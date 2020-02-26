防疫全台「超前部屬」：總統520就職活動暫停籌辦，2/26起醫院「限時段」探病

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）當前，全台防疫再度升級。總統蔡英文今（26）日透過臉書說明，表示為全力投入防疫工作，有關5月的總統就職活動，她做出不舉辦大型群眾活動等3點決定。

武漢肺炎讓台灣社會擔心各類大型活動，總統蔡英文今日於臉書發表聲明，有關5月總統就職活動，將暫停籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化。並強調防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動，並稱一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。

蔡英文表示，感謝慈濟、佛光山、法鼓山，以及全國各地媽祖、保生大帝、玄天上帝、慈惠堂系統等信仰的團體，因為擔心信眾的聚集造成防疫的風險，陸續宣布暫停、延後大型活動，或改以線上法會等其他方式取代。蔡英文說，在這個關鍵時刻，要謝謝各方信眾的體諒。大家的慈悲心，讓防疫工作可以更加順利，也減輕了第一線醫護及防檢疫人員的壓力。

蔡英文的聲明，並未提及仍可能如期舉辦媽祖遶境的大甲鎮瀾宮。

不只醫護人員出國限制，入出醫院也將有管制

為強化防止醫院內部感染，中央流行疫情指揮中心今（26）日於記者會上宣布針對醫護人員出國限制。疫情為第三級的地區，除非特殊情況否則禁止前往；第一級與第二級的地區，這段期間暫緩前往，除非報准才能前往。這些限制也包括轉機在內，將自2月23日起實施至6月30日，將視疫情發展縮短或延長限制。

衛福部醫事司司長石崇良說明，如果有特殊原因要前往第三級疫情地區，必須向衛福部報准；而要前往一二級疫情地區，則需向各服務醫院申請報准，並且返國後要針對前往的區域風險，做居家檢疫與自主健康管理，14天內不得從事醫療照護服務，產生損失將按照特別條例與相關規定給予全額補助和補償。

因應疫情發展超前部屬，指揮中心今日也祭出醫院進出管控，將進出醫院人員分成三類（病人、訪客、外包人員）管制。病人方面，進入醫院之前，無論急診或是住院或門診，都必須採分流動線，有不同的出入口跟動線安排。

另外不同以往隨時進出醫院，即日起，所有訪客必須按照醫院規範的時段進行訪客，各醫院將定出訪客進出時段，特定時段內才開放探訪。而為落實感染控制，進出病房都需要採登記制，也要問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），避免發生院內感染，也規定每名住院探病限2人、陪病只能1人。

外包人員的管制方面，將要求醫療機構對所有外包人員健康管理，遵守醫療機構內的所有感染管制程序。外包人員涵蓋醫療機構委託外部承攬清潔廢物清理、洗滌、救護車、交通車、警衛、照顧服務員、膳食製作供餐、太平間、等非醫療核心業務人員。

而針對醫院量能，為擴大收治呼吸道疾病或嚴重特殊傳染性肺炎的個案，讓中央的負壓隔離病房收治重症的個案，醫事司司長石崇良今日也宣布，一周內會擴大設置專責病房，包括傳染病指定隔離醫院和應變醫院共134家醫院，開始設置專責病房。專責病房的照顧人員將採固定制，避免跨單位服務，嚴格控管進出該病房的人員控管。

伊朗升級二級，義大利高風險陳時中「不建議去」

因應國際武漢肺炎疫情不斷增加，指揮中心今日將伊朗疫情等級升級到第二級警示。指揮中心指揮官陳時中表示，伊朗由於死亡案例增加，升級到第二級，根據指揮中心資料，伊朗95確診個案中，有15例死亡，死亡率達15.7%。

我國目前對於有疫情國家/地區警示：

一級（注意，提醒遵守當地的一般預防措施）：泰國

二級（警示，對當地採取加強防護）：新加坡、日本、義大利、伊朗

三級（警告，避免至當地所有非必要旅遊）：中國、香港、澳門、韓國

另外，義大利駐台辦事處昨（25）日公告，所有近期曾停留「疫區」的旅客，入境義大利需強制進行居家檢疫14天與監視措施；義大利辦事處特別提醒，這些受影響的地區包括「中華人民共和國與台灣」。

媒體詢問，針對義大利因「一中原則」將台灣列入「中國疫區」，是否表達抗議？陳時中指出，義大利風險非常高（根據指揮中心資料為322例確診，死亡10例），「其實要到義大利，我們也不建議啦」，表示國人若要前往義大利，應三思而後行，至於外交事件，仍交由外交部溝通。

台灣再添1確診個案，遭感染外籍看護2/16-2/24活動將公布

疫情持續延燒，指揮中心今日也再公布一位確診病例，為案27（北部80多歲男性、無出國史） 的看護，是我國第32例確診個案。

指揮中心說明，案32是一名30多歲女性外籍看護，在2月11日至16日住院期間照護案27，衛生單位於案27確診後，透過警政單位協尋該名個案，於2月24日晚間尋獲後送往醫院採檢，並住院隔離，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗於今日確診。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，案32照顧完第27例確診的老先生後，又到了2家醫院，目前已掌握她於醫院的接觸者，目前正在調查她於2月16日至2月24日間的社區活動史，也將公布她院外活動足跡。

好消息是，指揮中心今日宣布，第24例確診病例（北部60多歲婦人，為家庭群聚感染）相關案件過了潛伏期，已經沒有向社會擴張的風險，故宣布結案。指揮中心說明，案24的家屬共12人，除案25、26為陽性確診，其餘10人均為陰性；友人27人，採檢12人均為陰性；醫護169人，採檢154人均為陰性；其他接觸者645人，採檢64均為陰性。目前只有婦人大女兒，雖然3採都陰性但因有症狀且曾與婦人密切接觸，列為極可能病例。

而美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）今天表示，已經開始將實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），在因感染武漢肺炎而住院的病患身上展開臨床試驗。醫事司司長今日也證實，與美國接洽後，國內也將展開臨床試驗的申請，初步規劃將在全台北、中、南各指定一家醫院，做為主責醫院，在病人同意的情況下，給予治療的機會。

核稿編輯：楊士範