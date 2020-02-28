《血統的原罪》楊翠推薦序：被迫流離的二十世紀「華僑」青年

文：楊翠

上一個世紀，二十世紀的世界史，是一帙光影纏疊的複雜頁面。科技猛進、登陸月球、創發網路、思潮湧動，人們穿越各種真實的與虛擬的時空界線，去到以往不曾想像的地方。

然而，從另一個角度來閱讀二十世紀的世界史，卻是寫滿了戰爭、流離、死亡。民族國家獨立戰爭、兩次世界大戰、各國內戰，各種宗教的、意識形態的鬥爭，或者以理想為名，對人民所施加的種種政治迫害。

二十世紀，世界屍骨堆疊，鮮血遍處。

國共鬥爭也是。無論是意識形態陣營之爭也好，黨派爭權奪利也罷，事實是，它造成了無數的死亡，無數的剝奪，無數的流離。

國共鬥爭，有如一個咒語，一個穿越時間、跨越疆域，像異形一般不斷變形卻不會死絕的咒語，幾百萬人因而失去生命，或者被抹除青春，被剝奪理想，連最簡單素樸的日常生活，都只能成為奢望。

做為一個受歷史學訓練，熱愛文學，以台灣史與台灣文學為終生志業的研究者與教學者，我總是在想，如果沒有國共鬥爭，二十世紀的台灣會是什麼樣子？我們所身處的現實，又會是什麼樣子？文學史裡的色澤與面貌，又會有什麼不同？還會如今日所見一般，充滿強權暴力的身影，以及從鮮血與屍骨中一字一語爬行煉造而成的詩篇嗎？

也許我們無法以「沒有國共鬥爭」這個假設，來描繪一個不曾存在的世界。然而，我可以確定，如果沒有國共鬥爭，杜晉軒書中所寫的這群昔日青春，一定會有不一樣的人生。

出生馬來西亞的杜晉軒，長期從家族史、個人史的視角，描繪並思考主體的歷史命運，他的核心關懷，是個體與國家的複雜關係，特別是東南亞華人的身分認同與國家認同的糾葛。他更關注的是，當這些認同課題又與現實上的國共權力鬥爭糾纏不清時，主體的命運如何？在杜晉軒筆下，他們或者被迫（或許自以為是「自主」）選邊站，成為國共某一方的讚聲者，或者被迫流離，失去自由，甚至生命消亡。

杜晉軒反思，在「中華民國」漫長的威權統治時期，「華僑」這個稱號，是一個政治話術，一種統治收攬的策略。「華僑」被當作政治宣傳工具與展示看板，在節日或關鍵時刻，「僑界」被描繪為揮舞國旗熱情吶喊的愛國者，然而，政府對「華僑」卻又抱持著本質上的不信任。

因為幾個世代流離在外，與更廣大世界頻繁接觸的「華僑」，很難被視為根正苗紅的嫡系親軍。國共兩黨的權力鬥爭，對「中國」詮釋權的爭權戰，從中國戰場漫延到台灣、東南亞、世界各地，幾代之前離開中國原居住的「華僑」，又被迫經歷更多的流離。

這些二十世紀的「華僑」青年，從各方啟程，前往一座據說被標幟為「自由民主基地」的島嶼台灣，然後，被「中華民國」以更嚴格的標準進行忠誠審查，不入黨、不參與軍訓課、愛讀課外書，都可能被指控不愛國，被嚴斥忘恩負義，然後被貼上更多標籤，塗抹更多記號，成了暴徒、共匪、叛逆，人生因而全部改寫。

中華人民共和國防他，說他是有「海外關係」的「歸僑」，中華民國整他，說他是有「共產黨關係」的「華僑」，馬來西亞不要他，要他宣示放棄公民權。最終，出生馬來西亞，也想回到馬來西亞的鄔來，只能成為「從中國來到台灣的中華民國人」。

重點不是成為哪一國人，而是「被成為」哪一國人。重點不是要不要成為哪一國人，而是主體無法自我決定的身心流離。陳欽生如此，鄔來如此，來自新加坡的陳團保也是如此。

Photo Credit:杜晉軒 人稱「生哥」的陳欽生來自馬來西亞，是台灣戒嚴時期的白色恐怖受難者。

初來台灣，他慷慨激昂，以自己姓名來自我介紹：「陳我赤子之心，團結海內外華僑，保衛中華民國。」然而，一九六二年，大二，他被調查局逮捕，被指控為參與「劉自然事件」的「暴徒」，以及「匪幫外圍組織」的「匪徒」。

因為反共而到台灣，這是陳團保的自主選擇，然而卻被扣上「暴徒」與「匪徒」罪名，判刑五年，關入監獄，所有關於「陳」、「團」、保」的國族想像，全數破滅。

又如出生英屬模里西斯的媒體人徐瑛，幼年隨父親到泰國生活，青年到中國北京就學，後來是模里西斯的媒體人。一九六七年趁著在香港轉機，順道到台灣走走，這一走，就成為警備總部指控的「共匪」，判刑十五年，警總還迫使他放棄英國國籍，他不願意，就強迫「被加入」中華民國了。

來自新加坡的陳瑞生也是如此，他的流離是另一種典型。陳瑞生是一九五六年新聞媒體盛大報導「大陸逃港僑生回國觀光團」十八人中的一位，報導中說：「當他們登岸時，無數青年男女學生的歡迎人潮亦紛紛湧到，為他們響起如雷般的掌聲和歡呼。」

到台灣後，陳瑞生進入華僑中學就讀，三年後，他的名字出現在調查局審訊筆錄中，成為案件的被告；現在，他成為一個國家檔案的檔名。杜晉軒指出，雖然歷經眾多檔案資料及口述史料的爬梳，然而到目前為止，尚無陳瑞生是否曾服刑、在哪裡服刑、後來去了哪裡、最後定居哪裡的資訊可供清楚辨認。

也就是說，陳瑞生曾是「愛國華僑」的看板，又因各種親友關係，被調查局逮捕偵訊，留下筆錄與自傳，成為一個歷史檔案，然而，他的真實人生，卻流離在霧霾深重的歷史雲霧中。

在生命中流離，在檔案中流離，在歷史中流離，在真相中流離。這就是所有當年懷抱著熱情，渡海來到台灣，終而成為白色恐怖政治受難者的「華僑」的真實人生。

一九六九年被以「讀書會」事件逮捕的文化大學學生肖南等五人，也歷經了相同的流離。他們被指控在馬來西亞中學時期，組織讀書會，閱讀反動書籍，而且來台後還與同伴保持書信聯繫。當時正值馬台外交的關鍵時刻，當局為穩固外交關係，以遣送五人回馬來西亞做為投名狀，警總並將五位學生的相關資料寄送馬來西亞當局。因此，即使回到家鄉，監控所造成的精神流離也沒有停止，而他們「關鍵證據」的那批書信，卻消失不見，在歷史中流離。

出生馬來西亞的杜晉軒，他筆下的外籍華裔白色恐怖政治受難者的故事，有兩個鮮明的特質，一個是「被流離」、「被國族化」的集體記憶，另一個，就是杜晉軒把自己也寫進去了。書中，他是故事的揭露者、見證者，他帶領我們跨海、跨越時間，進入一個個生命主體；同時你也可以發現，隱隱然，他也在其間思考著自身的認同課題。

杜晉軒，一個馬來西亞的青年後輩，寫過許多僑裔的流離史，多次拋問關於認同這件事，曾在某個網路平台中，以這樣的個人簡介現身：來自馬來西亞的華人，不是中華民國騙你的「華僑」。

這部書，因而不是只有檔案、事件、年代，更多的是從主體、家族、親友網絡、離散群體的角度出發，他所建構的，是一群人的故事，是一大群人的故事。是一大群青年，為了追求更理想的生活，在國共兩黨爭奪「中國」解釋權與代理權的漫長惡鬥下，被莫名地捲入煉獄，又莫名地失去所有的故事。

正如書中肖南所嘆：「生在大時代，身不由己。」然而，杜晉軒不是為了證明「身不由己」這個慨嘆，相反的，他是要反思這個慨嘆。

如果，在那個瘋狂的時代，前輩們身不由己，那麼，在我們這個時代，是不是應該好好想想，主體自主開花的時刻，就在現在。

書籍介紹

本文摘錄自《血統的原罪：被遺忘的白色恐怖東南亞受難者》，台灣商務印書館出版。

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作者：杜晉軒

白色恐怖──在台灣歷史上的一個巨大的集體創傷，有不少東南亞「華僑」同樣遭受黨國機器所迫害，他們沒有「中華民國國籍」，卻只因著「大中華民族主義」以及「血統主義」的論述，枉受好幾十年的酷刑以及牢獄之災，造就了這些東南亞受難者一輩子的傷痛！

而這些東南亞的受害者的故事，有許多未被世人所知，更因為「省籍對立」之故，漸漸地被遺忘在歷史的潮流之中──在轉型正義的路上，或許我們更要破除「省籍對立」，修復記憶、揭露真相，才能彌補歷史的傷口！

本書首度跳脫「反共」及「反獨」的論述框架，重新爬梳「白色恐怖時期」的歷史脈絡。透過作者詳盡的史料分析以及與受難者的訪談，以嶄新視角檢視黨國時期國家如何透過民族主義的論述，以及黨國時期下的中華民國與東南亞華人受難者之間的關係。透過受難者的親身經驗，更能了解中華民國與東南亞國家的外交關係、主權國家觀念之差異，以及反共產黨與海外華人國族認同變遷的歷史。

Photo Credit：臺灣商務印書館 講述台灣戒嚴時期遭遇白色恐怖迫害的東南亞受難者的書--《血統的原罪：被遺忘的白色恐怖東南亞受難者》。

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜