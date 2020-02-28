大學擔心「滿級分太多」，怎麼不檢討自己為何是學生的「備取」?

大學學測成績24日公布後，引發各種爭議，這次是數學科的「滿級分」創下歷年新高，達14489人，比去年增加逾6000人，而且每10人就有1人是滿分。沒想到，隔天大考中心主任張茂桂宣布下台負責，大考中心董事會也閃電准辭了。

如果大家還記得，去（2019）年學測數學科滿級分7782人就已經創新高，再加上去年首次實施「學測採計上限5科減為4科」，就造成報考和進入第二階段篩選的人數大增，還發生像清大電機正取40卻備取了392人的案例，不少人歸因於「鑑別度不夠」、「重榜太多」的問題。

結果今年舊事重演，而且似乎看起來更嚴重。

關於今年的事件，已經有不少相關的討論，簡單整理如下：

高中老師李麗偵指出：「學測是『基本學力測驗』，不是在考資優生，很多人滿分表示他們有達到國民基本素質要求。大學要篩的就是對特定科目興趣、學習歷程與學習成就的學生⋯⋯所以有資料審查，甚至是實作或是第二階段紙筆測驗。」

（就像在職缺上寫符合《勞基法》一樣只是「低標」，一間公司要徵才不能只拿出香蕉啊。）

（去年曾有高雄學生發起連署，要高中放榜「不發布新聞稿或接受採訪」，當時有近20所學校包括雄中、雄女、北一女答應。結果今年社會關注不如去年，放榜新聞數量又回到往年水平，甚至出現地方教育主管機關帶頭發新聞的現象。）

（該問的不是未來要怎麼測驗，而是滿級分太多有什麼好「害怕」的？家長害怕自己的孩子只會唸書被發現？學校怕自己沒有特色收到一堆重榜生？）

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大家都知道「考試引導教學」的道理，但如果我們再往前想幾層呢？「招生引導考試」，而「學校特色」則引導招生，「又是什麼」引導學校特色呢？

其實，「大學」是一個很有意思的組織，假如我們把大學想像成一個組織或企業，就會發現學生的角色非常多元，可能同時是使用者（或消費者）、產品、員工，甚至是股東（校友）。

一間大學的「市場區隔」在哪裡？

筆者曾經採訪過成功大學校長蘇慧貞，在問答中蘇校長提到，「如果想當個工程師，一個學生在成大上課，跟在中山、中興、在交大有什麼不同？成大電機系在台南，是否能因為我們還有一個滿有意思的歷史系、一個400年的古城、一個南科，而成為一個不一樣的電機系？」

換句話說，全台灣大多數的科系，在各大專院校都有，但在課程上有何不同嗎？每間學校的企管系教的「行銷管理」、歷史系教的「台灣近代史」、電機系教的「訊號與系統」有什麼不同嗎？有屬於自己的「特色」嗎？

這其中有許多可能性，可能是老師的教法不同、擅長領域不同，也可能是不同科目之間搭配起來產生不同（例如理工搭配人文通識），或是教學的架構不同，學生組成不同（混齡），學習場域不同等。

但前提是，這些「特色」對學生來說有沒有意義？也就是說，在「教育市場」上有這些不同的產品，對使用者（學生）來說有差別嗎？如果沒有，最後就只能靠定價區隔（國立、私立）、使用年限區隔（畢業證書好不好找工作）等，所以清大電機會有一堆重榜生也只是剛好而已。

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一間大學懂得「使用者需求」嗎？

再換個角度，一間公司要提供產品或服務，一定得先考慮市場上的消費者需求是什麼；如今的學校在提供的課程之前，真的有了解所謂的「使用者需求」嗎？

每一個科系的授課方式，從大一到大三大四的必修課的順序和架構，別說是20年沒更新，我看100年來都沒變過吧。

當然，過去工業化時代對於「產品」（學生）的製程、輸出有其既定的模式和想像，在不同專業領域的訓練上，的確也有各自的適用性。不過，考慮到不同學生的學習進度、習慣接受資訊的方式，再加上外在環境的快速變化，現在學校提供的「產線」應該繼續一成不變嗎？

除了必修之外，選修和通識課（包含現在108課綱下高中開的那些「素養課程」）究竟是老師能（會）教什麼、就開什麼樣的課，還是因應外在環境需求、或是辦校理念所以才開的課？甚至有沒有可能類似成大讓學生連署揪課的方式，由使用者（學生）的需求去開課？

一間大學的「企業文化」在哪裡？

同樣的，大學想招募什麼樣的員工（學生）之前，自己到底是間什麼樣的的「公司」？如果都生產半導體，公司只有規模大小之分、薪資高低之別，那最後當然就只能跟同規模、薪資（學費）的公司（學校）競爭。

筆者也曾採訪過「母校」中山大學的副校長蔡秀芬，問起中山學生有什麼特質，蔡副回答道：「就是包容度很大，會比較有同理心，更創新，更能團隊合作。」

我心中同時浮現好幾個疑惑，這些特質是中山學生獨有嗎？中山畢業的學生真的都有這些特質嗎？校方又做了什麼讓這些事發生呢？

當一個系所、一間學校沒有自己的特色，當然無法吸引有特色的員工（學生）進來，生產的產品（校友）又怎麼會有特色呢？

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企業都有所謂的企業文化，那一間大學的「企業文化」又是什麼？我想最接近的可能是各大學的「校訓」吧？那我們看看幾個「頂大」的校訓：

台灣大學：敦品、勵學、愛國、愛人

政治大學：親愛精誠

清華大學：自強不息，厚德載物

交通大學：知新致遠、崇實篤行

成功大學：窮理致知

中山大學：博學、審問、慎思、明辨、篤行

中興大學：誠、樸、精、勤

中央大學：誠樸

中正大學：積極創新，修德澤人

很好奇各校的校友怎麼看母校的「企業文化」，在就學期間是否感受的到？校友之間是否認同自己的企業文化？

講白了，一間企業的「企業文化」得以建立，通常取決的公司的創辦人、老闆到中高階主管，不管是面對危機、還是每一次的日常決策中，重視什麼指標、誰升遷誰被開除，透過這些過程和結果所呈現的「價值觀」，也就是他們認為什麼事是最重要的，久了下面的人會照著走。

換到學校的場域：就是校長和一級主管的每一個日常決策，用什麼樣的指標（成績？研究？）招募老師和學生，哪些主題的課要多開一點，針對什麼樣的教學方式賞罰，資源都給哪類型的計畫、活動，都把時間花在哪裡，褒貶什麼樣的人（找什麼樣的畢業生、校友致詞？）

所以，那些規模差不多、學費收得差不多的大學們，忙著害怕每年一堆「重榜生」、去檢討為什麼不考難一點、分數拉開一點，最後吸引到的就是那些只會照分數排志願的家長和學生，剛好而已。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航