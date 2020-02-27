新冠肺炎和少數族裔的醫療知情權

作者：譚少薇、陳凱欣

兩個多月來，新型冠狀病毒的急速蔓延，令全城對這個「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」引起恐慌。 這個以發燒、乏力、乾咳及呼吸困難為主要病徵的疾病[1]，大家的目光一開始集中在武漢市和湖北省的個案[2]。武漢市自2020年1月23日上午10時起史無前例的封城舉措，全市公車、地鐵、輪渡、長途客運全部停運，至2月中全國多個城市陸續封城，包括溫州、杭州、廣州和北京；然後越南、馬來西亞、德國、英國、美國、澳洲、韓國、意大利、芬蘭、伊朗等多個國家相繼出現確診甚至死亡個案[3]，在香港我們只能用目瞪囗呆來形容。

截至今天（2月27日），香港共出現91宗新型冠狀病毒感染個案[4]。來勢甚猛的疫情下，政府廣告不斷提醒市民注重個人衛生，做好預防措施。種種我們都以為是唾手可得的資訊，原來並非人人一樣。作為一個文化多元的社會，香港的不同族群接觸到的健康資訊也有差異。

首先，我們到衛生防護中心的網頁可見有不同語文的版面，包括印度文、尼泊爾文、巴基斯坦文、泰文、印尼文和菲律賓文[5]；可是，最緊急有關新型冠狀病毒的資訊卻付諸缺如。這個官方網頁關於應對疫情的版面只有中文（繁、簡體）和英文，並未翻譯成不同語文，使少數族群民眾對新型冠狀病毒的預防措施感到十分困惑。衛生防護中心只以中、英文發佈疫情資訊（見下圖），到其他語言版面瀏覽，就只有一句「請看中、英文版」，令人十分無奈，也反映官方輕視少數族裔獲取健康資訊的需要和權利。

對於衞生防護中心未能以多種語文提供健康衛生資訊和疫症發展消息，少數族裔朋友們表示十分奇怪，同時因為無法得到更多病症資訊，他們只好在社區中互相詢問，無從確認消息真偽。有少數族裔領袖批評，政府在疫症爆發期間未能為香港的少數族裔群體提供重要的健康訊息和口罩，實在是表現出不願與社會各界交往的意願[6]。

另一方面，巴基斯坦裔社會工作者Ansah Malik也指責政府選擇性與不同群體發放重要信息，其實剝奪了許多人了解這個可能致命的新型病毒的機會。不懂英文或中文如少數族裔當中的老年人（很多是第一代移民）和基層群體特別受影響[7]，他們正正是最受新型病毒影響的高危人士，最需要提升防疫意識和受保護。由此可見，政府在對付疫症的問題上，跟過往一樣忽略少數族裔需要。

到了2月，為補這個缺口，非政府組織和不同市民團體都開始以少數族裔語言提供疫症資訊，包括怎樣正確洗手和戴囗罩等基本預防措施。例如，基督教聯合那打素社康服務在其網頁上載不同語文的預防措施[8]、香港小童群益會的Ladies Club將衞生防護中心發佈的「專科門診覆診病人小錦囊」翻譯成多種語文[9]、融樂會製作的幾種南亞語言的短片，以及何柏良醫生協助拍攝印尼語短片。

但是，隨著疫症繼續蔓延，少數族裔所需的資訊和物資應更快更全面。印度裔社工Jeffrey Andrews表示，少數族裔社區特别需要準確資訊，因假新聞和錯誤資訊太多，例如，少數族裔由於不懂中文，不知道如何購買口罩，也不知道何時、可以到哪裡排隊，更不會知道如何避免買到假口罩[10]。

購買防疫物資方面，不少網上購物平台及實體店鋪均以中文標示貨品類型、價錢、和開售時間等，有的物資更可能要透過中文網頁或應用程式購買。對於不會中文的居港人士而言，這些資訊絶不足以協助他們預防疾病。

少數族裔也是香港市民，他們的醫療權利不應被忽視。長久以來，政府對少數族群的醫療問題愛理不理，在今次防疫工作上再一次顯露。防疫工作必須靠所有生活在香港的人一起參與，才會有成效，防疫的缺口愈多，社會面對的風險也愈高。其實，好幾個南亞團體已舉辦免費派發口罩和消毒物資給市民大眾，不分族裔，發揮互助精神，但我們同時認為，提升多種語文資訊的工作，政府責無旁貸。

的確，嚴重疫情使不少市民感到憂慮，但我們也看到不少市民自發分享口罩給長者、清潔工，把消毒物資留予醫護和長期病患者。希望大家繼續留意身邊的人，不分族裔，給鄰居、同學或同事多些關心和體諒，以各自的力量協助缺乏資訊和資源的一群。

註：

衛生防護中心。2020。「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」。載於https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/102466.html。 同上。 衞生防護中心。2020。「有 2019 冠狀病毒病報告個案的國家/地區」。載於https://www.chp.gov.hk/files/pdf/statistics_of_the_cases_novel_coronavirus_infection_tc.pdf。 同上。 衛生防護中心網頁－其他語言 South China Morning Post。2020。“Coronavirus: Hong Kong’s ethnic minority leaders slam government over handling of outbreak”. At https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3049683/coronavirus-hong-kongs-ethnic-minority-leaders 同上。 基督教聯合那打素社康服務網頁 Multiculturalism in Action-MIA。2020。「專科門診覆診病人小錦囊」。 同[6]。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex