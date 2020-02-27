武漢肺炎全球單日新增病例首度超越中國，除南極洲外全淪陷

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續延燒，全球出現確診病例的國家地區超過40個，歐洲各國淪陷、拉丁美洲也通報首例，現在除南極洲外，全球6大洲都出現確診病例，昨（26）日世界衛生組織則指出，全球新增確診病例數首次超過中國新增確診病例數，並警告有些國家「尚未準備好」因應。美國專家警告，武漢肺炎成為季節性流行病的可能性很高，未來全球恐怕會有70%的人口都感染。

全球單日新增病例首度超越中國

《中央社》報導，根據世界衛生組織（WHO）26日晚間公布的最新數據，全球各地約有8萬1109起感染病例、2761起死亡病例。率先偵測到病毒的中國，死亡病例逐漸下降，過去24小時累計52死，為超過3週以來最低。世衛說，全球的每日確診感染病例超過中國，為自疫情爆發以來首見。根據世衛每日報告，中國26日通報新增412例確診，中國以外新增459例。

根據最新統計，自從武漢肺炎疫情爆發以來，中國以外有超過2900人感染，共有40多人死亡。如果把一些國家最近通報、但尚未納入世衛最新報告的死亡病例算入，病故人數將增至約50人。

《中央社》報導，根據譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦對外交官員講話的文字稿，他表示：「中國以外其他國家昨天通報的新增確診總數，首度超越中國新增人數。」譚德塞說，若干國家「確診病例暴增」，「令人深感憂慮」。他並宣布，世衛組織的團隊本週末將前往伊朗，以評估當地疫情。

儘管中國的武漢肺炎新增確診和死亡人數都在減少，但中國疫情仍比其他國家嚴重許多。譚塞德說，截至今天（26日）上午，中國武漢肺炎確診累計達7萬8190例，其中2718例死亡。其他37個國家合計則僅2790確診，44例死亡。世衛組織先前曾表示，中國的武漢肺炎疫情已在2月2日達到頂峰，此後患者持續減少。

7國通報首例，疫情蔓延全球超過52地區

今日也有多個國家出現武漢肺炎首例。根據美國約翰霍普金斯大學數據，今日一共有巴西、喬治亞、希臘、北馬其頓、挪威、羅馬尼亞、巴基斯坦等7國通報境內出現確診案例，已有52個國家/地區出現疫情。

在亞洲地區，韓國宣布有超過1200例確診感染，是目前中國以外病例數最多的國家，另有12人死亡。今日單日新增超過300例。

《中央社》報導，根據《NHK》統計，日本全境疫情到今日上午共有894例確診病例，包括在境內確診感染的175名患者、鑽石公主號上705名患者，及搭乘日本政府包機返回日本的14名患者。以日本47個都道府縣目前的175例來看，疫情最嚴重的是北海道，共有39例；東京都35例居次；愛知縣25例排名第3。

在歐洲部分，《中央社》報導，1名60歲的法國人病故後，法國總計有2人死亡、18人感染。法國26日晚新增6名新病例，其中首位無疫區旅遊史的法國公民在確診數小時後，病逝於巴黎醫院。法國第1起武漢肺炎死亡案例是1名80歲中國遊客，他在本月中旬病逝。

義大利的感染病例為歐洲最多，今晚增至破400例，另有12例死亡病例。而且義大利的疫情開始影響歐洲其他國家，包括《中央社》報導，羅馬尼亞1名男子今天經檢驗為武漢肺炎確診首例，他上週曾與1名來到羅馬尼亞的義大利人接觸過。

還有拉丁美洲也通報出現首例，《中央社》報導，患者是剛從義大利回國的巴西人。巴西首例確診病例也是中南美洲首例。目前巴西還有22例疑似病例，11例在聖保羅。

伊朗宣布共有19例死亡、139例確診感染，連衛生部副部長也中鏢。

各國防控加嚴，世衛稱讚中國嚴格措施

《中央社》報導，波斯灣國家宣布將採取新措施，切斷與中東一大疫區伊朗的聯繫，以防堵疫情擴散。伊朗有關當局也宣布，限制武漢肺炎確診或疑似病例患者在國內旅遊。

《中央社》報導，在歐洲，儘管武漢肺炎已經蔓延到托斯卡尼大區（Tuscany）、西西里島（Sicily）與古里亞省（Liguria），義大利周圍國家仍決定維持邊界開放，但數國政府建議國人推延旅遊計畫。

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）今天在羅馬表示，病毒已顯示出跨越大洲及邊界的能力，歐盟必須加強準備，已要求會員國並回報其應對疾病大流行的計畫。

《中央社》報導，世衛與中國聯合專家團隊領導人艾沃德（Bruce Aylward）稱讚中國實施嚴格的隔離與防控措施，同時也警告，其他國家「還沒準備好」控制疫情。他說：「你們必須要準備好大規模防控…...速度要快。」他警告，疫情可能會持續「好幾個月」。

美國專家預測：全球最高恐有70%人口感染

《中央社》報導，流行病學家間已漸漸有共識認為，武漢肺炎最終將成為新型季節性疾病，耶魯大學公衛生院講師韓布林（James Hamblin）24日以「你可能會得冠狀病毒」為題，在美國《大西洋月刊》（The Atlantic）刊文指出，由於許多確診病例並無危及性命，這讓疫情特別難以抑制。

他解釋，遭受H5N1禽流感等病毒感染而引發嚴重病症的病患，通常很好辨識也容易隔離，或很快就病逝，不會只是覺得身體微恙，成天在外溜達導致病毒傳播。相較武漢肺炎，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）2種冠狀病毒疾病致死率較高，病患僅有輕微或無症狀的人也非常少，但武漢肺炎目前死亡病例已是這2種疾病2倍以上。

韓布林指出，武漢肺炎與其他引起大眾注意的病毒不同在於「它雖致命，但又不會太致命；讓人生病，但並非以可預測、獨特可辨認的方式」。武漢肺炎傳播速度將取決於「症狀輕微病例」傳染力有多強。他也引述哈佛大學公共衛生學院流行病學教授李畢希奇（Marc Lipsitch）表示，疫情最終很可能無法抑制，一年內全球約有40%至70%人口會遭到感染，但多數人可能只有輕微或無症狀。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡