2019起電子腳鐐不限性侵家暴犯，現有31名被告配戴，金融犯朱國榮免戴，疑已棄保5億潛逃海外

國寶集團總裁朱國榮涉入炒股及內線交易案，今年被高等法院判刑8年及16年，法院裁定5億元交保，為史上最高金額。朱國榮交保後被限制出境、出海，每晚要向派出所報到，但朱日前無故不到，媒體報導他可能已潛逃至菲律賓。高等法院說，金融犯不如性侵或家暴犯會對人造成立即危險，很少以電子腳鐐方式監控。不過為防止審判中的被告棄保逃亡，2019年已修法，可命有逃亡之虞者戴電子腳鐐，像是涉及販毒的調查官、普悠瑪案的承包商，都曾佩戴電子腳鐐。司法院刑事廳表示，目前全台有31名被告受到電子腳鐐監控。

電子腳鐐從監控性侵犯到防止被告逃亡

俗稱「電子腳鐐」的科技監控，是使用自動衛星定位、回傳位置的手環或腳環，確保犯人沒離開或進入指定區域，監控單位可隨時掌握異常訊號。各國廣泛用於性侵犯假釋出獄後的監控，例如震驚韓國社會的性侵犯趙斗淳，服刑12年出獄後，需配戴電子腳鐐7年。台灣2006年起透過電子腳鐐監控假釋期間的性侵犯，累計配戴將近1500人次，根據法務部統計，這確實能有效防止再犯。

中國華為公司前副董孟晚舟也曾戴過電子腳鐐。孟晚舟被控犯下美國銀行及電信欺詐、竊取商業機密等罪。由於孟晚舟擁有7本護照，被認定有逃亡嫌疑，但她為爭取保釋，自願接受電子監控。後來孟晚舟繳了800萬美元的保釋金，換取在溫哥華自由活動，但晚上11點至早上6點須待在家，由保安團隊24小時監控，並佩戴電子腳鐐。孟晚舟從2018年12月開始戴電子腳鐐長達近3年，直到2021年9月引渡回中國才拆除。

Photo Credit: 中新社提供 via 中央社 2020年12月7日孟晚舟離開溫哥華家中赴法院出庭，當時她已佩戴電子腳鐐將近兩年。（中新社提供）中央社 110年1月14日

台灣有刑案被告在審理期間棄保潛逃的前例，為健全防逃機制、增加羈押替代措施，立法院2019年三讀通過《刑事訴訟法》修法，允許法院要求被告交出護照、定期報到、限制出境、出海或住居等；檢察官、法官則可命有逃亡之虞者配戴電子腳鐐。根據電子監控的相關處理辦法，受到監控的被告，有義務保持設備電力充足、不得破壞、隱匿或是丟棄監控設備。



台灣新法上路後，開始對部分羈押期滿獲交保的被告實施電子監控。知名案件包括前調查局官員徐宿良，盜賣查扣毒品獲1.68億元被起訴，羈押1年半後以100萬元交保，限制住居、出境出海外，配戴電子腳鐐，並要求每日視訊報到，共監控8個月。釀成49人罹難的太魯閣號出軌案，承包商李義祥羈押期滿時以60萬交保，限制出境、出海，以電子腳鐐監控8個月。

國寶集團總裁朱國榮涉入炒股及內線交易案，以5億天價交保後，卻未接受電子腳鐐監控。高等法院說，實務上金融犯罪案件的被告，假如未被羈押，通常以鉅額交保金，加上限制出境、出海，以及定時報到規定，可確保審判程序順利進行，所以極少使用電子腳鐐。

監控中心24小時緊盯犯嫌行蹤，目前31人有戴電子腳鐐

2022年1月，法務部和司法院共同委託過去負責監控性侵假釋犯的台灣高檢署，正式成立「科技設備監控中心」。電子腳鐐等監控設備每分鐘會自動即時回傳訊息至監控中心，值班人員24小時全天候監控重大犯罪嫌犯行蹤，一旦發現嫌犯有逃亡舉動，監控室會依其訊號及活動軌跡通報檢警機關，將被監控對象拘提到案。

立法院的報告指出，法院原預估每年使用科技監控設備案件為132件，以此編列相關設備經費高達1億8731萬3千元，然而據審計部查核，2020年9月1日至2021年3月22日間，為防逃而接受科技監控的被告僅有1人，監控案件數偏少，科技監控設備及人力多有閒置。

司法院刑事廳廳長李鈦任受訪表示，根據科技設備監控中心最新統計，從2021年6月到今年的8月31日，適用《刑事訴訟法》116-2條「防逃條款」並配戴電子腳鐐的被告共有31名。案件在偵查中的有13位，審理中17位，已發監執行旦交付保護管束的1位。



李鈦任指出，法官、檢察官會審酌被告的犯罪行為、經濟狀況、家庭成員、親友關係及與國外連結的程度等，綜合評估被告逃亡的可能性、多少交保金才足以造成足夠心理壓力和威嚇效果，讓被告「不敢逃」。李鈦任說，有些被告3萬元交保金都拿不出來，有些連30萬會被沒收也不在乎。

朱國榮案為史上最高5億元的交保金，若仍棄保潛逃，是否使法院評估交保的標準趨嚴？李鈦任沒有正面回答，僅說，還是要看法院對個案的評估，但不會因為有錢的被告被沒入5億元仍逃亡，就讓所有刑事案件的被告未來都更不容易交保。

日前高等法院通知朱國榮、辯護人及具保人到高院，卻未到庭。承辦法官已改訂明日開庭訊問，並發出拘票拘提朱國榮。刑事警察局也表示，已成立專案小組全力查緝。

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核稿編輯：邱宜君