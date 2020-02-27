文：歐孟哲

以虛構抵抗記憶歷史的「不能」：台灣二二八小說重返歷史的嘗試

你這麼可憐！你的丈夫是被日本帝國主義殺死的，而你也是受過了日本帝國主義的摧殘。可是你放心，我並不是日本帝國主義，不會害你，相反的我更加愛著你，要救了被日本帝國主義摧殘的人，這是我的任務。我愛著被日本帝國主義蹂躪過的台胞，救了台胞，我是為台服務的。

在呂赫若的小說〈冬夜〉裡，郭欽明這樣對主角彩鳳說。台灣史上第一本二二八小說選集——林雙不於1989年出版的《二二八台灣小說選》裡，這篇小說被選為第一篇。小說中的女主角彩鳳是個娼妓，但她會成為娼妓，也是被時代與人所辜負：她一輩子有過三個情人。第一個情人是她的第一任丈夫林火木，但結婚僅五個月餘，林火木就被迫成為「志願兵」，派往菲律賓的前線作戰，後來無論彩鳳怎麼等，沒了消息就是沒了消息。後來戰爭結束，「在光復的歡天喜地之中，一切物價破天荒地飛漲起來了」，原先在政府統制組合工作的彩鳳也因改朝換代而失業，為了生活，走入酒家，因此遇見郭欽明。他是浙江人，是間公司的大財子，年紀也輕。彩鳳對他原先沒興趣，他卻有，在一個月光皎潔的晚上，開了車說要送彩鳳回家，卻是把她帶回自己家裡，過不到一個月兩人就結了婚——但彩鳳是曾經感到幸福的，因為他曾那麼溫柔的，把上面那段話，說給彩鳳聽。

在呂赫若的小說裡，女人——彩鳳——其實就是台灣的隱喻：彩鳳的命運，即是台灣的命運。第一任丈夫成為日本的軍國主義擴張的犧牲者，頓時生活陷入困頓，盼得轉機卻不是終於得以掌握自己的命運，而是來了第二個強權——象徵「中國」的外省人郭欽明。和郭欽明結婚，從來就不是彩鳳自願選擇的，國民黨最初「光復」台灣時，以勝利者與解放者之姿面對台灣人的驕傲心理，在郭欽明對彩鳳說的話裡展露無遺。但正如台灣光復時歡天喜地的盛況，彩鳳也曾在這樣的話語裡，以為幸福就要到來過——直到郭欽明因彩鳳得了梅毒（根據小說的暗示，大概也是郭欽明傳染給她的），拋棄了她。

彩鳳的第三個男人，叫狗春，台灣人，在眾娼妓裡特別喜歡彩鳳，報酬也給得特別大方。但他的身份，是「盜匪」——就在小說結尾，他又來找彩鳳，兩人正擁抱時——「忽然房外起了蒼惶的腳步聲打斷了她的惘念。接著忽然響起一聲槍響。」

狗春穿起褲子，也拿了一支手槍就跑出去。外頭槍響不斷，有人追逐。彩鳳也要往外跑時，幾個拿槍的陌生人堵在門口，喊著「不准出去，現在盜匪在抵抗中，等一等。」彩鳳想到這些人一定是警察，怕被抓，就拼了命跑出去。

她一直跑著黑暗的夜路走，倒了又起來，起來又倒下去。不久槍聲稀少了。迎面吹來的冬夜的冷氣刺進她的骨裏，但她不覺得。

小說就到這裡結束。光復後的亂象、台灣經歷政權交替卻始終因依賴而無權的處境、一聲槍響與隨後而起的動亂、公權力與人民的衝突——一切元素都充分說明，為什麼這篇小說可以被選作首本二二八小說選集的首篇，而彩鳳踏上的那一段夜路，就是小說家對台灣命運的預示，不論台灣人如何去走，都注定崎嶇。但其實這篇小說最令人毛骨悚然的，不是文中任何一段情節或任何一段文字，而是它的背景：呂赫若的〈冬夜〉發表於1947年2月5日出版的《台灣文化》裡——這篇小說，是在二二八事件之前，就已經寫成的。

在二二八事件發生之前，呂赫若已經以文學與虛構，寫下了衝突爆發的必然。

站在歷史之後回望，我們大概會以為呂赫若是先知，但其實並不，他所做的只是一個小說家的本份：所有虛構，都是為了指向現實。對呂赫若來說，這篇小說虛構的基礎，不過就是他所活過的現實：台灣人處於時代的轉捩點，日本殖民與戰爭留下的傷口尚未癒合，就又面臨光復後的種種亂象，更進一步他以隱喻的手法，將台灣的處境比作女性在性別秩序中的附屬地位，永遠得依賴另一個男人，因而無權並永遠受人宰制。作為一篇「二二八小說」，它回應的問題是「二二八事件為什麼會發生？」

如果說小說的使命正如〈冬夜〉所昭示的，是以虛構去呈現、處理、回應現實，那麼「二二八小說」確實能夠被視作一個分類。但光是這個分類，就足夠是歷史與意識形態的戰場——如果以所有「主題或內容牽涉到二二八事件」的小說來看，還曾經出現過另一種「二二八小說」，這類的小說儘管是在白色恐怖時代，也不需要遮掩或躲藏，因為它評價二二八事件的方式正符合當局的立場。

963年，《梅春娘》一文就曾獲得《文壇》雜誌的十萬元大獎，其內容包含二二八事件，並將其描寫成由共產黨煽動一群失業者、退役軍人、流氓和遊手好閒的群眾，所掀起的「暴動」。它描述二二八事件的方式得到官方的大力推崇與推廣，儘管其實只佔篇幅中的一小段，卻是小說得到青睞的很大一個重點，像是得獎後，編輯對其的介紹就是：「自高山同胞的生活描寫起，直寫到二二八事件背後的陰謀，以及藏在建設營中的敗類，暗示出台灣十年來之進步。作者對於社會各型態的生活有深刻的體會認識，材料也非常的豐富，為描寫台灣色彩獨步的傑作。 」由此可發現，二二八事件並不是「絕對不能講」，而是要看「以什麼方式講」，而小說的虛構技術，也並非只是反對陣營發聲的武器，它同樣以「戰鬥文學」之姿為當權者所用——這不是「記憶與遺忘」的鬥爭，爭的是「記憶之間」。

反對國民黨官方歷史定調的二二八小說，直到解嚴後才真正在這個論述戰場中得到優勢。解嚴之後，不只是有更多人開始寫，林雙不所編的《二二八台灣小說選》也在1989年出版。這本選集的出版，對文學史或說台灣史來說有兩個意義：在二二八之後，一段漫長的白色恐怖的噤聲中，其實並不是沒有嘗試對抗官方歷史定調的二二八文學，只不過不同於《梅春娘》，這一類的作品不只難以登上具有同等傳播效果的平台，作者更可能面臨牢獄之災，而這本選集，不只給了這些小說有系統的整理，更透過挑選出的這些作品，建立起一套反對官方歷史定調的二二八小說論述。

小說是虛構，但也正是因為其虛構，才能夠在歷史真相「不能」被找回時，擔負起「記憶」的責任——這裡的「不能」有許多種：因政權的禁止而不能、因時間的逝去而不能、因歷史被政治化而不能。這些「不能」是與時間密切相關的，而為了抵抗這些「不能」，二二八小說各以其不同的形式與內容，試圖記憶歷史。

最早的「二二八小說」，如呂赫若的〈冬夜〉或丘平田的〈農村自衛隊〉，因事件還未發生，尚不需要面對歷史真相與記憶政治的難題，所做的僅是書寫當下的社會現實。但在事件之後，二二八小說所需要處理的，就從「當下」成了「歷史」，並且隨著二二八事件中二十一師登入基隆與高雄兩港，在全台各地展開的屠殺，與事件後續的清鄉，直到白色恐怖，書寫需要面對的更多了政權的查禁與恐怖。但在這段事件之後、解嚴之前的時間裡，小說家的書寫儘管艱難，目的卻是單純的——因為在歷史真相未明、不被允許談論之前，只要談了歷史，就足夠有力撼動政權。

在事件後第一篇二二八小說是伯子（作者生平不詳）所寫的〈台灣島上的血和恨〉，這部作品於1947年5月發表，其書寫幾乎可以說是與事件的發生同步進行。〈台灣島上血和恨〉主角是台灣人陳福生，他原先靠著到過中國的朋友誠夫在專賣局謀了一個倉管的職位，卻因為看不懂中文字，被貪腐的官僚利用，因而丟了工作，後來見證二二八事件的爆發，他跟著群眾陷入瘋狂，又看著組織起來的群眾相信處委會的改革訴求被陳儀政府接受而對未來充滿期待，最後卻都死在二十一師入城後的屠殺。

伯子的小說從今日的觀點看來，重要的是它以陳福生的雙眼，幾乎可以說是「真實」的紀錄了二二八事件發生的當下——當然，小說是經過重新詮釋與呈現的現實，不可能是不帶有觀點的，這裡說的真實是指，這篇小說因其所寫下的時間點，因此幾乎是不涉入後來不同意識形態對於歷史記憶的爭奪。小說中呈現了二二八事件中台灣民眾對政府貪污的不滿與積怨，更呈現了事件的複雜面向：在第一顆子彈射出後，群眾的不滿撤底爆發，整個台北甚至於整座台灣島，都陷入暴力與瘋狂之中，但於此同時，依然有人試圖組織群眾、倡議政治改革。

值得注意的是，這篇小說裡暗示了二二八事件兩個細節：共產黨人的涉入與陳儀政府對群眾使用的兩面手法。共產黨人的涉入看似與官方對二二八事件的定調相同，但小說中的場景實則否定掉了這種可能：從中國回來的誠夫，在事件前積極邀請陳福生加入「對抗官僚」的行列，舉辦工人和學生的民主集會，但在事件爆發後，卻是慌張的說「組織的力量還薄弱，恐怕趕不上現實了！」，和現在對二二八事件與共產黨關聯的研究相符：在事件時，不要說煽動或操作，當時的省工委（中共在台組織）根本沒有那麼大的組織。而小說中陳儀政府一面答應政治改革要求，一面請中央派兵的兩面手法，則和最後二十一師壓境的描述，則形成小說對當權者的暴力最深刻的批判。

〈台灣島上的血和恨〉反映了二二八小說最初兩個特徵，一是重返歷史現場的企圖，因為面對如此暴行，光是再現歷史就足以是批判；其二是，其在批判政權暴力之餘，也都將視角投往「二二八事件」的群眾，呈現並反思其在事件中的角色和狀態。

書籍介紹

本文摘錄自《不默而生：槍響後的發聲與抵抗》，前衛出版

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作者：共生音樂節工作小組

二二八事件73週年．共生音樂節2020專冊

今年（2020）的共生手冊書名為《不默而生：槍響後的發聲與抵抗》，主要是以青年學生的角度書寫，回顧台灣社會面對二二八事件、白色恐怖乃至於推行轉型正義過程中所遇到的困難與挑戰，呈現當時威權體制下的不當對待，同時也反思公民所展現的能動性。

威權時代下的國家暴力，恣意侵害他人生命權與自由權的公權力，成了時代的悲歌，然而，回歸行動者的角度，台灣人民不只是國家暴力消極的受害者，更是面對強權體制下積極的抵抗者。

本書將我們所欲關注的面向，分成「二二八的時代脈絡」、「二二八的發聲與噤聲」、「二二八與文學」及「二二八於當代的連結」四個主題，紀錄在如今這個眾聲喧嘩的時代，共生音樂節如何去理解二二八事件的意義。

Photo Credit: 前衛出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航