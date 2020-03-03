記者真心話：看《鏡子森林》拆解媒體業八面玲瓏的人性迷宮

文：陶曉嫚

最近有一部探討新聞媒體生態的台劇《鏡子森林》，以台灣的重大社會議題，切入新聞從業人員面對的諸多抉擇與道德關卡，那些堅持與無可奈何是如此熟悉，在同業與同溫層中引起不小的討論。

《鏡子森林》第二季承襲第一季扎實的主題設定，討論都市更新爭議，隨著劇情開展，一步步拼湊出謎團的全貌——政府、民間、媒體乃至於黑道在土地利益之前，上演的多方角力。身為一名記者在風暴中該如何自處，又該如何拿捏自己的立場？

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無論是第一季或第二季，《鏡子森林》始終環繞著這樣的叩問：究竟當記者是為了什麼？真相又是什麼？誰定義的正義是真正的正義？讓我忍不住回憶起體制內八年的點點滴滴。

你為什麼來當記者？記者是很廉價的

猶記2008年金融海嘯，我從台大經濟系畢業，把大學課堂報告所寫的文學評論當作履歷附件，竟然被財經周刊錄取，於是我在某間壽險公司公關室遛達時，一位外型玲瓏可愛的日報記者認真地問我，「你為什麼來當記者？記者是很廉價的。」

或許她礙於台大的錄取分數與我的玻璃心，不好意思把PTT鄉民的「小時不讀書，長大當記者」順口溜搬出來。

每個人投身新聞業的初衷各自不同，二十出頭的我很無知，沒修過新聞寫作課，連新聞倫理都沒讀過，只記得新聞學守則第七條：「實務和學術有很大的落差。」但哪個學門不是如此？我對記者之路沒有預設，倒是掛記大學裡被文壇讚譽年少出傑作的小說家們，相形之下，自己的作品文學性不足、現實感零落、世界觀淺薄，但技不如人可以磨練，記者職涯是我創作修行的起點。

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話雖如此，長久活在升學環境的我，極度欠缺《鏡子森林》劇中侯方平那樣的社會化圓滑，應對進退比余志揚更直線白目，遇上葉順天這類草莽豪傑會張口結舌，碰到蔡重生、柳肇維、陳振凱此等體面廟堂人物又被唬得一愣一愣，工作能力無疑是劣化版的陸子文，在各種精神衝擊焦頭爛額下，回到家瞪著電腦螢幕半天下不了一個大小標，眼巴巴看著前輩高明出手就是卓越新聞，總編輯王慈希、上司白正祥等沒把我這個無效人力釘得飛上天，才是見鬼了。

跑新聞第一關：克服自己的無知

話說跑新聞第一關要突破的，是自己的無知。無知最可怕的地方，在分辨不出誰是操縱金錢與權力的那雙「看不見的手」，於是天真地以為「政治歸政治、XX歸XX」，而真實世界的邏輯，就像侯方平遞給葉順天的那杯鳳梨牛奶，滋味十足衝突且複雜。

當我逐漸摸到這一行的條條框框，能與黨工、特助、地方消息人士在聚餐時大話政治時，印象深刻席間一位媒體屆前輩、現任不分區立委忽然微笑：「這裡是不正常人類聚集中心。」我請教前輩何出此言？她說：「絕大多數人在意的是吃喝玩樂，頂多看娛樂八卦抒壓，你信不信，我們這種滿嘴政治的同溫層，其實超級稀薄的？」

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即使沒人在乎你在乎的事，仍有記者如高明視第四權為使命，訂婚奉茶的當兒還頻回公務簡訊，接著銷婚假奔赴現場……這份工時超長、酬勞通常不值一哂的工作，真值得生死相許？

記者也是人，也有七情六慾，也像彭育安一樣想去聯誼、尋找生命中的另一半，或是經營一份和新聞無關的夢想——畢竟，做出「成功的卓越新聞」講實力也講運氣，有時記者戮力剝開事件的洋蔥，把最辛辣的真相一層一層掀出來，即使被嗆到淚流滿面，點閱數可能僅「極樂台北」腥羶色八卦的幾分之一。

掏出自己的心卻不被讀者見待很痛苦，但第一線常常來不及對自己的心靈CPR，「流量為王」的主管莊愛玲便揮鞭要大夥兒快點往前，市儈作風不免惹人齒冷心冷，但人家背負的可能是一個部門、一間公司的興亡，無暇顧及個人感受，反正受不了就登出，這一行永遠不缺新鮮的肝與熱切的理想主義者。

我在體制內存活八年，經歷了財金、政治線，參與過網路媒體的創業，現在轉職為自由寫手，追趕跑跳碰地兌現創作夢。電視、報紙、網路媒體頻繁出即時，應付完實體版外還要求線上影音，我一方面慶幸自己可以豁免與日俱增的勞碌，另一方面，歷練過「新聞是怎麼鍊成的」，我也有了不同的讀者視角，現在閱讀每一則報導，我都會直覺地拆解它的金權結構。

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鏡子森林：對台灣媒體生態精準到位的一擊

《鏡子森林》讓觀眾不必忍受連年的職場風雨，就能一窺台灣媒體生態的理想與實務，政治控更能挑出無數台灣社會事件的彩蛋，盡情拉現實人事時地物對號入座，若要我雞蛋裡挑骨頭，是為了突顯理想型角色的衝突，偶有台詞太刻意為之，與實際語境有落差，但絕不妨礙《鏡子森林》是一部演技到位、結構完整、人性深邃的台灣職人劇。

自從韓劇與陸劇崛起，台劇沉寂多年，近幾年台灣接二連三的推出本土的社會寫實題材，令人驚喜不已。《鏡子森林》從揭露新聞界生態開始，一路探討新聞媒體中的道德與正義，在假新聞氾濫的此刻，觀眾或許更能體會其中滋味。

Photo Credit: 中央社

《鏡子森林》第三季即將在2/28開播，根據網路上的消息，第三季的背景將是市立醫院整併案跟人球案，楊謹華飾演的高明即將回歸調查組——讓人更加期待，第三季將會開展出什麼精彩的劇情？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航