《如果不行，就逃跑吧！》書評：昭和風格配上文字力，不假掰的清流心靈雞湯

文：蔡亦竹

很少看到這麼高能又鏘的阿北。既是漫畫原作家、作詞人、小說家與編劇，年過高齡70還玩起Twitter，迅速累積超高人氣追蹤，小池風格金句集《如果不行，就逃跑吧！》終於在台灣正式推出，而小池阿北的傳說，就要先從他的漫畫創作開始說起。

小池一夫是日本著名的漫畫原作家，而且專長的是「劇畫」風格。所謂劇畫就是造型畫風寫實，也因為這樣劇畫常走「社會事」風格，暴力和色情總會是作品賣點。而小池一夫正是其中的佼佼者。

不管是早已成為經典的《帶子狼》，或是描寫香港黑社會有模有樣的《哭泣殺神》，正因為劇畫寫實的特色，讓這些作品儼然成為由小池編導的紙上電影──只不過內容是很成人、很「社會派」的。小池一夫也以這些作品奠定了他日本漫畫界巨匠的地位。

當然，這種作品不是老少咸宜的。所以當市場主流熱血、友情掛帥的少年漫畫大賺其錢之際，小池的作品集永遠不會是時代最亮眼的寵兒。不過，小池老師仍然擁有一批成年（沒錯啦就是我們這些大叔）為主的鋼鐵粉絲，就總銷售量來講雖然不及少年漫畫的天文數字，但其實也足以讓出版社大賺其錢了。說到這裡，可能會讓許多人誤會小池是個濫產的B級作品製造機。事實上小池真的創作力豐富，而他充滿暴力和色情的作品，同時也充滿深度、不乏人性探討，在作品的完成度上也相當洗練。雖說小池作品充滿了大叔們的妄想，長得又帥能力超棒，又常常一個男主角上一堆女生然後以世界為舞台活躍，簡單講就是高規格版的發大財征服宇宙真人版這樣。

但你千萬別以為小池就是個幻想症的下流父權噁男。小池不但183公分、長年以來是個注重品味的大叔，最可惡的是老婆好像比他年輕很多還蠻漂亮的。而且，這個80幾歲的阿北還推特玩很大。

小池原本立志成為一個小說家，也曾想要考律師。在失敗之後，他當過雀莊店員甚至每天打麻將渡日，還去跑過船、顧過高爾夫球場。但是在那個時代，他就擁有相對稀有的大學法學部畢業學歷。這些知識份子和日本八加九的經歷融合在小池身上，把他打造成了內涵和社會經驗同樣豐富的奇特人種。在社會進入社群網路時代之後，小池不但沒有變成看年輕人樣樣不順眼的話當年白頭宮女，反而被稱為「漫畫界推特搞笑藝人」，在網路上大談人生哲學和社會體驗，成為推特上的金句製造機。

基本上80歲的老人會用網路已經很厲害了，結果這個才華讓人羨嫉的阿北，居然還在晚年用推特打造出了另一個神奇有趣的小池世界。說真的，小池的金句其實充滿了昭和風格。像是對於選擇工作這件事，小池就非常堅持他「男子漢」的浪漫。他說：「工作是一輩子的事。雖然有人說只要不挑就一定有工作，但是如果不做喜歡的工作，那不就是要讓自己一輩子不快樂嗎。」

真的，超昭和超泡沫時代的。不愧是在漫畫作品裏用球棒來表現男主角巨大XX的阿北。

很可惜的，這個阿北最近以82歲之齡過世了。從2016年開始，日本出版社就陸續將他的推特金句集結成書。這些金句其實圍繞著小池的中心思想，就是「認真、用力活出自己的人生」。最近幾年網路流行一股厭世風潮，許多年輕人也以自己多邊緣拿來當梗。對小池阿北來說，這種厭世風潮根本就是無病呻吟牙齒痛。但是小池阿北才不會拿自己輝煌的經歷出來說教（真這樣的話推特上的年輕人誰鳥你），反而是用平易近人而且不褪流行的方式，悠然地闡述自己的人生哲學，這讓他成為了網路世界中智慧又幽默的長者。小池這種「昭和製造」的觀念配上身為創作者的文字力，再加上他生性幽默，讓「小池推特」在這個時代反而成為一種不假掰的清流心靈雞湯。

Photo Credit: 悅知出版提供

Photo Credit: 悅知出版提供 最喜歡《如果不行，就逃跑吧！》書中這兩句話

看完這本書，你就會知道自己根本不需要什麼被討厭的勇氣。因為人生本來就很無情、很討厭，最後你能夠相信的只有自己。然後你也不需要讓你的善良有點鋒芒，因為小池的金句集就是讓你本身成為一把面對無奈人生的利器神兵，而且如果看完小池的書，你就會發現成人還覺得自己是「善良」的，本身就是一個問題了。因為在小池的妙語如珠行間，他要傳達的就是人要如何在不完美而且也不開心的世間，如何保有自己，並且努力快樂地活下去。這本書絕不是什麼打嘴炮的文字遊戲語錄，就像他在書裏提到如何保持人生熱忱，但同時也得學會什麼時候應該要放棄；要懂得相信別人，卻也不能只聽別人一句「沒問題」就完全放心。

聽起來好像互相矛盾，對不對？但其實這就是日本傳統的內外自他間的相對哲學，要懂得保有自我，才能學會怎麼親近甚至愛別人而不至忘了自己。那麼，要怎麼達到這種幾乎像是「開悟」的境界？

看這本書就對了。

世代之間的代溝是絕對存在的。就連整天和年輕人混在一起的我，都會覺得現在流行的男生髮型是怎麼回事是拿個馬桶蓋套著剪的嗎難看死了像豬哥亮一樣，可是年輕人就覺得這樣很帥。而現代年輕人如果回去看昭和世代，更會覺得這些人怎麼這麼虛花而且熱血積極到有點噁心吧。但是那個光芒四射、有時帶著一點俗豔的昭和時代，卻孕育出好幾個影響日後大眾文化甚鉅的偉大人物。比方說像AV界的村西透，還有漫畫界的小池一夫。AV和漫畫都曾經是被視為不登大雅之堂、甚至下流的代名詞，但是這些人卻在這些領域裏，為日本打下了深厚的次文化資產根基。AV帝王村西透的鏘度因為影集而讓很多台灣朋友都認識到了，接下來，該是看小池一夫這位中二老年的最後演出了。

……雖然連我也不懂為什麼《哭泣殺神》每次出任務殺人都要脫褲爛就是了。

書籍介紹

《如果不行，就逃跑吧！：捨棄各種執著，拯救總想成為他人眼中期待的自己》，悅知文化出版

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作者：小池一夫

譯者：黃筱涵

「打開書，就能得到救贖。」

來自生命盡頭、日本漫畫原作家巨匠小池一夫

直擊人心的經典語錄。

不逃跑是很棒的，

但，非得逃跑不可的時刻，也確實存在。

逃跑之後，就能活下來；

活下來之後，就能再戰一場。

人類這種生物啊，

就算預知了人生中所有會發生的事件，

還是可能會做出錯誤的選擇。

所以，請千萬不要責怪逃跑的自己，

因為這只是為了邁向正確方向之前的小小休憩。

人稱「推特金句製造機」的爺級網紅作家，

他所說的話，具有一秒瞬間感動人心的力量。

你一定也能在書中，找到命定的一段話。

面對無法起床的憂鬱早晨──

「總之先離開被窩，洗臉、刷牙、把自己打理乾淨。

就算出不了門也要如此。

就算不想見到任何人也要如此。」

這是憂鬱時期的我，每天告訴自己的話。

面對抱怨不停的同事──

遠離那些無法控制負面情緒的人，

因為對方會影響到自己的情緒。

隨著他人自私的情緒而起舞，

就太浪費自己的人生了。

Photo Credit: 悅知文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航