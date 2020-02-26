失控疫情蔓延時：開學在即的韓國大學，準備迎接中國留學生「返韓」

韓國武漢肺炎疫情嚴重，從當地發現第一位確診者後，眼見著2月18日確診患者為31位、2月19日53位、2月20日104位、2月21日204位、2月22日433位、2月23日602位、2月24日833位、2月25日977位，可說是倍數成長、一路攀升。短短37天內，迄2月26日，韓國境內感染人數已經高達1261位，死亡人數也突破雙位數，來到12位，讓韓國國內興起危機意識，展開一陣「抗疫風」。

當然，不分國內外媒體多有評論，為何武漢肺炎為何會如此急速地在韓國當地爆發開來，有的人從文化角度，論述韓國沒有公筷母匙、隨地吐痰等習慣，易造成疫情擴展之原因，但我們也得小心台灣多是「長輩夾菜」、許多大型聚會，也有公筷母匙「共食」等習慣；抑或從宗教角度，論述新天地教會的不配合，導致大規模疫情爆發。

又或者從政治角度，論及韓國過於親中立場，於疫情發生之際，還大捐口罩給中國政府，且聽從WHO建議，疏於防疫，連帶使得20日韓國總統文在寅與中國國家主席習近平的「慰問」通話，提到「中國的困難就是韓國的困難」等，等到韓國疫情失控爆發時，也有許多網友紛紛把這句話酸成「中國的病人就是韓國的病人」，文在寅（문재인）總統的名字，戲稱為「文罪人」（문죄인），甚至直指此失控疫情遠超於前一任「世越號」事件，疫情議題仍是在當地熱燒。

然而，韓國大學與台灣一般，近日即將開學，儘管台灣二月初因防疫需求，各大所學校達成共識，紛紛延期兩週開學，諸如我所兼課的雲林科技大學應用外語系，也延期到3月2日開學，然而開學近在眉梢，儘管相較於台灣鄰國，此次台灣掌控疫情算是處置有方，在開學前夕，老師也都紛紛收到校方系所數封電子郵件通知，針對開學後的教授課程方式作了安排，諸如進入學校網頁皆得填寫旅遊史、自我檢驗表（如有無於寒假階段出國、身體狀況等調查表），抑或於開學前夕安排了數場數位教學給老師學習，好保障無法回到台灣的中港澳學生的受教權，抑或應對若大專校院內，一位師生確診病例後，該師生所修、授課程均停課，兩位則是該校（區）停課等「臨時狀況」。

同時校方也做了許多防護措施，諸如「進教室首先噴酒精消毒雙手，每間教室皆會放置一瓶酒精消毒液」、「保持教室內通風，得開窗戶使空氣流通，沒有必要，盡可能不使用冷氣空調，若為密閉空間，則須要求戴口罩」、「強化衛生教育宣導，如加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣（如：打噴嚏、咳嗽需掩住口、鼻，擤鼻涕後要洗手）及妥善處理口鼻分泌物等」、抑或「主動關心學生健康狀況及到課情形，導師或授課教師，應注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，系辦備有額溫槍，若有需要測量體溫，可請至系辦測量」等眾多防疫細節，看來大家都是繃緊神經，共同預防此次大專院校陸續開學防疫關鍵期，深怕一個不小心，造成防疫漏洞。

反觀韓國不論是因為外交，抑或經濟考量因素，疏忽前期疫情防護時段，現今可說防疫缺口大開，不僅是民間，連同韓國國會也因此疫情被迫關閉，同時法庭也下達休庭建議，甚至最容易發生疫情擴散之一的軍隊，也傳出感染者高達13位（2020年2月25日數據），連帶使得高達7500位士軍官皆被隔離，史無前例在當地造成大規模軍隊兵力、立法行政機關暫時停擺，不可不說嚴重。甚至前幾天我還聽到有些名嘴苦中作樂地說，「韓國再這樣下去，北韓金正恩會不會看到韓國門戶大開，揮軍南下」，真的來一場統一作戰「金正恩的迫降」，當然，我們是希望這樣的場景不要出現。

而在韓國大專院校方面，現今也在極力對抗疫情中，諸如我所就讀的母校韓國首爾國立大學，於25日驚傳有行政人員的家屬2位確診為武漢肺炎者，儘管該位行政人員並未與家人同住，且檢驗後呈現為陰性，但因此行政人員曾與家屬吃過飯，校方為求謹慎，決定延後開學2週開學，甚至原先於2月底舉辦的上半年畢業典禮，與新生入學典禮，也因此次嚴重疫情而停辦。

除此之外，許多名校也實施了許多前所未有之防護措施，諸如24小時不打烊的首爾大學圖書館，為了控制此次疫情，把開館時間調整為早上9點到晚上9點；而同在首爾市內的高麗大學與成均館大學，則要求回國中國學生，得待在宿舍內自主管理措施，眾多社團活動取消，以及校區內只開放一處學生餐廳營業（成均館大學措施）。延世大學宣布校內的室內空間籃球場、游泳池暫停開放。

慶熙大學更是嚴重，除了採取如同上述高麗大學與成均館大學，要求回國中國學生於宿舍的自主隔離管理外，也要求非本校人士不得入校參觀，同時連帶要求，校內學術活動會議、研討會、聚會也暫時取消，眾校內備妥消毒酒精、口罩，對抗韓國大學3月開學防疫潮。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但是相較於台灣，我比較擔心的是，因為台灣為了防堵疫情破口，政府曾短時間禁止中國人民或中國學生返台，當然我們並未要標籤化所有中國學生就是「病毒者」，但是從「疫區」出來的人士，多少為了自身或國土安全，有必要進行一定程度的人道關懷與醫學檢驗，然而韓國迄今仍未有此強制防疫規定，且就校園方面來看，中國學生正要返韓。

根據韓國教育部統計，境內中國籍留學生有7萬9790位左右，而在2月18日前，已經有1萬9839位中國留學生返回到韓國國內等待開學日。而韓國教育部也預計，本週將會有一萬多位，以及下週九千多位中國留學生，即將返韓開學，讓韓國大專院校繃緊神經，特別是中國學生最多的慶熙大學（3779位）更是緊張，已經投入大量經費與人力，分兩區宿舍供給中國學生隔離、自主管理14天，但這些都將成為韓國防疫疫情的一大消耗與隱憂，甚至要不要禁止中國人士入境，現在也成為韓國當地的攻防戰與熱議議題，也值得我們陸續觀察。

最後，在此我也得特別提醒台灣許多讀者，或有計畫前去韓國進行交換課程正規學生，以及想去當地學習韓語的語學堂朋友，出發前最好先與校方聯絡，看是否能夠延期或退費，好保護好自己的健康情況，同時，我們也希望鄰國眾多國家，疫情能夠早日消退。

提供給關心韓國疫情讀者與朋友們，可以參考的韓國當地疫情網頁（韓國政府防疫網），每日都會更新現在「確診患者數」（확진환자수）、「確診患者隔離解除數」（확진환자 격리해제수），與「死亡者數」（사망자수），儘管數字會比求快求效率的媒體少一點，但較具有公信力。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰