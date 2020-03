用英文表達「我要」或「選我」，難道只能講「Me」嗎？

日常中有很多情況都會說到:「我!」、「我要!」、「選我!」,這些說法翻譯成英文要怎麼表達呢?難道只能講「Me!」嗎?其實不只喔,依據不同情況,有不同的表達法,一起往下看看今天的辦公室情境。

情境對話

今天早上,John捧著一個看起來超好吃的草莓蛋糕走進辦公室,問大家:

Who wants some strawberry cake?(誰想來點草莓蛋糕啊?)

大家看到草莓蛋糕一陣群情激動,搶著說:

Me! Me! Me!(我!我!我!)

大家有想過嗎?想要回答「我!」的時候,除了「Me!」還可以怎麼說呢?其實還有超多種說法喔,我們繼續往下看吧!

那些課本沒教的英文

生活中常常遇到這樣的情形,老師可能會問:「誰想要先上台報告?」,同事可能會問:「誰想要訂飲料?」,媽媽可能會問小孩:「誰想要吃糖果?」

碰到這些情況,都可以回答:「我!」,而在英文中,可以用最簡單的「Me!」回答。但其實依據不同的情境,還有更多不同種的說法,一起來學一下吧!

老師問大家「誰要先上台報告?」

如果今天是詢問大家誰想要先做某件事情,例如:

Who wants to try this?(誰想要試試看?)

Who wants to do the presentation first?(誰想要先上台報告?)

Who wants to answer this math question?(誰想要回答這題數學問題?)

可以這樣回答:

Me!(我!)或 I do.(我。)

→ 依據前面的三種情境,I do. 其實等於以下三個句子的簡潔版本。

= I want to try this.

= I want to do the presentation first.

= I want to answer this math question.

I will.(我。)

→ 用 I will. 也可以表達「我會來做這件事情。」、「我來做這件事情。」

= I will try this.

= I will do the presentation first.

= I will answer this math question.

I’ll do it.(我來。)

→ 這種說法能清楚表達意思,代表「我來做這件事。」

同事揪團訂飲料,問說「誰想要訂飲料?」

上班唯一的療癒時間就是揪團訂飲料的時刻,同事問你「誰想要訂飲料?」:

Who wants to order drinks?(誰想要訂飲料?)

Anyone want to order drinks?(有人想要訂飲料嗎?)

→ 最完整的寫法其實是「Does anyone want to order drinks?」,這裡是很常用的口語說法。

訂飲料怎麼能錯過呢?一定要算我一份!可以這樣回答:

Me!(我要!)

I'm in.(我加入。)

I'm down.(我也要。)

Count me in.(算我一份。)

這幾句話在之前的專欄有詳細分析過,可以點進去回憶一下喔!

朋友手上拿著蛋糕,問在場的人:「誰要吃這塊蛋糕?」

Who wants to eat the cake?(誰想要吃這塊蛋糕?)

Anyone want to try this cake? (有人要嚐看看這塊蛋糕嗎?)

→ 跟前面提過的一樣,這句是「Does anyone want to try this cake?」的簡略說法。

有蛋糕,當然要搶!心急如焚的你可以這樣回答:

Me!(我要!)

如果想要更有禮貌一點,可以客氣地說:

Can I have some?(我可以吃一些嗎?)

如果今天的情境是媽媽在問小孩:「誰想吃這塊蛋糕?」小朋友搶著要的話,就有可能會這樣講:

Mine!(這塊是我的!)

It’s mine!(這塊是我的!)

看完教學之後,有沒有發現,講法也太多種了吧!要回答「我。」並不是只有「Me.」這種說法。趕快學起來,將這些說法運用自如,就會讓身邊的人覺得:「哇!你英文太好了吧!」下面還有延伸閱讀,千萬別錯過囉!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【那些課本沒教的英文】想回答「我」,除了「Me!」,還能怎麼說?〉為題發表

