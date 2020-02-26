避免誤信劣質「研究報告」，先了解同儕審查

上星期有一段《路透社》嘅報導直指，近來對於COVID-19的科學發佈速度十分快，流量亦十分多，雖然可以令我們有更多資訊去進一步研究抗疫的方向，但亦因此而導致一些劣質研究報告流出，引起坊間的假新聞及恐慌。[1]

《路透社》將其中一個原因歸咎於部分研究發佈前未經過同儕審查（peer-review）。

Image Credit: Reuters / 達志影像 《路透社》的分析顯示，跟新型冠狀病毒有關的論文預印本（preprint）當中，討論病毒可能源自蝙蝠的研究得到最多新聞報道，但在Twitter上流傳最廣的則是暗指病毒跟HIV有關的研究（作者已撤稿），大幅拋離其他預印本。

咁究竟乜嘢係同儕審查？

一齊睇下一個較出名的科學研究報告出版社Wiley的一張圖片，用流程圖簡單講述整個同儕審查的過程[2]︰

其實，同儕審查就係由科學期刊的編輯先把關，看看論文的質素及內容是否切合該期刊的要求，然後再將論文給予一到五個有相關研究經驗的學者，作進一步的審查，提出有問題的地方，再讓作者回應及改善，然後校對後才可發佈。

故此，沒有經過同儕審查的研究報告，即是未有經過有相關研究經驗的學者審查，如果作者想法有錯、做法有錯、分析有錯，就會令整篇論文不可信。所謂當局者迷，一些沒有經過挑戰的科研報告，好容易因作者的偏見而出現問題。這是同儕審查的重要之處。

但，同儕審查並不是神一般的流程，一樣有十分大的局限︰例如如果科學期刊的質素差，一般也找不到具質素的學者去做審查；又例如當作者是鼎鼎大名的科學家時，負責審查的學者有可能震懾與其威名，而以為報告一定是完美無瑕，不再提出提問等等。

科學期刊的質素參差、審查過程的質素亦未必每次能一樣高，就算研究報告已經過同儕審查，亦未必一定完全想法、做法、分析都準確無誤，亦不一定有極高質素。故此看科學研究一直都要帶有批判思維及必需留有討論空間，並從討論中去了解研究結果該如何分析、研究有甚麼局限性等等。

科學一直都沒有low-hanging fruit，一定要透過自己去了解及分析，才可得到最全面及較可信的資訊。在這個紛亂的社會，我們的科學思維愈來愈重要。沒有批判及分析的能力，我們就會很容易溺斃在這個無限大的資訊汪洋之中！

註︰

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin