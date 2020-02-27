行政院600億紓困預算：隔離補償每日可領800至1000元，3/10正式定案

行政院會今（27）日通過因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的特別預算，共編列新台幣600億元，防治經費196億，紓困振興經費404億。因防疫遭到隔離檢疫的民眾可日領800到1000元。未來待疫情穩定後，預計將發出20億餐飲、零售的優惠折扣抵用券，3億的藝文活動消費抵用券，刺激內需消費。

600億經費來源為何？

根據行政院新聞稿，特別預算600億元中，有關社會救助與醫療保健的「防治」經費編有196億，作為應變醫院隔離收治、設置集中檢疫場所、防疫補償金、徵購物資設備等之用。

Photo Credit:行政院主計處提供

「紓困及振興」經費編列404億，分別由原民會、客委會、通傳會、內政部、教育部、經濟部、交通部、農委會、衛福部、文化部以及海委會等11個相關部會提出。主要對內需型產業（包括餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場）、製造業、觀光及運輸業、農漁業、藝文產業，以及原住民族與客庄產業等，提供包括企業融資保證與利息補貼、運輸業稅費補助、旅宿業營運補貼，農漁畜產品拓銷，及內需與藝文產業的消費抵用券等措施，全面協助業者將衝擊降到最低，儘速度過難關，確保產業經濟穩健。

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經費來源以移用前年度累計的歲計賸餘300億元，並舉債300億元支應。《中央社》報導，主計總處主計長朱澤民說，民國109年法定預算有結餘約200多億元，加上5G收入，今年結餘應該不會低於1000億，財源充分足夠。 600億特別預算中，有100億屬於政府消費跟政府投資增加，促使國民所得可增加0.08個百分點；另外500億是移轉支出，補助給受損的人，整體消費跟投資會增加還是減少，將來會有相關估算。

不鼓勵群聚，23億抵用券疫情穩定後上路

600億元中以經濟部編列204.9億元最多，用於捐助中小企業信用保證基金辦理融資保證、企業貸款利息補貼、融資診斷；餐飲、零售、商圈、夜市、傳統市場等紓困振興及內需型產業消費優惠措施等；受疫情衝擊製造業輔導及技術研發補助；徵用口罩生產機台、協助廠商加強出口、開發快速篩檢系統等。

《聯合報》報導，振興抵用券部分，經濟部預計發放餐飲商圈夜市抵用券，針對餐飲、零售、商圈、市場，內需型產業消費優惠措施等補助20億元；文化部則準備3億元，補助民眾在藝文場所的消費；據了解，行政院不鼓勵群聚，因此抵用券政策將會在指揮中心指示疫情穩定後才上路。

《中央社》報導，預算次多的則是衛生福利部編列169.6億元，辦理應變醫院整備與隔離收治、防疫物資徵用及採購；發給接受居家隔離、檢疫者及其請假照顧之家屬防疫補償金、集中檢疫場所人員津貼；購置新型冠狀病毒檢驗試劑、耗材、儀器設備、研發疫苗及治療藥物、緊急準備金等。

其中提供給居家隔離、檢疫者及其請假照顧家屬的防疫補償金，共18.2億元。特別預算待立法院審議通過後執行。

《中央社》報導，主計總處主計長朱澤民說，目前居家檢疫跟隔離者約1萬人，解除追蹤跟隔離者約2萬人，目前合計約3萬人，依此預估未來檢疫與隔離人次，原則上從寬估列。

高於SARS補償金，隔離補償預計每日800元起

衛福部次長何啟功出席院會後記者會時則進一步解釋，勞動部建議以不低於基本工資計算，每人每日發給800元；SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時期規定補償金是每人每日500元起跳，實際上平均約每人每日領取750元。因此這次編列特別預算時，防疫補償金是以13萬人次、每人每日寬列1000元，每人領取14天。實際的補償日額會在3月10日前確定。

根據行政院新聞稿，交通部編列167.7億元，補貼受疫情影響的交通運輸業及觀光產業，給予營運支持及減輕營運負擔、辦理國內與國際旅遊復甦及旅遊景點優化、補助陸路運輸業、海運業及航空業者購置防疫用品等。

《中央社》報導，另外這次因為疫情蔓延，受到嚴重衝擊的的旅遊業，交通部今天也已完成紓困法制作業，觀光局宣布今天會完成公告程序並受理業者申請，優先辦理3項共約新台幣12億元的紓困措施，包括：配合防疫提早離境的中國大陸旅遊團損失、出入境團取消的補助、旅行社接待來台修學觀光團及郵輪補貼。

根據行政院新聞稿，其他部會編列預算如下：

農委會：35億元，係辦理農漁畜產品產銷調節拓銷、農漁業者紓困利息補貼及專案補助等。

文化部：8億元，係補助藝文產業營業成本及策辦振興活動、補助民眾於藝文場所消費等。

教育部：5.8億元，係補助與提供各級學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧服務中心防疫物資。

國家通訊傳播委員會：2.2億元，係採購疫情防治專用手機、建置防疫服務平台、辦理居家隔離、居家檢疫者自有門號定位追蹤及發送防疫簡訊等。

原民會：2億元，係辦理原住民族觀光產業多元行銷及振興部落產業經濟等。

內政部：1.7億元，係辦理社區防疫追蹤及居家檢疫者服務、支援國境線防檢疫業務及協助檢疫場所勤務等。

客委會：1.5億元，係辦理客庄產業整體行銷及補助客庄旅遊等。

海委會：1億元，係辦理海上防疫勤務工作所需艦船艇油料及維修費等。

蘇昌針強調，有關特別條例相關子法，請各部會於2週內完成發布程序。今日所通過的特別預算案，將立即送請立法院審議，他也將在3月3日至該院進行報告並答詢，請各部會首長做好準備，並積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡