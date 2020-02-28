傳說中可以戰勝病魔的「威士忌熱飲」，到底有多神？

文：邱德夫

根據傳統的天干地支紀歲法，今年恰逢災難不斷的庚子年，數百年來的歷史紀錄不斷證實這一點。譬如上一個庚子年，中國大陸發生連續3年的大饑荒，美國正式捲入越戰，智利發生超過9級大地震；再上一個庚子年，八國聯軍進入北京大肆掠奪，印度也發生大饑荒，數百萬人死亡；至於1840的庚子年，則爆發第1次鴉片戰爭，船堅炮利的西方列強敲開了滿清大門，若繼續往前數，似乎都找得到天災人禍的紀錄。

「熱托迪」流傳已久，西方驅寒良方

今年確實很不平靜，震盪全球的最大事件莫過於新春在中國湖北爆發的武漢肺炎，導致各國風聲鶴唳，民眾人人自危。就在疫情持續攀升、未見止歇的情況下，有一件趣事舒緩了大家緊繃的神經。根據英國《太陽報》報導，有1位在武漢擔任英文教師的年輕人，可能是第1位確診的英國病患，但他並沒有到醫院接受治療，而是窩居在家，靠著飲用威士忌調酒「熱托迪」（Hot Toddy），最後居然成功戰勝病魔。

消息一出，網路瞬間炸裂，酒友們競相分享此一天大的好消息，並且紛紛拍照上傳自行調製的「熱托迪」，似乎已經找到最佳抗病偏方。的確，熟悉威士忌的酒友應該都知道，在蒸餾技術發展初期，酒精的用途可能只是保存香料、調製香水、製作火藥或是醫療用藥。最後一項在黑死病肆虐的14世紀尤為重要，在別無良方下，只能提供酒精來緩解病人的疼痛，也因此酒精在歐洲有許多不同的稱呼，但最為人熟知的，便是「生命之水」。

就因為是生命之水，所以西方的民間一直將威士忌視為治療感冒的良方，其中約莫在17世紀出現的「熱托迪」流傳最久、最廣，也因此各地配方或有少許差異，但多半是將烈酒調上熱水、蜂蜜和少量的檸檬汁，在陰冷潮溼的冬季飲用，可以達到驅寒暖身、補脾健胃的功效。假若傷風感冒，臨睡前喝下一杯「熱托迪」，甜甜的蜂蜜滋潤久咳的喉嚨，檸檬又含有大量維他命C，趁熱喝下能暫緩感冒帶來的鼻塞與不適，病人因此一夜好眠，醒來後往往感冒不藥而癒。

蘇格蘭或英國地區的「熱托迪」當然使用的是威士忌，家家戶戶或酒吧都有私傳配方，酸甜辛香滋味各自不同。酒友們若想在家自製，不妨參照好友、美食旅遊作家葉怡蘭的配方如下：

將1大匙的檸檬汁和蜂蜜，以及兩大匙的威士忌，於杯中先調勻，放入1片檸檬之後，沖入約100毫升的熱水，再以肉桂棒稍微攪拌即可。其中訣竅在於，可選用果香甜美的調和式威士忌來拌合，分量多寡則視酒量而定，喜愛酸味多一些可增加檸檬汁的分量，嗜甜者則多加些蜂蜜，又由於不是每個人的廚房都備有肉桂棒，撒入一些肉桂粉也是變通選擇。

「熱托迪」有多種變形，譬如以泡紅茶包或綠茶包來代替熱水，或是加入丁香、八角等辛香料，或刨些檸檬皮等等。如果以其他種類的烈酒取代威士忌，如白蘭地或琴酒，也未嘗不可。不過威士忌熱飲不會只有1種，世界各地都發展出各式各樣的配方，如果不想那麼費事，最簡單的莫過於直接加入熱水，便有如日本水割的喝法。同樣的，威士忌與水的比重可視個人的酒量斟酌，建議採用酒體較重及甜度較高的威士忌，避免香氣和口感被水稀釋。

威士忌混搭咖啡、茶，口味千變萬化

嗜喝咖啡的酒友可嘗試自行調製愛爾蘭咖啡，將剛煮好的黑咖啡，加入愛爾蘭威士忌和糖漿攪拌均勻，上端放一層奶泡或鮮奶油，再撒一些肉桂粉，便是一杯噴香撲鼻的正宗愛爾蘭咖啡。如果偷懶的話，直接在熱咖啡中加入市售咖啡奶酒也是方便的選擇，不過我總嫌它過甜，非得再添加一些威士忌不可。另外特別介紹流行於美國的「肯塔基晚安曲」，將波本威士忌、蜂蜜、薑汁、檸檬汁和熱水倒入杯中，攪拌均勻後放入一枝薰衣草和少許的檸檬皮，熱熱地喝下去，能讓人醺然欲睡。

寒冬裡啜飲威士忌熱飲正是時候，雙手捧著溫熱的酒杯，香氣隨熱氣蒸騰而上，在下著微雨的冬夜裡添加無限暖意。不過無論「熱托迪」或其他威士忌熱飲，雖然足以暖身暖心，卻不是治病良藥，遵從防疫小組的指示，勤洗手，注意公共衛生，必要時戴上口罩，才是對抗病毒的正途。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此，TNL溫馨提醒：飲酒過量，有礙健康

更多《財訊》文章

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航