曬恩愛、種草莓、相思病⋯⋯這些與愛相關的英文怎麼說？

五歲孩子對愛情的理解和反應是不是相當有趣可愛呢?看完影片後,我們也來認識英文中一些跟love有關的用語或表達法吧!

決定愛上妳

be in love

意思是「戀愛、相愛」,後面可以加上with someone表示「跟誰相愛」,例如:

We were in love for about eight months.(我們大概談了八個月的戀愛。) I can tell from their eyes that they are still madly in love with each other.(我從他們眼睛能看出他們依然深愛著對方。)

fall in love

Fall 有「墜入」的意思,所以fall in love要表達的就是「戀愛、墜入愛河」囉!後面同樣可以加上with someone表示「愛上某人」。例如:

I never thought I would fall in love with someone so easily.(我從未想過我會這麼輕易就愛上一個人。)

那如果感情淡了,兩人不再相愛了,英文則可以說fall out of love。例如:

They were so deeply in love weeks ago. I can’t believe they fell out of love so soon.(他們幾個禮拜前是如此相愛。真不敢相信他們的感情這麼快就散了。)

head over heels (in love)

Head是「頭」,heel是「腳跟」。這個片語最初是寫成heels over head,用來形容某人跌倒、頭下腳上的情形,到了18世紀,這個片語前後對調變成了head over heels,意思也從跌倒在地變成跌進愛裡,用來表示「愛得神昏顛倒、跌入愛裡無法自拔」。我們來看個例子:

I think he has fallen head over heels in love with the girl he met in France.(我覺得他已經無可自拔地愛上他在法國遇到的那個女生。)

love at first sight

At first sight是「第一眼」,所以love at first sight自然就是指「一見鍾情」囉!例如:

The moment when our eyes met, I knew it was love at first sight.(我們眼神交會的那刻,我知道那就是一見鍾情。)

戀愛中的那些小事

lovebirds

要表示「情侶、戀人」,我們常會用couple或lover,但除此之外還有一種幽默的表達喔,那就是lovebirds,用來形容那些「很恩愛的戀人、愛侶」。例如:

Let’s go somewhere else and leave these two lovebirds alone. (我們到別的地方去,別打擾這對愛侶了。)

lovestruck

Strick有「擊、打」的意思,那「被愛擊中的」自然就是指「熱戀的、被愛沖昏頭的」。例如:

Be rational. Don’t behave like a lovestruck teenager.(理智點。別像個被愛沖昏頭的少年。)

lovesick

Sick是「生病」,lovesick就類似我們中文說的「害相思病的」,特別指因為愛上不愛自己的人而傷心難過的狀態。例如:

He’s been acting like a lovesick boy, spending all his time mooning over a girl who doesn’t even know he exists.(他最近就像是害了相思病的小男孩,無時無刻都在想那個根本不知道他存在的女孩。)

lovey-dovey

意思是「在公開場合卿卿我我的」,例如:

Hey, you two! Stop acting all lovey-dovey and go get a room!(欸,你們倆!別大庭廣眾卿卿我我的,去開房間啦!)

而我們中文常說的「放閃、曬恩愛」,英文則可以說PDA,也就是public display of affection(公然展示愛慕之情)。例如:

This celebrity couple is pretty open about their relationship, showing plenty of PDA in public.(這對明星情侶檔對他們的戀情相當公開,在公共場合曬了不少恩愛。)

love bite

Bite有「咬傷、咬痕」的意思,而在愛裡會出現的咬痕,其實就是那些常在脖子上留下的「吻痕、咬痕」囉,也就是俗稱的「種草莓」。來看個例子:

She was embarrassed to find that her boyfriend had left a huge love bite on her neck.(她尷尬地發現她男友在她脖子上種了顆大草莓。)

除了love bite,我們也經常用hickey來表示這種吻痕。例如:

A: Is that a hickey on your neck?(你脖子上是被種草莓嗎?)

B: No, it’s just a mosquito bite.(不,只是被蚊子叮啦。)

puppy love

Puppy 是「小狗」。小狗小時候可能深得大家喜愛,但隨著小狗長大,這種喜歡的感覺可能會逝去,因此有人用puppy love形容「孩童或青少年時期感受到的短暫愛戀」。來看個例子:

It was just puppy love. We were so young and naive then.(那只是少男少女間短暫的愛戀。我們當時太過年輕、太過天真。)

love triangle

Triangle是「三角形」的意思,所以love triangle自然就是指「三角戀」囉!來看個例子:

Her latest novel is about a love triangle among three teenagers.(她的最新小說是關於三個青少年的三角戀。)

看完今天的專欄後,相信你也更認識英文中一些與love相關的表達法了!生活中可以試著找機會實際用用看喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈好害羞!「曬恩愛、種草莓」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航