《國土法》的漫長等待：「行政院重大建設」凌駕國土規劃？

環境資訊中心記者 陳文姿報導

被視為解決國土發展亂象的根本大法《國土計畫法》經20多年漫長修法，在2015年底三讀通過。相關土地規劃正緊鑼密鼓進行，原定在2022年全國土地分區劃設完畢後，《國土法》就可以真正上路。不過，部分縣市的國土計畫時程落後，行政院今（20）通過部分條文修正草案，擬將縣市國土計畫與功能分區從「二年」延長為「一定期限內完成」，並允許「經行政院核定之國家重大建設計畫」不受五年通盤檢討的限制。

內政部次長花敬群出席行政院記者會時澄清，預計只會延一年至二年，絕不會無謂拖延。但當初催生《國土法》的前立委邱文彥、跟民間團體都擔心，到時候一延再延，《國土法》上路遙遙無期。

除了放寬時程外，行政院草案也擬放寬「經行政院核定之國家重大建設計畫」可以「適時」檢討變更國土計畫。曾參與《國土法》修法的前環保署副署長、律師詹順貴痛批，這是「非常倒退的思維」，當年就是看到浮濫的重大建設，才特意排除這一項。現在行政院又想辦法加進來，只想開發，沒有顧及國土永續。

六年時程改成「一定期限」？內政部：不會無限期拖延

《國土法》是國家土地利用整體規劃的「最上位法」，統整過去的區域計畫法、都市計畫法、國家公園法，進行國土的功能分區規劃。分區劃設後，才能實質管制。

因此，《國土法》中明定「2-2-2」的時程，意即二年完成「全國國土計畫」、二年完成「縣市國土計畫」；二年定出「國土功能分區」，以六年完成土地規劃。2022年《國土法》正式上路，取代現有的《區域計畫法》。

原本預計2020年公告國土分區、國土法正式上路，並取代舊法，如今可能面臨時程延後 | 圖表來源：內政部懶人包

國土規劃現正進行縣市國土計畫階段，除免擬定[註]的台北市、金門縣、連江縣及嘉義市外，其餘18個縣市都要在4月30日以前完成公告。

縣市國土計畫須經地方審議，再送內政部審議後公告。花敬群表示，四縣市已送到內政部，另四縣市預計在2月底送內政部，其餘十縣市預計3月中，擔心時程上來不及，才提出修法。

這次修法擬將「二年」內公告縣市國土計畫、「二年」內公告國土功能分區，都改為「一定期限內」。「一定期限，由中央主管機關定之」。

花敬群澄清，絕不會漫無目標的延長，預計是延一年就要全部完成。真的無法完成，「再拖半年到一年」，絕不會有無謂的拖延。

「行政院重大建設」凌駕國土規劃，環境律師批：倒退思維

《國土法》原定全國國土計畫每十年可通盤檢討，縣市國土計畫則每五年通盤檢討，但是當有戰爭、天災、等重大事件時可以簡化程序。行政院草案擬讓「經行政院核定之國家重大建設計畫」可不受五年通盤檢討的限制。

Photo Credit: 中央社

花敬群解釋，這是擔心五年通檢的時程阻礙到行政院重大計畫的推動。當年參與修法的詹順貴一聽嘆氣表示，「非常倒退的走法」，當年就是看到許多浮濫的「國家重大建設」破壞國土，經討論取得共識後，特意排除此項。現在行政院又想辦法加進來，只想開發，沒有顧及國土永續。

邱文彥也說，當時擔心缺乏程序正義、由政治決定的話，將對國土變成很大的破壞，所以排除此項。

當年催生國土法立委：擔心一延再延

民團：最多延一年

對於行政院並未言明要延多久，邱文彥表示，他擔心送到立院審查的時候，縣市去遊說立委延兩年、延三年，變成一延再延。詹順貴也認為，要延可以，但要講清楚期限。

長期追蹤國土計畫進度的地球公民基金會研究員吳其融表示，他理解縣市國土計畫時程很趕，但無法接受不定期限的條款。

他分析，大約延半年就能趕上縣市國土計畫進度，最多只接受延一年，且內政部相對地要提供更完整的審議、更友善的公民參與程序等配套才能接受。

註解

台北市、金門縣、連江縣及嘉義市等四直轄市、縣（市）轄區土地均屬都市計畫及國家公園地區，得免擬訂縣市國土計畫。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航