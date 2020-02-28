東南亞銀行的過去與未來：為何許多東南亞銀行創辦人都是華商？

東南亞華人是區域內商業最活躍的一個群體。根據Darryl Crawford引述世界銀行統計（2010），東南亞華人對區域經濟的貢獻高達6000億美元，而華人所控制的500家當地最大公司，資產總值就高達5000億美元。大批中國人自清末民初起大量移居東南亞，他們多數是契約勞工。在僑居地打拼多年後，不少華人創出一片天地，有人成了富商，有人則擁有自己的事業。有的華人在當地的身份，也從低階的「外來勞工」，轉變為業主和中間商。

華人有充當當地土著和歐洲殖民者的「中間人」傳統。美國學者Edna Bonacich把這批「中間人」稱爲「中間人型少數族群」（middleman minorities），意即他們作為少數民族，並非處於低端地位（如勞工），而是充當中間商，投入貿易和商業，以及作為代理人、勞力仲介、收租人、放債人和經紀人。他們的角色，是作為生產者和消費者、雇主和僱員，以及業主和租戶的中介。與華人「中間人」性質類似的，還有歐洲猶太人、東非印度人、南亞帕西人、土耳其亞美尼亞人和南美黎巴嫩人等。

「中間人型少數族群」的金融角色

在所有行業中，最具代表性的「中間人」體系莫過於金融業。「中間人型少數族群」在當地可說是金融業的先驅之一。由於猶太人早期在歐洲被禁止參與手工業和擁有土地，他們只能從事基督教所排斥的放貸業，使得後來不少猶太人投入金融領域。當中最有名的就是德國的羅斯柴爾德家族（Rothschild）。歐洲也有「宮廷猶太人」（court Jew），為歐洲貴族提供金融借貸服務。歐洲猶太人移民美國後，更創立了數家著名的投資銀行，如高盛（Goldman Sachs）和雷曼兄弟（Lehman Brothers）。

在香港，帕西人碧荔（Dhunjeebhoy Ruttonjee Bisney）是創立香港匯豐銀行（HSBC）的幕後推手之一。同一時代，帕西人麼地（Hormusjee Naorojee Mody）和亞美尼亞人遮打（Catchick Paul Chater）創辦了「遮打與麼地公司」，發展地產和股票行業。遮打更是香港第一家證券交易所「香港股票經紀協會」的發起人之一。帕西人和亞美尼亞人亦活躍於原鄉印度和鄂圖曼土耳其的金融業。

東南亞各國的金融體系，則分為歐資、華資和土著資本。歐資是殖民宗主國在殖民地設立的銀行，如印尼的尼德蘭貿易公司（Nederlandsche Handel-Maatschappij）、爪哇銀行（De Javasche bank）、菲律賓群島銀行（前身El Banco Español Filipino de Isabel II）、馬來西亞的匯豐銀行（1884年於檳城設立）、渣打銀行（1875年於檳城設立）、越南的東方匯理銀行（Banque de l'Indochine）和東帝汶的大西洋銀行（Banco Nacional Ultramarino）。這些銀行背後分別是來自荷蘭、西班牙、英國、法國和葡萄牙的資本。

華資銀行比歐資來得複雜和多元。印尼、菲律賓、馬來西亞和泰國的銀行起初多為華資。華人創辦銀行有多種目的，如往中國寄送僑匯（remittance）、企業融資、借貸和儲蓄等業務，其中僑匯是華資銀行原本最主要的功能。

根據「僑鄉文化檔案主題館」，僑匯用以維持原鄉的家計生活、贍養族人、翻修舊居、宗祠和寺廟，亦用來投資房地產和支持慈善事業。僑匯也是一種積蓄，用以支撐晚年回鄉的退休生活。早期僑匯多由親友或自己自行帶回家鄉，後來由「水客」代送回鄉。在1920-30年代，民信局（民間的郵局）成了華人代送家書和僑匯的機構。銀行則是寄送僑匯的另一選擇。

經手僑匯的銀行除了有歐資的匯豐銀行、渣打銀行，以及中資的中國銀行外，東南亞當地的華資銀行承擔了寄送僑匯的角色。新加坡的華僑銀行（OCBC）由新馬橡膠大亨李光前合併三家銀行（華商、合豐和華僑）所成立，原是為了方便華人企業融資，其在1930年代開始受民信局委託，將僑匯撥到中國原鄉。1932年華僑銀行成立民信部經營民信業務，與中國國內郵政儲金匯業局和民信業者合作，將東南亞華人的僑匯寄回閩粵地區的原鄉。

新馬兩國華資銀行的發展歷程

華資銀行的多重角色，在於其「中間人」的功能連結了華人與原鄉以及華人與資本市場。除了大型的歐資銀行外，東南亞各國最初的銀行大多是華人資本所設立。馬來西亞華資銀行設立前，主要的銀行為商業銀行（Mercantile Bank）、匯豐和渣打。柔佛富商黃亞福（Wong Ah Fook）於1903年在新加坡設立了新馬第一家華資銀行廣益銀行（Kwong Yik Bank），提供當地華人借貸服務。這是因為當時的華人不容易得到來自歐資銀行的資本，開設銀行可以方便華人企業進行融資。

之後華人又在新馬兩地創立了砂拉越廣利銀行（1905）、四海通銀行（1907）、華商銀行（1912）、合豐銀行（1917）、華僑銀行（1919）、峇株巴轄銀行（1919）、利華銀行（1920）、砂拉越聯昌銀行（1924）、砂拉越華達銀行（1929）、大華銀行（1935）、萬興利銀行（1935）、華聯銀行（1946）、崇僑銀行（1950）和砂拉越福華銀行（1951）。

新加坡自1965年獨立建國後，大部分華資銀行被華僑銀行和大華銀行收購合併，形成如今政府成立的星展（DBS）、華僑（OCBC）和大華（UOB）三足鼎立的局面。馬來西亞的華資銀行則不斷冒起，先後有合眾銀行（1959）、馬來亞銀行（1960）、南方銀行（1965）、砂拉越公民銀行（1965）、興業銀行（1966，D&C Bank）和大眾銀行（1966）。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為在馬國Cyberjaya的馬來亞銀行（Maybank）分行。

這些華資銀行的成立，皆早於本地土著和國家資本。然而，馬來西亞建國後，不少華資銀行被馬來土著收購和被政府接管。由邱德拔創辦的馬來亞銀行（Maybank），在1966年涉嫌將存款借給邱德拔的公司，造成銀行擠提，使得政府介入，並將邱德拔免去總經理一職，且把銀行交予政府管理。土著聯昌銀行（CIMB），則是由政府成立的土著銀行（Bank Bumiputra），合併其他華資銀行，即聯昌銀行、萬興利銀行和南方銀行，現在由馬來西亞主權基金國庫控股（Khazanah Nasional）所掌控。

由李孝式創辦的興業銀行（D&C Bank），被馬來人企業家拉昔胡先（Rashid Hussain）所收購，後與雪蘭莪廣益銀行、合眾銀行（先被賣於森那美銀行）合併，現在由馬來西亞公積金局（EPF）所掌控。目前馬來西亞僅存的兩家華資銀行，則分別是大眾銀行（Public Bank）和豐隆銀行（Hong Leong Bank）。

Photo Credit：彭成毅

華資銀行在印尼、菲律賓和泰國的情況

華資銀行在印尼、菲律賓和泰國也有影響力。印尼華資銀行的代表中亞銀行（Bank Central Asia），由印尼前首富林紹良所創辦，是印尼最大的銀行之一，但在1998年亞洲金融風暴被印尼政府接管。印尼華資銀行與其他國家不同之處，在於很多華商集團底下都會有自己的銀行，如李文正的力寶集團（Lippo Group）、翁俊民的國信集團（Mayapada Group）、黃奕聰的金光集團（Sinar Mas）等。因此，華資銀行在印尼可能是華商集團融資的工具。

菲律賓華資銀行則比印尼和馬來西亞來得多，而且多數仍掌控在華裔手中，未被政府接管。第一家華資銀行是中國銀行（China Bank），由李清泉於1920年在馬尼拉創辦。這家華資銀行並非北京創立的中國銀行（Bank of China）。後來創辦的華資銀行，有吴道盛創立的建南銀行（Equitable Bank）、中華銀行（Rizal Commercial Bank）、鄭少堅創立的首都銀行（Metrobank），以及由華裔收購的菲律賓金融銀行（Banco de Oro）、菲律賓國家銀行（Philippine National Bank）和菲律賓信託銀行（Philtrust Bank）。

異於印、馬兩國的華資銀行多被政府接管，菲律賓華裔陳永栽（Lucio Tan）反過來在國企私有化後收購了菲律賓國家銀行。其餘少數的大銀行，則由政府（菲律賓土地銀行和菲律賓發展銀行）和西班牙後裔（菲律賓群島銀行和菲律賓聯合銀行）所控制。

泰國的銀行跟其他東南亞國家由殖民宗主國資本（英國、荷蘭、西班牙、法國和葡萄牙）創辦的情況不同，大多數由泰裔土著和華裔創辦。泰國第一家銀行泰國匯商銀行（Siam Commercial Bank）由泰王拉瑪五世於1904年創立。拉瑪六世於1913年創立了第二家銀行政府儲蓄銀行（Government Savings Bank）。泰國的華資銀行後於國家成立，分別有陳弼臣創辦的盤古銀行（1944）、李木川接手的大城銀行（1945）和伍淼源創辦的開泰銀行（1945）。這三家華資銀行目前是泰國第3、6和2大銀行。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 泰國盤古銀行

華資銀行的未來如何？

馬、印、菲、泰四國華資銀行幾乎都是當地市值最大、位居前列的銀行。他們從最先與歐資銀行的競合，到如今與土著資本抗衡和合作。馬來西亞華資銀行多被國有化，而菲律賓華資銀行不減反增，泰國華資銀行則與公有銀行並存。

隨著東南亞華人的本土化，華資銀行不再只面向華人提供金融服務，而是面對更廣大的本地市場，甚至拓展海外業務，如新加坡華僑銀行、大華銀行、馬來西亞豐隆銀行、大眾銀行、泰國盤古銀行、菲律賓首都銀行等。菲律賓華資銀行更在海外開設僑匯服務，方便菲律賓勞工匯款回國。

由此可見，東南亞華人作為「中間人型少數族群」的身份仍未隨本土化消失，而是繼續扮演區域內商業領域的第三方角色。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜