武漢肺炎康復期比SARS還長，公衛專家呼籲提升醫療能量

「武漢肺炎康復時間約2週，比SARS還要長，醫療需求提升必須有所因應。」台大公衛學院副院長陳秀熙24日表示，觀察台灣「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）病例，發病後很快就住院，但住院時間約14－24天，顯然需要較長時間治療，因此醫療措施需提升。另外，台灣家戶傳染案例增，台大公衛推估家戶感染率46％，提醒民眾戴口罩、勤洗手、單獨隔離，可以降至20％以下。

小心日韓疫情，注意中國復工掀新一波疫情

針對全球疫情，陳秀熙表示，全球五大洲幾乎都被侵襲，疫情變動非常快，提醒武漢肺炎和SARS不同，現今全球旅客流量是當時的2－3倍，需有相對應對策。

除了泰國、香港疫情降溫外，義大利疫情讓歐盟提升警戒，但伊朗疫情最令他擔心。如果病毒繼續侵襲醫療體系脆弱的國家，會是非常大的衝擊。另外，日、韓疫情指數上升，由於台日韓互動頻繁，政府應重視民眾赴韓日旅遊的防疫措施。

至於中國疫情終於獲得控制，不過教授提醒，目前武漢肺炎推估影響不到中國人口10％，流行結束前，患者都還沒有康復，仍有相當大的威脅性，不排除復工之後還有下一波流行。

台灣社區傳播風險仍低，當心醫療資源

台灣疫情方面，陳秀熙認為，目前雖有小部分家戶感染，但沒有其他國家密集，因此評斷社區傳播的風險較低，比較擔心無症狀傳播者，甚至最怕超級傳播者。

另外，分析28名台灣病例（按：原文撰於2月26日），發現潛伏期（感染到發病的時間）約5－10天（中位數7.5天），比中國大陸的潛伏期長；發病到住院的天數約6.5天（中位數5天），代表患者很快就醫。不過住院天數約18天（中位數17.5天），顯示需要醫療資源很長，「和SARS晚就醫，住院短的情況不同。」陳秀熙表示，必須做好醫療資源準備。

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武漢肺炎家戶感染率46％，做好這些可降低

至於台灣如何預防家戶傳染，陳秀熙提到，經過計算，武漢肺炎的家戶感染機率是46％，相較流感家戶感染率只有8％，「也就是一個房間內有一名患者，其他人都可能感染。」不過，從SARS研究得知，家戶空間內只要戴口罩、勤洗手，可以降低至20％以下，若做好單獨隔離、衛浴，感染率可以更低。

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陳秀熙說，台灣目前無須爭論是否進入社區傳播，做好社區傳播的準備比較重要。

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