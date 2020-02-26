鄭泳舜的財政預算案建議如何變成「假消息圖片」？

今日（2月26日）財政司司長陳茂波公布新一年度的財政預算案，推出多項措施。中西區區議會主席鄭麗琼下午兩時左右在Facebook專頁發放圖片，表示收到介紹財政預算案措施的錯誤消息，並於圖片中標註錯誤及更正。

葵青區議員林紹輝亦在其Facebook貼出有關圖片，指「有街坊傳來」，同樣標明錯誤︰

這些圖片下方有民建聯標誌，亦寫上該黨立法會議員鄭泳舜的Facebook專頁名稱及Instagram帳號。從鄭泳舜的Instagram帳戶可見，圖片的確由他的帳戶發布，但發布時間是昨日，並在帖文表示是「財政預算案重點建議」︰

鄭泳舜的Facebook專頁亦有相同帖文，不過根據帖文修改記錄，附上的圖片已在今日修改，在左上方標明是「20-21年度財政預算案民建聯建議」，並在帖文加上一句「（提醒各位：圖片內容是民建聯提出的建議，非政府公布）」︰

由此可見，鄭泳舜應無意發放關於財政預算案的假消息，但因為圖片未有註明是民建聯／鄭泳舜的建議，以致引起誤解。

這次消息誤傳說明了兩件事︰一，圖片、影片被下載轉發、脫離原文脈絡時容易引起誤會，或會變相製造假消息，發布者需要考慮這一點。二，我們收到別人轉發的訊息時，應參考消息來源再作判斷，不要立刻分享出去。

相關文章︰

核稿編輯︰Alex