遵守政府政策。

《風傳媒》報導，顏清標表示，大甲媽遶境活動從未中斷，當年SRAS疫情也排除萬難完成，在與沿途各宮廟開會協商對策對策後，決定大甲媽遶境目前如期舉辦。不過也配合防疫，相關文武陣頭與參與人數會精簡，此外，首次取消席開1300桌、宴請沿途宮廟主事人員的「起駕宴」，遶境活動也以室外為主，不摸轎也不鑽轎腳，且鑾轎不進入民宅、公司行號或宮廟，信徒只要在路邊設香案祭拜，或在遠處以雙手合十表達對媽祖的敬意即可，也可透過視訊直播跟隨媽祖遶境。而媽祖之光晚會、祝壽大典等大型活動也將延期或停辦。

但顏清標也說，若疫情指揮中心或內政部下令不准遶境，「我們也會遵守」。

《中央社》報導，對於最近針對大甲媽祖遶境的輿論，顏清標表示，如果衛福部及內政部有說「叫我們不要去，我們也會遵守」，但是「三月瘋媽祖」是全台灣的事情，大家感情要顧好，不要讓網路帶風向、不斷謾罵，這樣會受不了，「尤其不要針對我父親」。他也呼籲「不要政治化，媽祖是大家的」。

今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將於3月19日起駕，為期9天8夜，全長340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等4縣市，這場國內大型宗教活動每年吸引大批民眾參加，但因遇到武漢肺炎疫情爆發，有許多網友及醫師都建議暫停舉辦遶境活動。

媽祖遶境影響50億商機，辦與不辦成兩難

「三月瘋媽祖」是台灣行之有年的大型活動，《Discovery》曾將媽祖遶境與麥加朝聖、梵諦岡耶誕彌撒同列為全球三大宗教盛事。不過，由於武漢肺炎當前，遶境辦與不辦成為兩難。

Photo Credit: 中央社 2019年大甲媽祖遶境新港奉天宮進香活動「祝壽大典」，奉天宮前廣場與周邊街道擠滿人潮，虔誠向媽祖行三跪九叩禮，祝壽祈福。

《商業周刊》報導指出，鎮瀾宮面對的不只是民俗，更是經濟上的兩難。周刊引述鎮瀾宮曾公布的數字，近年在9天8夜遶境進香期間，可收到2000至2400萬的香油錢，占全年香油錢收入的1.5%，收到的金牌超過2000面，市價約177萬元。

周刊也指出，根據真理大學文化與資訊管理系教授張家麟、台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥在2012年發表的實證研究推估，遶境9天8夜期間，總香油錢收入可超過5億。若再加上周邊商品，以及人潮帶來的觀光量能，一場大甲媽祖遶境進香，可以滾出近50億元的「媽祖經濟學」商機。

Photo Credit: 中央社

對於大甲鎮瀾宮要求政府做決定，行政院發言人Kolas Yotaka回應指出，由指揮中心基於防疫需要，專業判斷之後，提出建議。內政部次長陳宗彥則表示，昨天內政部都有跟廟方溝通，事實上，這幾天很多宗教團體經過溝通後都有從善如流的措施；因應防疫的必要，包括五大佛教團體、道教團體紛紛表達停辦延期措施。他也表示，鎮瀾宮不止提及遶境的想法，也提到減少人群接觸的措施，內政部也會實際跟廟方緊密聯繫，了解相關措施狀況。

因應武漢肺炎，國內大型佛教團體則已紛紛將大型活動取消或轉型，慈濟取消或延期所有大型活動至3月底，法鼓山也宣布暫停所有活動至4月5日，佛光山則將大型活動轉型為線上進行。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範