《查某人的二二八：政治寡婦的故事》：旅社頭家娘的冤情

文：沈秀華

旅社頭家娘的冤情

盧陳碧水（嘉義人，其夫盧鎰，二二八受難者）

採訪時間：一九九五年七月十三日

採訪地點：台北盧女士親戚宅

口述語言：福佬話

我叫盧陳碧水，民國十年八月十三日在嘉義市內出世。阮老爸是靠去街仔路邊賣蛔蟲藥來賺錢的。我有三個小弟，四個小妹，在厝我是排行老大。我八歲去嘉義白川公學校讀冊，六年畢業以後，因為厝內生活不好過，小弟、小妹又還在讀冊，我就出來找頭路，幫忙賺錢。我第一個工作是去一個離厝不遠的日本人開的米店做會計。彼時陣，一個月大約是二十塊的薪水。因為月俸少，我在米店做三、四年以後，就換去食堂做會計，一直到我二十二歲結婚以後才離開食堂。

我和阮頭家是在食堂熟識的。彼時，伊常來食堂吃飯，會來跟我講話。但是阮只會在食堂內講話，未曾私下出去約會。彼時代不時興約會。阮熟識三、四年以後，伊就叫人去阮厝向我的父母提親。阮父母講好，我就嫁伊。老爸、老母作的主意，不喜歡伊也無法度。伊當時無頭路，人是普通，我不是真喜歡伊。我對伊講：「你若無頭路，我就不嫁給你。」結婚以後，阮頭家就去軍方的屠宰場做監督員，生活還可以。

阮結婚以後，阮頭家就要我辭去工作。嫁尪了，伊怎麼還會讓我出去吃頭路。彼時陣的人想，既然有能力娶某，怎麼還會讓某出去吃頭路。是無能力養某的人，才需要某出去幫忙賺錢。彼時，我亦是這麼想，不像現在的人，不分查甫、查某都出去吃頭路、賺錢。

阮結婚以後，就和阮頭家的大姐的家庭，還有阮頭家的阿嬤住在一起。平時，阮頭家將伊所賺的錢都拿給我，厝內的開銷都是我在處理。阮二人感情，普普啦（普通）！還不錯。伊是有喜歡我，才有娶我。伊有時會買布回來給我，有時阮也會一起出去看電影。結婚以後，我是有比較喜歡伊。後來，我二十四歲時就生一個查甫囝仔，阮頭家真歡喜，我也真歡喜。古早的人，查甫較重要，查某不被重視。不像現在，查甫、查某都一樣。古早，一生查甫，大家都真歡喜。我二十六歲時，生第二個囝仔，是一個查某囝仔。

自己開旅社做生意

光復以後，民國三十五年，阮就自己蓋一間旅社，叫大陸旅社，那是阮頭家號的名。阮頭家想彼時大陸「光復」台灣，就號這樣的名。為什麼阮自己建旅社？自己做生意較好啊！難道要一輩子被人雇用。開旅社以後，阮頭家就辭去工作。但是旅社內的代誌，大部分都是我在發落。阮頭家常常出去玩，找朋友講話。

旅社內，阮請二個服務生和一個掌櫃來幫忙。當時，旅社生意真好。光復後，國軍、外省人過來台灣，真多嘉義機場的空軍來住在阮的旅社。他們不只是住阮的旅社，阮也煮給他們吃。他們住住，離開以後，阮才拿帳單去機場總部收帳。當時生意真好，除了國軍以外，也有真多普通的人來住。彼時，我真「無閒」（沒空），又要顧囝仔，又要顧生意。

一般來講，那些空軍的素質還不錯。阮對他們不錯，他們對阮也不錯。我雖然不會講國語，但是聽多了，一些簡單的話，我就把伊學起來，像吃飯啦，一些日常簡單用語。反正我黑白講，那些兵仔也聽得懂；他們講，我也聽得懂。我是比較不會講，但是聽較有。阮頭家的國語就講得真好。我也不知道伊為什麼那麼會講，伊好像曾去過廈門，那是阮結婚前的代誌，我也不是真清楚。

親眼看到丈夫被抓去憲兵隊

嘉義發生二二八的前一天，阮頭家剛好跟刑事組長和組長的太太，三個人一起去高雄。第二天，亦是二二八發生的那天，阮頭家他們三個人在高雄聽講發生二二八，就趕快回來嘉義。當時有一些台灣人要打外省人，刑事組長是外省人，阮頭家就把刑事組長藏在阮厝內，有三、四個台灣人就來阮厝，要把刑事組長拉出來。阮頭家不肯，就把門硬關起來。那些台灣人無法度入來厝內，就喊講：「你要是不讓阮進去，阮就投手榴彈。」 阮頭家就回講：「你們投看看！」後來那三、四個台灣人就離開。

後來，不知過了幾日，四處都真亂，聽講阿兵哥出來在抓人。平時阮頭家都睡真晚，常常到十一、二點才起床。有一日，伊起來，要出去修面、剃頭，才剛走到阮厝附近的十字路口，就遇到憲兵隊長，阮頭家跟伊還是好朋友。憲兵隊長就對阮頭家講：「來！來！你跟我去憲兵隊，我有事要跟你講。」阮頭家當時穿睡衫睡褲，就講：「讓我回去換個外衫。」憲兵隊長講：「不用。」阮頭家就跟憲兵隊長去。結果，阮頭家就這樣無再回來。我親目睭看到阮頭家跟憲兵隊長去。那個憲兵隊長是外省人，阮頭家一到憲兵隊以後就被關起來，憲兵隊長講阮頭家要反叛。後來，我去找刑事組長，拜託伊去憲兵隊講看看。後來，包括刑事組長和幾個警察局組員，四、五個人就去憲兵隊要替阮頭家講情。結果，憲兵隊長應講：「阮這軍的，和你們警察局無牽連，不用講了。」

再過二、三日，聽講阮頭家被抓去巡街，要被槍殺。我一聽，人都要暈倒，哪能出去看。後來，總共有十一個人被槍殺在火車頭，那是三月二十一日。後來，我就請人去把屍體載回來，請葬儀社的人來辦喪事。彼時，我心情真艱苦、生氣。想伊又無怎麼樣，就這樣被打死。心肝怎麼會不艱苦，是真艱苦。

阮頭家死去以後，我的查甫囝仔才二、三歲，查某囝仔才九個月。一些親戚都比較不敢來阮厝，驚被連累到。但是我還是有幾個朋友會來安慰我。彼時，我旅社的生意還是照常做，不然吃飯要從哪裡來。後來的生活就是日日收入，吃飯而已。因為有旅社在收入，厝內的經濟還可以。但是心情常常也在傷心，艱苦過日。

二二八以後，有一段時間一些外省人，其中有一些是憲兵，會來阮旅社亂搜查，叫阮的人客出來房間外蹲著。他們講阮旅社內有「叫查某」（指可召妓），有住壞人。彼時常常被這些外省人弄得真操煩。那些外省人亦講：「你的頭家被打死，是應該的，伊反叛國家。」我一聽他們這麼講，很生氣就跟他們相罵。我也無在驚，我講：「你們知道什麼是應該，阮頭家保護你們外省人，驚你們被台灣人打，你們兇狠，還講這種話。」我一氣就罵他們，後來那些外省人還跟我賠失禮，講：「我們不知道情形是這樣，還以為你的頭家被槍殺，是因為反叛國家。」你看有冤枉否？阮頭家只是去高雄一趟，就被講有參加二二八，其實真多那些被打死的人，都無參加二二八。

書籍介紹

本文摘錄自《查某人的二二八：政治寡婦的故事 二○二○年增訂版》，玉山社出版

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作者：沈秀華

讓女人的二二八經驗被看到，

讓影響及定位台灣歷史的二二八事件，

有女人發出的聲音；

也從這些堅毅台灣女人的生命經驗中，

得到力量、習得勇氣，不讓國家暴力再發生。

一本關於女人的二二八經驗，突顯了性別和政治、歷史間相互交織複雜的現象。



作者以生命史的方式來記錄這些因二二八政治屠殺事件，而變成寡婦的女人的生命悲劇，從活下來的女人的親身經驗來論述「女性與二二八」的關係。



這些聲音的出現，使得女性悲憤的一生，苦難的命運，以及無可湮滅的衝擊與傷害，終於得以自主於二二八傳統男人論述之外。



本書初版於一九九七年，經過二十三年的時光，書中所訪談的二二八寡婦早已陸續辭世，二二八議題的書寫也已擴及於各個面相，因此，在二○二○年增訂版中，除了原有的內容之外，作者沈秀華教授增加了新版序，也補進了〈受害家屬的受暴主體性〉，更深入地從受害者家屬的角度，剖析施暴者與受暴者之間的關係。期許增訂版的出版，不只是讓女人發聲，也要讓更多人從書中這些堅毅台灣女人的生命經驗中得到力量，習得勇氣，守護民主，不讓國家暴力再發生。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航