《她們》：獨創服裝與現代曲風配樂，重新詮釋經典《小婦人》

文：邱昶維（DCFS編輯部）

浪漫劇情片《她們》，改編自美國經典名著《小婦人》，講述生於南北戰爭前後的March家族四姊妹，如何從少女時期到成年階段，努力堅持各自的理想與信念，找到她們的生活目標，並走向不同的命運。

有別於過往的《小婦人》改編電影，編導Greta Gerwig（葛莉塔潔薇）決定以現代觀點梳理故事與人物，並透過美術、服裝的設計思考，以及配樂的核心理念，重新詮釋名著背後的女權思想，引領觀眾回到19世紀的社會環境。

多年未翻拍的經典文學，編導研究創新敘事手法

我希望這部電影看起來輕快又不至於凌亂。 ──編導Greta Gerwig

自從1994年的《新小婦人》後，原著小說《小婦人》已經長達25年未被改編翻拍，讓許多觀眾逐漸淡忘書中的精彩故事與命題。於是，製片Amy Pascal邀請當時正在籌備《淑女鳥》的編導Greta Gerwig撰寫劇本，並在日後讓她直接執導這部電影。

「我很擔心自己會拍出那種釘在地板上的老古董。」Gerwig表示，為了捕捉故事裡輕快卻帶點不安的人物情緒，她透過《池畔謎情》攝影指導Yorick Le Saux的視角，即興拍攝許多優美的畫面，並跟剪接師Nick Houy研究法國導演Truffaut（楚浮）的作品，讓敘事節奏保持靈活。

美術實地搭建時代場景，服裝風格反映人物價值觀

圖片來源：《她們》劇照

這份工作最有趣的地方，就是能夠讓時間回溯。 ──藝術指導Jess Gonchor

本片拍攝於美國麻州的康科特鎮，不僅是《小婦人》作者的出生地，更是故事發生地的實際位置，其環境氛圍相當符合原著。為了重現經典場景，藝術指導Jess Gonchor與團隊找到一塊50英畝的土地，耗費14週的時間打造March家族的莊園及周邊鄰居的住宅，Gonchor表示：「我從未看過任何一部電影，它的拍攝場地就是故事地點，但我們做到了。」

「我們的March之家，外表雖然有點破爛，但內部裝潢充滿正能量與繽紛色彩。」Gonchor解釋，本片的室內場景主要攝製於棚內搭景，由於先前改編版本的美術陳設，都較注重於歷史準確度，因此他決定著重四姊妹的心理狀態，並盡可能地增加居住環境的採光，讓故事人物更有生命力。

四姊妹的服裝特徵與意義

圖片來源：《她們》劇照

「一切設計都源於角色。」服裝設計Jacqueline Durran表示，為了掌握19世紀維多利亞時代的氛圍及美學，她參考大量當時的畫作、照片等，從中尋找四姊妹的相異處。例如，大姊Meg總是穿著束腹與鐵圈，顯示她尊崇傳統觀念；小妹Amy則穿著花俏，而且樣式深受印象派繪畫影響，展現她的藝術天分及時尚眼光。

此外，四姊妹的服裝也都各自有代表色：大姊Meg是綠色搭配薰衣草色、二姊Jo是紅色搭配靛藍色、三妹Beth是棕色搭配粉紅色，而小妹Amy則是以淺藍色為主。至於Durran決定配色的方式，則是來自四姊妹的母親各自送給她們的書本顏色，她說：「每一種顏色都代表各自的主題。」

當莫札特遇上大衛鮑伊的配樂，打造活潑輕快的現代曲風

配樂能讓你感受人物的情緒，就像一條絲帶連結所有故事線。 ──配樂師Alexandre Desplat

對編導Greta Gerwig來說，本片其實更像是一部音樂劇，而且必須兼具古典及現代音樂的特質；因此，她向配樂師Alexandre Desplat提出要求，希望配樂風格能夠混合古典作曲家Mozart（莫札特）的青春氣息，以及搖滾作曲家David Bowie（大衛鮑伊）的豐富層次。Desplat分析道：「如此，配樂必須充滿活力、躍動、旋律、喜悅與節奏。」

由於本片採取非線性敘事，而且主要人物共有4位，Desplat得以專注於表現當下的劇情與人物，讓整體的配樂創作成果更為完整、連續，免去那些服務特定情節的音樂（如劇情轉折處等）。他表示：「這部電影使用音樂的方式就像芭蕾舞曲。我沒想到，這些配樂幾乎從頭到尾都沒有停下來過。」

流暢不失優雅的弦樂編曲

「我只需要捕捉銀幕上的能量，並將其濃縮到配樂裡面。」Desplat解釋，當初他看完無配樂的版本後，便已經對影像成果充滿驚嘆。所以他試圖避免配樂削弱影像的魅力，並根據四姊妹的設定發想，透過兩位鋼琴家同時演奏兩台鋼琴，創造高音域及低音域交織的效果，令樂曲節奏更輕快、現代。

除此之外，Desplat亦組成40人的弦樂團，並加入豎琴、長笛、單簧管、顫音琴和鋼片琴等樂器，用大量叮叮噹噹的聲音，營造青春期的魔幻氛圍，他補充：「導演希望觀眾感覺，這些人物就像生活在聖誕水晶球裡面。」

如果女孩長大成人， 就必須放棄以前的野心、勇氣和洞見，我想這並不正確。 ──編導Greta Gerwig

改編創作《她們》之後，編導Greta Gerwig不僅對《小婦人》的四姊妹產生新的想法，也對她們的成年階段更加重視，並重新編寫情節、結局等，她表示：「以前我對女性人物進行虛構創作時，她們所有的冒險故事，似乎都只發生在青少年時期，但這一點也不有趣。」並希望March四姊妹成年後，仍保有少女時期的性情，Gerwig補充道：「表達這個觀點，對我來說也是這部電影的任務之一。」

《她們》幕後花絮：

參考資料：filmmusicmag, billboard, deadline, classicfm, latimes, architecturaldigest, ibtimes, ew, indiewire, filmcomment, screendaily, deadline, vogue

圖片來源：aftercredits, filmmusicmag, msn, twitter, imdb

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航