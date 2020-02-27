警方發言人口口聲聲「老師帶着學生去犯法」，未審先判又一明證

警員在葵涌商場拉了15個懷疑貼連儂牆的人，還未落案起訴，還未過堂，警方政治宣傳發言人急不及待就說「老師帶着學生去犯法」、「口口聲聲講的理念有幾崇高，犯法就是犯法」。

警察公共關係科的政治宣傳，淪落到未審先判，屈得就屈，法庭都未上，就公然話人「犯法」，如此肯定，但最後連charge都落唔到要放人。

身為執法者，是否不認識「無罪推定」原則？

警察幾時做了法官的工作？「犯法就是犯法」？警察只是負責拘捕、調查、落案，是否犯法，不是由你來未審先判。

一個正常的傳媒專業的記者，報道警察拉人時，都只會講「疑犯」，「涉嫌犯XX罪」，而不會直指某人「犯法」，因為無罪推定，法庭未審，你憑什麼直接說人「犯法」？

請鄒姓警方發言人用你罵人的口吻檢視一下自己：光天化日穿着警察制服誤導公眾，完全視法治如無物；我們很擔心，警察的守法意識越來越薄弱；警察不理解自己的言談，有可能妨礙審判，這種未審先判的行為，為香港的司法制度帶來嚴重後果。

事件中，拘捕了15人，根據《明報》報道，七女獲保釋，八男拒保獲釋放，說明了什麼？當場拘捕，簡單案情，警方都不能即時落案送上法庭，無論是證據不足、涉嫌「刑事毀壞」的控罪有問題或其他原因，這宗案件的被捕人士，並非可以如警方的政治宣傳般斬釘截鐵說「犯法就是犯法」。

而根據《明報》報道，被捕15人其中一人是教師，但另外14個學生，並非該老師任教學校的學生，是否「老師帶着學生去犯法」，由法庭去判，也不容警察穿鑿附會，不容法庭還未審，警察就出來鞭屍。

再借用鄒姓發言人的口吻說兩句︰警察是香港法治社會重要一環，有警察未審先判的行為，絕對不是文明社會所能接受。

奉勸鄒姓督察一句，講稿可能是你上司撰寫的，但無論如何，稿從你口中吐出，你就要負責。鄒姓督察還記得你在TVB做記者的日子嗎？假若上司屈你要讀某句稿，你可以拒絕，因為最終你把口是你自己控制的，你要為自己口中吐出的說話負責。請珍惜自己的前途，不要行差踏錯，不要做condom。

這幫政治工具，在上位的一哥，對着成龍曾志偉獻媚扮矮仔稱兄道弟；在中層的督察發言人，無視法律原則只跟從政治原則就隨便說人犯法；底層的防暴卒則是強權手臂的延伸，肆無忌憚，濫權濫暴，無人能制衡。連監警會都認為自己無能為力，要獨立調查，這幫權貴，猶當耳邊風，還繼續伸手要錢，買武器、買裝備、加人手、加OT，休想。

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