蘇州疫情紀實：「封閉式管理」與「復工」的真實現況

此篇文章寫於2月26日，如後續有任何改變於此時情況不符請見諒。

在開始寫之前，由於中國真的太大，筆者僅寫出我在蘇州生活周遭的所見所聞，盡可能以記錄真實狀況為主，不另外多加個人評論，理性勿戰。

今天這篇主要寫寫「封閉式管理」與「復工狀況」，其餘民生相關或許留待下篇再做記錄。所謂「封閉式管理」主要的核心概念就是人不進來人也不出去，政府機關可以確實掌握該地每一個人。

首先，很多地方在公告之前早已針對市級範圍做出出入的限制，諸如高速公路不讓外地人下閘道（需有當地戶籍，居住證，與車牌等等檔）。

今天我們主要談談社區的封閉式管理，從1月24日蘇州宣佈一級回應，到公告明定之前，基本上就是嚴格控制人流進出社區，很多地方也不管你的證件，只要是1月24日以前離開蘇州想回來的，就是不准進入。

而過年期間一直留在本地的，社區各自為政發出入通行證，我周遭的狀況是每週每戶可以出去兩到三天，每次一人，時間亦有限制，如果逾時，嗯，會超級麻煩。

出去可以去哪呢？沒錯所有的店都沒開，一定區域內也只會有一兩家超市有開讓大家買菜。

當然，進出社區除了通行證外，沒有口罩不讓出，體溫過高不讓出，咳嗽什麼的也是一定不讓出，反正當時口罩也不好買，大家就索性在家不出門。

這樣的日子基本上是一路持續到公告社區封閉式管理之前。那公告後呢？

由於要趕上2月10日開工，各地的打工仔（像是我）也不得不返回蘇州，這時候公告等於是把權力下放到社區。

社區根據公告可以不讓外地人進入，要進入的需要各式檔，諸如：居住證、復工通知書、工作合約、租屋合約、房產證跟健康狀況承諾書。

其中，只要是重點疫區來的，或是上述檔不足的，很抱歉，請你哪裡來哪裡去。

實際管控嚴格程度也跟社區有關，例如拆遷戶多的社區（通常平均年齡較大，教育程度較低，人數較多）會格外嚴格，不管什麼檔，外地人就是不給進入。像是我住的人才公寓，因為是獨棟的人少，而且都是政府機關與企業積極引入外地人，自然管控方面就是照著公告的標準執行，並不會特別刁難住戶。

同時，很多的高速公路口、高鐵站都會貼出「離開當地後，再回來要隔離14天」，也是希望沒必要離開的就乖乖待在家。

這個政策也發生很多事，例如從老家到工作的地方，因為租屋的社區非常嚴格進不去，同時回老家又要隔離導致很多人進不去也回不去的狀況。

而外地人順利回到工作的城市後，隔離是必須的，有生病的，來自特殊省市的就是集中隔離14天（通常是要自費），其餘依照來的地方，交通方式等又有不同天數的居家隔離限制。居家隔離什麼意思，就是在你家門口貼封條，不要懷疑，就是封條，你一出門封條掉了，麻煩保證很大。

居家期間就是社區物業會把你的生活必需品拿到你門口，開個小縫把東西給你，有些社區統一採購，有些自己上網買了送到社區門口，反正就是不讓你出門。

期間各種量體溫確認健康狀況也是必須的，沒有回報，嗯，你麻煩也大了。基本上我所見到的封閉式管理大概是這麼一回事，至於好壞，我就不多說了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

接著聊聊復工，雖然是說2月10日號復工，但是基本上是要通過申請的，而且根據前面提到2月10日外地人返回要隔離的政策，基本上2月10日真正能復工的企業不多，能復工的員工也只有過年期間哪都沒去的本地人為主。

申請復工老實說因企業性質不同差異很大，商店餐廳娛樂場所這種人潮聚集的不用想了一定不會過，保證的。一些不是特別重要的工廠或施工工地，因為產值較低，能不開工就不開工。所以能在第一時間開工的公司工廠基本上都是底氣很夠的。

而開工的條件也是不簡單，我們這是要求口罩存量夠（每人一天2個）、消毒用品要齊全、健康狀況要回報；基本上每天政府機關都有人來檢查。能不能搞定這些某方面來說也是公司底氣夠不夠的展現了。

我們園區跟大樓內部的管理也是每天上報上班人員，園區門口核對，量體溫通過才給進，當然，沒有口罩是哪都去不了的。

訪客方面也必須提早申請，搞一堆確認訪客沒病的檔才有可能會通過可以來訪。不過目前我接觸的許多公司供應商客戶等待都是公司自己規定不能異地出差，畢竟有可能出差回去又是14天的隔離。

另外有些不是非必要進公司的行業或職位，也是都鼓勵在家辦公或是輪流進辦公室，盡可能讓越少人同時出現越好。

上班後不可避免的吃飯問題，由於餐廳基本上不准內用，也就大家叫外賣了。我們這由於地方有錢，所以沒有自己食堂的都可以由地方政府統一幫忙訂購。

其他像是視訊會議、獨立辦公室、不開中央空調、沒事不要聊天、口罩戴好這種基本操作都是越嚴格越好。

以上大概是我本身經歷的一些記錄，再次聲明，這裡太大了，各地的現實狀況多少有差異，各位讀者就看看瞭解一下就好。

最後，希望疫情趕快平息大家恢復正常，我才能安心的回家度假啊。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航