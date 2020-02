一本上佳的尼采入門書

大約兩年前,在尼采學者Brian Leiter的網誌看到他預告一本尼采入門書即將出版,作者不是他本人,而是牛津大學哲學副教授Peter Kail;Leiter說這本書寫得極好,將會取代所有的其他尼采入門書,我因而充滿期待。可是,只聞樓梯響,過了很久也未見書的蹤影。兩個多月前,這本書終於面世了,我立即訂購,書到手後便急不及待幾天內看完。果然寫得極好,絕對值得推薦。

書名「Simply Nietzsche」,是Simply Charly出版社Great Lives系列的其中一本。我讀過這個系列的另外一本,Simply Gödel,認為是佳作,還寫了一篇短評。如果不是已知道Leiter的好評和讀過Simply Gödel,我可能見到Kail這本Simply Nietzsche的封面便認定那是一本低劣的哲普書。

You can't judge a book by its cover,信然。推薦這本書的學者,除了Leiter,還有Bernard Reginster、Paul Katsafanas、Keith Ansell-Pearson等,全都是很有份量的尼采專家。Leiter對此書的讚譽可說是無以復加:「這是英文、德文或法文中最好的尼采入門著作,而它的好處有三方面:它真的是入門程度,卻不流於膚淺;它反映出良好的哲學判斷;對於一些詮釋上的棘手問題,它勇於提出有趣而合理的假設。這本書寫得清脆俐落,從頭到尾引人入勝。」我沒有讀過任何德文或法文的尼采入門書,所以不敢隨便附和Leiter「最好的」之說,但他指出的三個優點,我是完全贊同的。

書的正文只有103頁,寫得清晰易懂,卻又正如Leiter所言,「不流於膚淺」。書的結構亦很簡單,順著尼采著作出版的次序解說他的哲學;這個安排雖簡單,卻重要,因為它反映出作者在書的前言裏強調的一點:「尼采的看法隨著時間而改變,雖則有幾個主調和問題貫串他的整個哲學生涯。如果,舉個例,將The Birth of Tragedy的段落和Twilight of the Idols的段落混為一談,那會是一個嚴重的錯誤。」(p.xxi)

事實上,Kail在好幾章裏,除了解說某本尼采著作,也不忘勾畫出那本著作在尼采哲學發展中的位置。因此,讀畢此書,讀者便會得到一幅尼采哲學發展的整體圖像。

這雖然是一本簡短的尼采入門書,但絕不只是綜合別人的著作內容而成;Kail在多處表明他寫出的是自己的見解,讀者不難看出,那是他研讀尼采著作經年的結果,都是些很有見地的看法。這本入門書「不流於膚淺」,原因正在於此。我特別欣賞作者對「the eternal return」和「self-overcoming」的詮釋。

當然,此書並非完美,缺點是有的。例如Beyond Good and Evil前言裏很有名的第一句「Suppose that truth is a woman」,Kail的解說便有點夾纏不清;此外,對尼采「the will to power」這個概念,此書的討論實屬語焉不詳。然而,我對這本書的內容整體上非常滿意。我最不滿意的地方,與內容無關,就是此書甚多錯漏,例如錯字、缺字和多出的字;最離譜的是有一處不是引文的段落突然縮了進去,看來像是引文。這樣馬虎的校對,實在是糟蹋了一本好書。

