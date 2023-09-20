2019起電子腳鐐不限性侵家暴犯，現有31名被告配戴，金融犯朱國榮免戴，疑已棄保5億潛逃海外
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過去電子腳鐐多用在性侵假釋犯，且有效降低再犯率。2019年修法後，包括販毒的調查官、太魯閣號事件包商李義祥等人都曾配戴電子腳鐐以防交保候審期間逃亡。司法院表示，法院對個案交保金的會考慮多項要素：
國寶集團總裁朱國榮涉入炒股及內線交易案，今年被高等法院判刑8年及16年，法院裁定5億元交保，為史上最高金額。朱國榮交保後被限制出境、出海，每晚要向派出所報到，但朱日前無故不到，媒體報導他可能已潛逃至菲律賓。高等法院說，金融犯不如性侵或家暴犯會對人造成立即危險，很少以電子腳鐐方式監控。不過為防止審判中的被告棄保逃亡，2019年已修法，可命有逃亡之虞者戴電子腳鐐，像是涉及販毒的調查官、普悠瑪案的承包商，都曾佩戴電子腳鐐。司法院刑事廳表示，目前全台有31名被告受到電子腳鐐監控。
電子腳鐐從監控性侵犯到防止被告逃亡
俗稱「電子腳鐐」的科技監控，是使用自動衛星定位、回傳位置的手環或腳環，確保犯人沒離開或進入指定區域，監控單位可隨時掌握異常訊號。各國廣泛用於性侵犯假釋出獄後的監控，例如震驚韓國社會的性侵犯趙斗淳，服刑12年出獄後，需配戴電子腳鐐7年。台灣2006年起透過電子腳鐐監控假釋期間的性侵犯，累計配戴將近1500人次，根據法務部統計，這確實能有效防止再犯。
中國華為公司前副董孟晚舟也曾戴過電子腳鐐。孟晚舟被控犯下美國銀行及電信欺詐、竊取商業機密等罪。由於孟晚舟擁有7本護照，被認定有逃亡嫌疑，但她為爭取保釋，自願接受電子監控。後來孟晚舟繳了800萬美元的保釋金，換取在溫哥華自由活動，但晚上11點至早上6點須待在家，由保安團隊24小時監控，並佩戴電子腳鐐。孟晚舟從2018年12月開始戴電子腳鐐長達近3年，直到2021年9月引渡回中國才拆除。
台灣有刑案被告在審理期間棄保潛逃的前例，為健全防逃機制、增加羈押替代措施，立法院2019年三讀通過《刑事訴訟法》修法，允許法院要求被告交出護照、定期報到、限制出境、出海或住居等；檢察官、法官則可命有逃亡之虞者配戴電子腳鐐。根據電子監控的相關處理辦法，受到監控的被告，有義務保持設備電力充足、不得破壞、隱匿或是丟棄監控設備。
台灣新法上路後，開始對部分羈押期滿獲交保的被告實施電子監控。知名案件包括前調查局官員徐宿良，盜賣查扣毒品獲1.68億元被起訴，羈押1年半後以100萬元交保，限制住居、出境出海外，配戴電子腳鐐，並要求每日視訊報到，共監控8個月。釀成49人罹難的太魯閣號出軌案，承包商李義祥羈押期滿時以60萬交保，限制出境、出海，以電子腳鐐監控8個月。
國寶集團總裁朱國榮涉入炒股及內線交易案，以5億天價交保後，卻未接受電子腳鐐監控。高等法院說，實務上金融犯罪案件的被告，假如未被羈押，通常以鉅額交保金，加上限制出境、出海，以及定時報到規定，可確保審判程序順利進行，所以極少使用電子腳鐐。
監控中心24小時緊盯犯嫌行蹤，目前31人有戴電子腳鐐
2022年1月，法務部和司法院共同委託過去負責監控性侵假釋犯的台灣高檢署，正式成立「科技設備監控中心」。電子腳鐐等監控設備每分鐘會自動即時回傳訊息至監控中心，值班人員24小時全天候監控重大犯罪嫌犯行蹤，一旦發現嫌犯有逃亡舉動，監控室會依其訊號及活動軌跡通報檢警機關，將被監控對象拘提到案。
立法院的報告指出，法院原預估每年使用科技監控設備案件為132件，以此編列相關設備經費高達1億8731萬3千元，然而據審計部查核，2020年9月1日至2021年3月22日間，為防逃而接受科技監控的被告僅有1人，監控案件數偏少，科技監控設備及人力多有閒置。
司法院刑事廳廳長李鈦任受訪表示，根據科技設備監控中心最新統計，從2021年6月到今年的8月31日，適用《刑事訴訟法》116-2條「防逃條款」並配戴電子腳鐐的被告共有31名。案件在偵查中的有13位，審理中17位，已發監執行旦交付保護管束的1位。
李鈦任指出，法官、檢察官會審酌被告的犯罪行為、經濟狀況、家庭成員、親友關係及與國外連結的程度等，綜合評估被告逃亡的可能性、多少交保金才足以造成足夠心理壓力和威嚇效果，讓被告「不敢逃」。李鈦任說，有些被告3萬元交保金都拿不出來，有些連30萬會被沒收也不在乎。
朱國榮案為史上最高5億元的交保金，若仍棄保潛逃，是否使法院評估交保的標準趨嚴？李鈦任沒有正面回答，僅說，還是要看法院對個案的評估，但不會因為有錢的被告被沒入5億元仍逃亡，就讓所有刑事案件的被告未來都更不容易交保。
日前高等法院通知朱國榮、辯護人及具保人到高院，卻未到庭。承辦法官已改訂明日開庭訊問，並發出拘票拘提朱國榮。刑事警察局也表示，已成立專案小組全力查緝。
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核稿編輯：邱宜君
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
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世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
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以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
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世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
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此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
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主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
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雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
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臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
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