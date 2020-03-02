從返鄉到創業，你得先問自己能不能「適應」這三件事

台東，從台北搭火車至少要三個半小時，然後進入山與海的圍繞，出了城鎮，則是縱谷田野的一望無際，居民若不是從事農業，就只有觀光服務業，但工作機會也不多。因此，返鄉定居或移居台東，迫於現實無法就業，而走向創業一途的年輕人比想像的多。

用創業協助創業者

2015年劉誥洋與陳怡萍夫妻移居到台東創業，創辦了「邸 Tai Dang 創生基地」，以co-working space開始服務，舉辦創業小聚，串連台東本地與移居的創業者，接著舉辦創業課程，協助想要創業的人獲得技能與資訊，這樣的模式在台東發展得非常順利，主要是因為本地的產業幾乎是微型規模，想創業但躑躅的人也多，正需要一個專業的基地協助他們，甚至是陪伴。多年耕耘後，邸 Tai Dang成熟為一家服務與支援創業者的公司。

尤其在2017年申請經濟部育成中心的前育成社群獲得通過，這是難得的成就，是東部有史以來首間，更重要的是有了資源，可以更完善的規劃創業支援系統。兩年多來，他們成功輔導近80家業者，串連更多的當地品牌，所接觸的創業者與想要創業的人更不勝枚舉。

回到台東創業，絕對會是人生中非常重要的轉折，在劉誥洋被諮詢的經驗中，他發現先不談論創業，僅「返鄉生活」，要適應的事情就非常多，而這些情況放諸台灣各地皆準。

【邸 Tai Dang的創業輔導方式】

原本的經驗加上政府的資源，邸 Tai Dang更完善的規劃創業支援系統，以孵化器的方式進行，請專業導師，並系統性的提供輔導與陪伴，透過定期開會，一起計畫未來的進度與目標，協助他們解決當下最重要的問題，讓他們可以繼續「活下去」，才有機會能根據每家業者不同的特性，逐漸修整出商業模式。並且協助業者爭取貸款、補助、獎助、競賽等資源。

圖片提供：邸 Tai Dang 邸 Tai Dang 規劃了講演、展售等空間，讓被輔導的業者可以利用此地舉辦各種活動。

適應1：是否有良好的返鄉心理素質

回鄉後，首先要面對的可能是親友的關切：「回來之後有什麼打算？」

而在單純的城鄉中也不缺私語：「他是在外面混得不好吧？！」

說者或許無意，聽者總覺得對方認為自己在城市裡混不下去。若不是有堅定的目標與強烈意志，考慮好自己要做什麼的人，心理上的挫折可能是最難突破的。想想過年回家時要面對的親友團陣仗，返鄉後會更加倍出現。而在有些家庭中，父母更不能接受孩子放棄在外發展的機會而回家鄉。

像是鳳梨王子楊宇凡回家承繼阿公的田，準備做農夫時，他的母親就很難接受，畢竟高中到大學的學業成績都很優異，是父母的驕傲。因此，她母親一氣之下，破壞了田裡的設施來表示不滿，但楊宇凡意志堅定，也承認自己的確在外面混得不好，種田再苦也堅持下來，靠著毅力，以有機栽種為訴求，種出一片天地，利用網路行銷，自己也成網路名人，父母才漸漸釋然。

適應2：是否有目標與想法

若有目標，就能給好奇者一個答案，也能更堅強的面對外界壓力，即使沒有目標，也要有自己的進度表，例如，一個月內開始對家鄉環境熟悉，第二個月開始盤點資源，拜訪先進，接著找到自己想要做的事情……

想做什麼事情，不能隨著流行而決定，下一篇中會仔細說明尋找方向的方法。在此，先分享花蓮的新創陶瓷品牌「魂生製器」的故事，創辦人張靚妤與端木悐如夫妻斷絕後路，以一年的時間去找尋想做的事情，創業至今近五年，台北誠品、中正紀念堂等地都陸續販售他們的作品，並且定期前往日、法等國參展。

熟識他們夫妻的人，絕對不會認為他們是在外發展不順才返鄉，張靚妤在花蓮出生長大，大學時前往台北念書，離開了故鄉，十多年後，已在4A廣告公司服務多年，在對岸上海，廣州等大城市打拚，已是資深藝術總監的她，毅然告別職場，一方面高收入的代價是身體的健康，另一方面是每每看見海岸，不自覺就與花蓮相比，當時內心對於家鄉的思念，似乎比自己認知的還要深。

於是，夫妻倆計劃回到花蓮定居，也準備在這裡生養下一代。

圖片提供：魂生製器 張靚妤一埋頭投入拉胚製作可能就是幾個小時，這只是創業辛苦過程的一部分。

「回來時，完全沒有想到未來要做什麼，只是純粹想要回家，找回一些沒有被時間、被現在的名聲、金錢所淹沒的本質。」需要回到家鄉沈澱，是他們非常確認的事情，但只給自己一年的時間，「我們設下停損點，如果還找不出來自己要做什麼，就乖乖回去上班。」張靚妤說。

回到花蓮沒有工作，連案子也不接，他們完全斬斷後路。起初，她也面臨家人的關心，畢竟沒有收入是令人擔憂的，她知道要回頭接案子並不難，「但這樣會讓自己變得不上不下，如果一旦接案，就無法斷，那邊的錢太好賺了。」現在回想起來，能闖出目前的成績，也是因為當時斷得很乾淨，讓自己置之死地而後生。

除了一解鄉愁，其實選擇回到花蓮也有現實考量，首先是花蓮相對的成本較低，可以讓相同的創業準備金撐更久的時間，更堅持自己的理想，此外，還有生活的平衡、身體的健康都是無價的另一種收入。

與許多返鄉創業的人一樣，張靚妤回到花蓮是生命中一個重要的轉折，由於職場的歷練讓她沉穩有計劃的進行，他們考慮到資金的準備、成本的控制，以一年時間的嘗試與準備，期間不忘初心讓他們堅持下來，換來肥沃的土壤，一年後，魂生製器就誕生在花蓮吉安的社區中，很快地就開花結果。

適應3：對家鄉了解嗎？能融入地方嗎？

地方不比都市，人脈網絡更為重要，任何一個返鄉創業者都需要考慮融入地方的問題，一方面是串連力量大，另一方面創業時期的困境，更需要有人一同商量與分享，若人際關係無法良好適應，找不到歸屬感，兩三年就又離鄉出走的大有人在。

沒有親身接觸過，無法了解回到家鄉卻依然感受不到「人不親土親」，開店做生意，得先掃雷，要懂得先來後到的規矩，別貿然搶了別人的生意；開始經營後，物流人流都需要地方人脈來協助，才能事半功倍，即使開家小吃店都要有常客光顧，更何況其他。

而若創業方向與地方事務有關，更要小心謹慎，若原本沒有根柢，無法承繼長輩的基礎時，那麼要融入地方的門檻不低，即使不陣亡，撐下去也不簡單。

鹿港「今秋藝術節」已經是台灣知名的活動，持續三屆舉辦，蓄積的能量，擴散的名聲，在今年讓小鎮展現了精彩的風貌，龍山寺成為藝術表演的舞台，老街古宅與廢墟中的展覽，讓人驚艷，在大家都喝采的背後，是鹿港囡仔近十年的刻骨銘心......誰能想到策展人張敬業當初回到鹿港時，竟會不被認可為「鹿港人」。

張敬業的返鄉其實有點浪漫，他以振興地方歷史文化切入，成為回鄉創業的典型之一，甚至帶動越來越多的年輕人懷抱活化故里的理想而返鄉。

故事起源於2009年暑假，返鄉的種子在張敬業的心中萌芽，他跟著藝術團到義大利鄉間表演，「我發現白天街道上都沒人，晚上有表演時，城裡會突然擠滿了人，那個反差是很大的震撼。仔細觀察，發現年輕人參與度非常高，試著跟他們聊天，他們都說家鄉有事情當然是要參與呀！從小到大都參與表演當志工。」這趟旅行刺激他許下心願：畢業後回到自己的家鄉，辦藝術節這樣的活動。

Photo Credit: 關鍵評論網 / 葛晶瑩 張敬業真的如願成功地在自己家鄉舉辦藝術節活動。

回到地方扎根時，就遇到了水土的問題，畢業回到鹿港後，才知道並不是身分證上的地址在鹿港鎮上，就能被認同與接受，張敬業回憶當時的尷尬，「在鹿港老街上遇到老人，會說你的閩南語沒有鹿港腔、不道地，進一步他們還會問你父執輩是誰，想要確認是真的自己人。」

鹿港囡仔與保鹿運動在地方創生先行者中，可以說是成功的典範，其中讓返鄉青年佩服與學習的部分，並不是藝術節的成功，而是堅持著打動小鎮人們的行動，與始終如一的作為。

因此，當在被熱血催動回鄉之前，請先思考自身是否有地方資源可以運用？若沒有，是否願意付出時間、做出事情來證明並換得支持？

基礎的問題，卻可能成為返鄉創業路上的絆腳石，解決之道是先思考：

1.初心：清楚知道自己為何要返鄉創業？

2.目標：擬訂回鄉創業的計畫與進程。

3.技藝：準備好創業的技能與資源。

初心、目標與計畫是突破心理障礙的憑藉，而在返鄉之前要先培力自己，獲得所需的技能與資源，這樣即使前途充滿變數，但自己仍能掌握，也能不慌不亂地繼續走下去。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航