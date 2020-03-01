喝過有「菜味」的母乳，寶寶更容易接受蔬菜副食品嗎？

以前身邊有一群媽媽朋友，和她們聊天，範圍怎麼繞都還是在懷孕期間怎麼了，或是寶寶出生後的事情。其中有幾個是我有興趣的，像是媽媽吃的食物，有時候味道會跑到母乳裡去。

而今天要分享的研究，便是和這個特性有著密切的關係。在《美國臨床營養學期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition）上，有篇研究想要知道如果母乳有著蔬菜的「風味」，寶寶喝了之後是否會影響後期吃副食品階段，對類似風味蔬菜的接受程度。

在這篇研究中，共有97對母嬰參與這個試驗。研究會先隨機讓參與的母親喝蔬菜汁（甜菜、芹菜與胡蘿蔔）或是作為對照的水（喝的體積相同），而這兩種飲品會再分成產後0.5、1.5、2.5個月開始連續喝1個月果汁，或產後0.5個月開始連續喝3個月。

接著等寶寶斷奶時（在7.9個月大），不同天讓寶寶吃有胡蘿蔔風味的穀物，或綠色花椰菜風味的穀物；前者是味道和母親喝的果汁相似，而後者則是和果汁味道不同。

實驗結果發現，寶寶越早喝有菜味的母乳，很容易就接受胡蘿蔔風味的榖物。也就是說產後0.5個月就開始讓寶寶接觸有菜味母乳的效果最好。此外與連續喝有菜味母乳3個月相比，效果並沒有比較好，接觸時間似乎是比較重要的因素。

撇開喝有菜味母乳的時間點不說，有喝過這樣母乳的寶寶，在吃胡蘿蔔風味的榖物比較不會出現厭惡的表情。

儘管研究僅做了試驗中果汁的風味，我們沒辦法確定其他蔬菜或水果是否有同樣的結果，但接受胡蘿蔔也是不錯的收穫。

想讓孩子有均衡的飲食，從自己開始

不知道你有沒有發現，如果媽媽不喜歡某些食物，通常孩子也會跟著不喜歡吃。這樣的現象除了是媽媽不會去烹調或買自己不想吃的食物外，也可能是打從哺乳的時候，就沒有機會讓寶寶早點習慣「菜味」的關係呢。

然而，現在不吃不代表以後不會吃。就像我其實小時候討厭吃苦瓜、胡蘿蔔還有其他會苦的菜，但長大後漸漸的從營養去認識這些食物，一開始是勉強，但漸漸的會發現其實它們都滿好吃的。當你對孩子挑食感到氣憤或不可理喻的時候，請先想想自己是否也有偏食的習慣，尤其是在哺乳期間，這時候多點理解就不太會生氣啦。

參考資料

Mennella, J. A., Daniels, L. M., & Reiter, A. R. (2017). Learning to like vegetables during breastfeeding: a randomized clinical trial of lactating mothers and infants. The American Journal of Clinical Nutrition, ajcn143982.

本文經營養共筆授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航