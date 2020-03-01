曬恩愛、種草莓、相思病⋯⋯這些與愛相關的英文怎麼說？

五歲孩子對愛情的理解和反應是不是相當有趣可愛呢？看完影片後，我們也來認識英文中一些跟love有關的用語或表達法吧！

決定愛上妳

be in love

意思是「戀愛、相愛」，後面可以加上with someone表示「跟誰相愛」，例如：

We were in love for about eight months.（我們大概談了八個月的戀愛。） I can tell from their eyes that they are still madly in love with each other.（我從他們眼睛能看出他們依然深愛著對方。）

fall in love

Fall 有「墜入」的意思，所以fall in love要表達的就是「戀愛、墜入愛河」囉！後面同樣可以加上with someone表示「愛上某人」。例如：

I never thought I would fall in love with someone so easily.（我從未想過我會這麼輕易就愛上一個人。）

那如果感情淡了，兩人不再相愛了，英文則可以說fall out of love。例如：

They were so deeply in love weeks ago. I can’t believe they fell out of love so soon.（他們幾個禮拜前是如此相愛。真不敢相信他們的感情這麼快就散了。）

head over heels (in love)

Head是「頭」，heel是「腳跟」。這個片語最初是寫成heels over head，用來形容某人跌倒、頭下腳上的情形，到了18世紀，這個片語前後對調變成了head over heels，意思也從跌倒在地變成跌進愛裡，用來表示「愛得神昏顛倒、跌入愛裡無法自拔」。我們來看個例子：

I think he has fallen head over heels in love with the girl he met in France.（我覺得他已經無可自拔地愛上他在法國遇到的那個女生。）

love at first sight

At first sight是「第一眼」，所以love at first sight自然就是指「一見鍾情」囉！例如：

The moment when our eyes met, I knew it was love at first sight.（我們眼神交會的那刻，我知道那就是一見鍾情。）

戀愛中的那些小事

lovebirds

要表示「情侶、戀人」，我們常會用couple或lover，但除此之外還有一種幽默的表達喔，那就是lovebirds，用來形容那些「很恩愛的戀人、愛侶」。例如：

Let’s go somewhere else and leave these two lovebirds alone. （我們到別的地方去，別打擾這對愛侶了。）

lovestruck

Strick有「擊、打」的意思，那「被愛擊中的」自然就是指「熱戀的、被愛沖昏頭的」。例如：

Be rational. Don’t behave like a lovestruck teenager.（理智點。別像個被愛沖昏頭的少年。）

lovesick

Sick是「生病」，lovesick就類似我們中文說的「害相思病的」，特別指因為愛上不愛自己的人而傷心難過的狀態。例如：

He’s been acting like a lovesick boy, spending all his time mooning over a girl who doesn’t even know he exists.（他最近就像是害了相思病的小男孩，無時無刻都在想那個根本不知道他存在的女孩。）

lovey-dovey

意思是「在公開場合卿卿我我的」，例如：

Hey, you two! Stop acting all lovey-dovey and go get a room!（欸，你們倆！別大庭廣眾卿卿我我的，去開房間啦！）

而我們中文常說的「放閃、曬恩愛」，英文則可以說PDA，也就是public display of affection（公然展示愛慕之情）。例如：

This celebrity couple is pretty open about their relationship, showing plenty of PDA in public.（這對明星情侶檔對他們的戀情相當公開，在公共場合曬了不少恩愛。）

love bite

Bite有「咬傷、咬痕」的意思，而在愛裡會出現的咬痕，其實就是那些常在脖子上留下的「吻痕、咬痕」囉，也就是俗稱的「種草莓」。來看個例子：

She was embarrassed to find that her boyfriend had left a huge love bite on her neck.（她尷尬地發現她男友在她脖子上種了顆大草莓。）

除了love bite，我們也經常用hickey來表示這種吻痕。例如：

A: Is that a hickey on your neck?（你脖子上是被種草莓嗎？）

B: No, it’s just a mosquito bite.（不，只是被蚊子叮啦。）

puppy love

Puppy 是「小狗」。小狗小時候可能深得大家喜愛，但隨著小狗長大，這種喜歡的感覺可能會逝去，因此有人用puppy love形容「孩童或青少年時期感受到的短暫愛戀」。來看個例子：

It was just puppy love. We were so young and naive then.（那只是少男少女間短暫的愛戀。我們當時太過年輕、太過天真。）

love triangle

Triangle是「三角形」的意思，所以love triangle自然就是指「三角戀」囉！來看個例子：

Her latest novel is about a love triangle among three teenagers.（她的最新小說是關於三個青少年的三角戀。）

看完今天的專欄後，相信你也更認識英文中一些與love相關的表達法了！生活中可以試著找機會實際用用看喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈好害羞！「曬恩愛、種草莓」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航