憂心匿名者威脅網路安全，緬甸政府：6月前需實名註冊SIM卡否則禁用

針對在國內大量未實名註冊的SIM卡，以及隨之而來的網路安全隱憂，繼禁用650萬張未註冊的SIM卡後，緬甸政府再度發出警告，要求國內所有行動電話用戶，在6月30日以前需實名註冊SIM卡，否則將被禁用。

《緬甸時報》26日報導，「店家販售營運商的SIM卡，就應該管控它們。」通訊局局長U Myo Swe表示，政府已經公布了針對行動電話用戶的註冊守則，指引電信營運商和店家註冊SIM卡。「營運商應該嚴格遵循註冊手續。」

2016年起，緬甸政府要求人們在購買SIM卡時，需要實名註冊，但成效不彰。2019年3月，政府指示每個人只能綁定2張SIM卡。2020年1月，政府規定6個月內未能啟用的SIM卡將會被永遠禁用。

新SIM卡的買家必須在1個月內啟用它，如果沒有那麼做，該張SIM卡就會轉成只能接聽來電，所有打出去的電話、數據和收費的服務都會被阻斷。被單向阻斷的SIM卡接下來1個月可以再啟用，若再後續2個月內沒有使用，所有服務會被終止。被完全禁用的SIM卡在2個月內，還有機會再啟用，但若上述步驟都沒有完成，這張卡就會不能再用。

對緬甸人而言，SIM卡成為可負擔的商品，國內也出現了大量未實名註冊的SIM卡。《報導者》報導，緬甸政府在2012年解禁開放外資進入，電信產業不再由政府獨佔，原本一張需要上千美元的手機SIM卡，如今不到3美元就能買得到。根據國際組織報告顯示，2018年緬甸已發出的手機SIM卡數量比全國人口5000萬還要多。

《緬甸時報》報導，交通與通訊部通訊局統計主要的4家電信營運商的在國內用戶數量，國營的緬甸郵政電信公司（Myanmar Post and Telecommunications ，MPT）有超過2500萬用戶、卡達的Telenor有超過2100萬、挪威的Ooredoo有超過1000萬、Mytel700萬。

Mytel的對外關係主任U Zaw Min Oo表示，緬甸有超過5000萬行動電話用戶，但只有30%左右的人有註冊。另有電信營運商也表示，註冊SIM卡對於數位支付、公眾安全來說都很重要。

交通與通訊部 （Ministry of Transport and Communications）5日才發表聲明，表示至今已禁用650萬張未註冊的SIM卡，並因此分別裁罰國內主要的4家電信營運商10萬美元。

緬甸政府領導人、國務資政翁山蘇姬18日在首都奈比多（ Nay Pyi Taw）舉行的電子政務（e-government）會議上，敦促行動電話的用戶們註冊SIM卡，並表示誠實的人不應掩藏自己的真實身分，「如果有人試圖隱藏自己的身分，我們可以懷疑他們有些問題。如果一個人沒做任何壞事，就不該隊遵守規定有所猶疑。」

翁山蘇姬也憂心，掩藏起自己身分的人可能會散布假新聞或從事網路犯罪，此外，她也說明政府正在實施可以提醒或幫忙民眾有關網路安全的系統，很快就會推出電子身分證。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜