出國禁令升級：「社工人員」出國也須先報准，工會憂求償沒「法源依據」

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情，衛福部擬定醫事人員出國規定，所有醫院醫事人員，包括社工，到旅遊疫情警示區須先報准，實施至6月30日，損失會補償。不過醫護工會團體今（27）日表示，法源、補償措施都不清楚讓人擔憂，呼籲衛福部盡快找到適當法源。衛福部醫事司長石崇良表示，正在研擬紓困條例的子法，會找到適當法源。

醫事人員除非報准，不得出國

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日下午在記者會宣布，因應全球疫情，考量醫療人力量能，下週會開會整備，醫事人員除報准外，不得出國。相關規範還有待討論，但消息一出，不少醫事人員認為不公。石崇良說，考量人力、院內感控風險，以醫院第一線人員為主，診所不在限制之列。中港澳地區嚴格禁止，其他旅遊警示區須報准。

《匯流新聞網》報導，衛福部的醫事人員禁止出國規定如下：

適用對象，包括所有在醫院工作的專業醫事人員（不含行政人員）及社工人員，診所排除在外；實施期間回溯至2月23日，預計持續到6月30日，之後視疫情縮短或延長。 出國限制，旅遊疫情建議第三級「警告」地區，禁止前往，除非特殊原因經衛福部同意前往；第一級「注意」、第二級「警示」地區，暫緩前往，除非經所屬醫院准許，且限於會議公務或僑生返國等特殊情形。 所有損失全額補償。 婚假、特休在疫情結束後得遞延1年。

限制擴大，社工人員出國也得經報准

《民視》報導，石崇良說明，今天會議有社工代表主動提出，雖然不是法定醫事人員，但是一樣在醫院提供病人照顧，應該納入限制，所以將適用對象改為醫院的醫事人員和社工人員。也有團體提出出國規定限制對象擴及醫院所有人員，以防有防疫漏洞。

石崇良指出，討論後考慮到目前階段是超前部署，以醫事人員為規範對象，因為接觸病人機會高，有業務上的風險，再加上團隊內互動頻繁，還有考慮到被隔離或感染造成的人力缺口遞補的難易度，醫事人員和社工都要證照才能從事業務，所以初步框定醫事人員和社工為主要對象。

他指出，醫事人員配合政策的補償細節，防疫需要取消出國的話，會按照相關法律規定對於損失予以補償，不只限於旅遊警示國家地區，而是擴大到所有國家，也沒有限制是公務或是私人行程，只要是取消出國產生的損失都予以補償。

《聯合報》報導，石崇良強調，政府沒有管制休假，有假期可休者還是可以休息，但是如果因防疫需要取消這段期間的特休，會要求醫院因應員工的需求遞延一年，自疫期結束後遞延一年。

出入境是憲法權益，政府憑哪條法限制出境？

《自由時報》報導，包括台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台北基層護理產業工會等工會團體今天下午到疾管署前舉行記者會，工會團體表示，上午工會團體受邀到衛福部參加協商會議，原本以為能釐清法源依據、補助辦法細節，但是衛福部避談法規爭議，對於補償措施也沒交代清楚，還擴增對象到限制社工人員，讓醫護人員擔憂，這是一份充滿違法風險、擴充醫院權限且樹立重重補償障礙的辦法。

台北市醫師職業工會醫師陳秉暉表示，雖然醫護人員對於禁令可能出現早有心理準備，但是這次禁令很倉促，能否出境是憲法給予人民的基本權益，雖然醫事司有說明可能的相關法源在《醫療法》和《醫師法》，但是《醫療法》管的是醫療機構，《醫師法》也只有規範醫師，法源相當殘缺，有確切法源很重要，法治國家依法行政是最基本要求。

台大醫院企業工會護理師郭豐慈表示，雖然政府有提及補償，但是紓困條例沒有相關條文，擔心變成空頭支票。台灣基層護理產業工會護理師吳嘉綾表示，紓困條例沒有提到會補償出國前取消行程的補償措施，只有針對回國後居家檢疫和居家隔離的補償辦法，希望衛福部盡快回頭檢視，提出要修正的法規。

醫事司：會找到適當法源

石崇良今天下午在指揮中心的記者會上則回應，今天早上的協商會議並沒有詳細討論法源，主要考量有多條法律可以適用。《ETtoday》報導，石崇良先前提到，醫事人員出國限制，法源依據以《醫療法》與《醫療法》為主，但遭工會批評，《醫療法》只能規範醫院，《醫療法》只能規範醫師，對於護理人員等其他醫事人員並不適用，就算取消出國，補償恐難以申請。

對此，石崇良表示，主要考量到法律上有多條法律適用，目前還在研議。最後公告時，會選擇最適當法律依據。由於法源涉及後續補償獲補助，也正在擬定相關辦法，預計2週內會提出。由於辦法還在研擬中，無法馬上告訴大眾，出國禁令的補償或是補助適用哪個辦法。但最後會在法律授權下來執行。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡