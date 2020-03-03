用英文表達「我要」或「選我」，難道只能講「Me」嗎？

日常中有很多情況都會說到：「我！」、「我要！」、「選我！」，這些說法翻譯成英文要怎麼表達呢？難道只能講「Me!」嗎？其實不只喔，依據不同情況，有不同的表達法，一起往下看看今天的辦公室情境。

情境對話

今天早上，John捧著一個看起來超好吃的草莓蛋糕走進辦公室，問大家：

Who wants some strawberry cake?（誰想來點草莓蛋糕啊？）

大家看到草莓蛋糕一陣群情激動，搶著說：

Me! Me! Me!（我！我！我！）

大家有想過嗎？想要回答「我！」的時候，除了「Me!」還可以怎麼說呢？其實還有超多種說法喔，我們繼續往下看吧！

那些課本沒教的英文

生活中常常遇到這樣的情形，老師可能會問：「誰想要先上台報告？」，同事可能會問：「誰想要訂飲料？」，媽媽可能會問小孩：「誰想要吃糖果？」

碰到這些情況，都可以回答：「我！」，而在英文中，可以用最簡單的「Me!」回答。但其實依據不同的情境，還有更多不同種的說法，一起來學一下吧！

老師問大家「誰要先上台報告？」

如果今天是詢問大家誰想要先做某件事情，例如：

Who wants to try this?（誰想要試試看？）

Who wants to do the presentation first?（誰想要先上台報告？）

Who wants to answer this math question?（誰想要回答這題數學問題？）

可以這樣回答：

Me!（我！）或 I do.（我。）

→ 依據前面的三種情境，I do. 其實等於以下三個句子的簡潔版本。

= I want to try this.

= I want to do the presentation first.

= I want to answer this math question.

I will.（我。）

→ 用 I will. 也可以表達「我會來做這件事情。」、「我來做這件事情。」

= I will try this.

= I will do the presentation first.

= I will answer this math question.

I’ll do it.（我來。）

→ 這種說法能清楚表達意思，代表「我來做這件事。」

同事揪團訂飲料，問說「誰想要訂飲料？」

上班唯一的療癒時間就是揪團訂飲料的時刻，同事問你「誰想要訂飲料？」：

Who wants to order drinks?（誰想要訂飲料？）

Anyone want to order drinks?（有人想要訂飲料嗎？）

→ 最完整的寫法其實是「Does anyone want to order drinks?」，這裡是很常用的口語說法。

訂飲料怎麼能錯過呢？一定要算我一份！可以這樣回答：

Me!（我要！）

I'm in.（我加入。）

I'm down.（我也要。）

Count me in.（算我一份。）

這幾句話在之前的專欄有詳細分析過，可以點進去回憶一下喔！

朋友手上拿著蛋糕，問在場的人：「誰要吃這塊蛋糕？」

Who wants to eat the cake?（誰想要吃這塊蛋糕？）

Anyone want to try this cake? （有人要嚐看看這塊蛋糕嗎？）

→ 跟前面提過的一樣，這句是「Does anyone want to try this cake?」的簡略說法。

有蛋糕，當然要搶！心急如焚的你可以這樣回答：

Me!（我要！）

如果想要更有禮貌一點，可以客氣地說：

Can I have some?（我可以吃一些嗎？）

如果今天的情境是媽媽在問小孩：「誰想吃這塊蛋糕？」小朋友搶著要的話，就有可能會這樣講：

Mine!（這塊是我的！）

It’s mine!（這塊是我的！）

看完教學之後，有沒有發現，講法也太多種了吧！要回答「我。」並不是只有「Me.」這種說法。趕快學起來，將這些說法運用自如，就會讓身邊的人覺得：「哇！你英文太好了吧！」下面還有延伸閱讀，千萬別錯過囉！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【那些課本沒教的英文】想回答「我」，除了「Me!」，還能怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航