【一週科技趨勢】Disney+有機會重塑兒童數位影音消費生態？

雖然臉書與Google的出現帶來了資訊接觸的便利性，卻也同時導致網路使用者過度依賴從這些單一平台取得訊息，間接導致許多Publisher和創作者自身的網站和內容流量乏人問津。面對Publisher對Google「免費」取得內容的不滿，以及歐盟新著作權法規的實施，Google近期終於跨出第一步，試圖與這些Publisher達成全新的合作模式。

此外，本週趨勢快報也帶來了Disney+佔領兒童數位影音市場的訊息、廣告互動協會試圖透過宣傳活動扭轉廣告侵犯隱私的負面形象，以及政治人物為了和年輕世代溝通與網紅合作的訊息。

伴隨著科技巨人的前進腳步，本週的趨勢快報，開始囉！

Google開始與美、法新聞集團洽談內容產製費用

Google的母公司Alphabet集團開始和法國以及美國的各家新聞集團開始洽談授權費用，以求讓這些新聞出現在Google News的搜尋結果上。這是繼臉書試圖推出與多家新聞集團合作的新聞專區Facebook News後，另一個科技巨頭試圖與新聞集團合作的訊息。

社群平台與搜尋引擎長久以來都有和Publisher產製內容的爭議，許多Publisher認為他們免費擷取了這些他們辛苦產製的內容，也某種程度造成了新聞媒體的衰弱。而在去年一項由歐盟通過的法案也明確規範需要支付費用給這些產製內容的創作者後，法國也成為Google在面對這項歐盟法案後，第一個在歐洲嘗試符合這項法規的實驗地。

雖然目前可行的合作模式以及授權內容都還在十分初階的討論階段，且Google嘗試合作的對象都是家財萬貫的龐大媒體企業與集團，對於小型Publisher忽視也成為受到抨擊的議題，但對於受到歐盟法案芒刺在背以及輿論批評的搜尋引擎巨擘來說，不啻是個開始。

Disney+有機會重塑兒童數位影音消費生態？

新世代的兒童接觸影音的機會比起其他世代的同年齡層高出許多，但電視在影音串流百花齊放的競爭氛圍下，似乎仍然維持一定的市場地位。據eMarketer的研究顯示，0-11歲兒童在電視上的滲透率比起數位影音高出三成以上，每十人中就將近有九位兒童為電視用戶。即使電視跨越世代在兒童用戶間維持著高滲透率，兒童花在電視上的時間卻逐步倒退，從2017年的平均一天2小時23分鐘下降到1小時48分鐘。

TenMax

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去年11月Disney+火熱推出以來，已經在單日訂閱數創下佳績（平均單日訂閱數增張可達100萬），被認為有極大的潛力重塑影音/電視在兒童市場的樣貌。據HubResearch統計指出，每十個有小孩的家庭中，就有四個回覆確定或可能購買Disney+。

「螢幕是最好的保母」可能是預言Disney+在兒童市場突破性發展的關鍵。站在家長的角度，家長本身便在Disney影音內容的氛圍中成長，自然而然的認為Disney+上的影音內容適合兒童觀賞。同時，家長受到兒童喜好的牽制，不會隨意取消訂閱，一旦訂閱用戶黏著度也較高。

業界專家更不諱言，Disney+的市場影響力可能比想像中來的更大。Disney+不只與同為提供影音串流服務的Netflix競爭，YouTube、電玩和電視等兒童娛樂消費領域，都可能受到衝擊。

瞄準年輕票倉！政治人物攜手Influencer搶攻年輕族群選票

2020美國總統大選在即，各大候選人宣傳正打得如火如荼，今年根據美國教育科技公司Chegg的調查，大約80%的青年表示會去投票，相較於2016年的48.3%，青年投票率會達到一波罕見的高峰。雖然這群年輕人投票日當天有多少會真的去投票還是個未知數，但這波炙手可熱的票倉已成為候選人急欲拉攏的對象。

由於年輕族群對傳統廣告較為排斥，有的政治人物開始希望透過與網紅和Influencer合作，以拉近與年輕族群溝通的距離。千禧世代與Z世代的許多美國青少年族群在數位環境下成長，深受Influencer影響，例如根據一項2019年8月的調查顯示，有將近22％左右的Z世代以及20%左右的千禧世代青少年表示，會受到Influencer或是名人的貼文影響而購買一項物品。

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而另外使用 Influencer的另外一項好處，便是能繞過一些現行的廣告規範。例如先前鬧得沸沸揚揚的推特全面政治廣告禁令，並未實施到Influencer之上，Google也尚未禁止Influencer性質的政治廣告。雖然看起來波政治網紅熱潮方興未艾，但能否達成這些政治人物預期的效果仍是未知數。

根據一項由消費者研究公司CivicScience於2020年2月的調查顯示，大約只有14%的美國網路使用者贊成政治人物用社群網紅作宣傳，而有過半53%的人反對，另外33％則是不表態。

數據收集沒那麼差！IAB開設宣導廣告技術利益的新計畫

為了擺脫廣告技術商在數位媒體業界的臭名，以及各式隱私議題相應而生的限制如GDPR、CCPA和Google移除第三方廣告鎖定，大幅影響ad tech收益。全球廣告技術廠商集結一心，計畫透過國際廣告互動協會（IAB）組織一項教育性的宣導活動，擊破廣告技術商妖魔化的大眾形象。

參與這項計畫的廠商希望反轉廣告技術一直以來侵犯隱私和竊取個人資料的形象，將向大眾清楚傳達收集數據可以帶來的好處，尤其加強宣導數據如何幫助提供讀者高質量的新聞內容。網站主提供媒體版位庫存後，廣告技術商的介入得以藉讀者瀏覽網頁和廣告的數據，勾勒受眾輪廓，作為讀者可以免費瀏覽線上內容的交換條件。

這項宣導計畫除了具教育性質，也是廣告技術商說服瀏覽器龍頭如Apple，Google和Firefox，廣告鎖定可以和用戶友善並存的最後一道策略。

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本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航