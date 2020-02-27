不滿憲法法院解散未來前進黨，泰國大學生抗議浪潮遍地開花

（中央社）泰國新興政黨未來前進黨遭憲法法院解散，全泰國各地從南到北的大學生遍地開花發起示威抗議，表達對政府執政的不滿，他們希望展現年輕人的力量，為泰國帶來一點改變。

憲法法院在21日解散未來前進黨（Future Forward），就在判決出爐後2天，泰國法政大學（Thammasat University）學生在校園內發起小規模的抗議，緊接著是農業大學（Kasetsart University）24日傍晚發起抗議，同個時間甚至連被認為較為保守的朱拉隆功大學（Chulalongkorn University），都有學生發起示威抗議。

這3所大學是泰國排名前幾名的知名大學，就在他們發起抗議之後，全泰國近20所大學隨後跟進，遍地開花，就像一股浪潮一樣，各大學接力從25日抗議到28日，而每一所學校的抗議學生更創設屬於自己學校的標籤（Hashtag），鼓勵每個參與抗議的學生在社群媒體上使用這些標籤。

Students at dozens of Thai universities are staging flash mobs this week to protest the Constitutional Court’s decision to disband the Future Forward Party https://t.co/jGsq930wkr https://t.co/jGsq930wkr pic.twitter.com/IDbf0k1H2i — Indo-Pacific Monitor (@indopacmonitor) February 26, 2020

昨天傍晚在曼谷的詩納卡琳威洛大學（Srinakharinwirot University）聚集近千名學生，學生透過抗議表達不滿，而這種不滿已經從最初對憲法法院判決的不滿，逐漸擴大為對執政者的不滿。

今年就讀詩納卡琳威洛大學大二的學生Natty說，她今天站出來，並不是因為支持未來前進黨，而只是想要為了泰國的未來，表達一些自己的看法，例如泰國經濟表現不好，大部分像她這樣的年輕人都對政府很失望。

Natty說，像這樣全國性的學生抗議潮非常少見，她很驚訝也很高興，從來沒想過會發生這樣的事情，她不確定這是否真的能改變些什麼，「但我們還是有一點微小的希望，這一切就像一個新浪潮一樣，讓我們覺得我們可以做些什麼。」

Thai students protest against a court decision that dissolved the popular Future Forward opposition party, less than a year after an election to end direct military rule, at Kasetsart University in Bangkok, Thailand

Credit: REUTERS/Stringer pic.twitter.com/VB3H0LJgpy — Pixiedust (@PixiedustJtT) February 26, 2020

同樣是大二的學生Teddy對近來官員在國會答詢的表現很不滿意，也不滿很多政府政策，這是他人生21年來第一次參加抗議，之前看到網路上很多號召行動，本來以為現場會有很多警察不讓學生集會，或是來的人很少，但沒想到來的人這麼多，讓他相當驚訝，他期盼年輕人的力量，能為泰國的未來帶來一些希望。

而這股抗議浪潮不只在大學生中蔓延，昨天傍晚在曼谷的民主紀念碑前，撒特里維哈雅女子高中（Satriwithaya School）的學生身穿便服高舉標語，響應這波抗議。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天受訪被問到此事時表示，他理解學生的訴求，但也要學生多傾聽各方看法，只聽一方看法容易讓泰國陷入困境。他表示，這些學生是國家的未來，抗議時小心不要觸法。

An extraordinary scene of students singing and waving their phone flashlights in unison at a protest calling for democracy at Mahidol University earlier tonight. #ศาลายางดกินของหวานหลายสี #Thailand



Story: https://t.co/Nc6XV8Qkvj pic.twitter.com/3s4oymQHi2 — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 25, 2020

泰國選舉委員會2019年12月11日要求憲法法院解散未來前進黨，因為黨魁他納通（Thanathorn Jungroongruangkit）提供未來前進黨1億9100萬泰銖貸款，選委會主張，泰國政黨法規定政黨可募款或接受捐款，但不包括貸款，法規也禁止個人在一年內捐超過1000萬泰銖給政黨。

憲法法院今年2月21日裁定解散未來前進黨，並禁止包括他納通在內共16位黨的主要幹部10年不得成立新政黨、不能參與其他政黨並褫奪公權，這16位中有11位眾議員，也喪失眾議員資格，而未來前進黨剩餘的65位眾議員必須在60天內加入新的政黨。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜