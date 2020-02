鄭泳舜的財政預算案建議如何變成「假消息圖片」？

【#舜之關注| 財政預算案重點建議】 疫情持續?,百業蕭條,市民已水深火熱‼ 新一份 #財政預算案 將於明天公布,阿舜尤其關心基層和中產,認為當局在非常時期要有非常措施,不能再因循守舊,必須急市民所急? 我們建議政府,除了派錢派糖,紓解民困,亦要有針對性措施,振興經濟,撐企業,保就業,關懷長幼,收窄貧富差距,切實回應市民訴求? #鄭泳舜 #民建聯 #財政預算案建議 #爭取派發1萬元抗疫津貼 #解民怨 #紓民困

