馬來西亞的「政變」到底在歹戲拖棚？一切得從其獨特的內閣制說起

馬來西亞最近陷入「政變」風雲，從去年開始就有傳言執政的希盟要員退黨，到1月底炒起來的「後門政府」，直到2月23日公正黨阿茲敏派系、土著團結黨分別召開會議，再齊聚一堂在喜來登飯店用餐，這個政變的序幕就拉開了。這裡的主角當然是首相馬哈迪，但由於首相始終沒有公開表態說明，我們並不曉得他到底是幕後黑手，還是遭人利用了一回。

很多人都說這後門政府的陰謀違反了民主原則，公然騎劫民意。當然有者提到，這就是民主的脆弱性，馬來西亞的未來必然倒退回非民主時期，無法邁進任何一步。筆者認為，馬來西亞政變的原因，一來是民主過渡期的脆弱，二來是內閣制的特性，本文重點著墨在後者。

總統制和內閣制，何者更符合民主精神？

政治學者其實對於憲政體制向來都有明顯派別，偏好內閣制、總統制以及半總統制的都有。像鼎鼎大名的學者Juan Linz就偏好內閣制，他認為該制度有一元正當性（行政立法合一）、內閣任期有彈性，不像總統制那般既有雙重正當性（行政與立法彼此制衡），總統任期也是固定而導致體制僵化。自然敵對學術集團不服Linz的結論，認為後者都拿成功內閣制國家案例與失敗總統制國家案例作比較，當然會有這樣明顯的差別。

其實總統與內閣制的特性就是好壞處的一體兩面，學者Donald Horowitzt提出與Linz不同的相反意見，總統制因為行政與立法都有正當性，故任何法案與行政命令通過，都會受到對方制衡，是雙重確認“Double Check”，而總統固定的任期也確保政治上的穩定。可是，府會一體的內閣制比較不重視制衡這一塊，總理即是國會多數黨黨魁，法案不大可能不通過，濫權可能性提高。任期彈性也只不過是好聽的名稱，實際上倒閣機率明顯高於總統制，內閣制政府垮台非常容易出現，政治經常不穩定。

筆者認為，如果是體制決定了遊戲規則，自然沒有符不符合民主的問題。不管美國總統黨是否與國會黨一致，你都不會認為美國民主品質有倒退風險，如羅斯福總統主政的1933-1944年參眾兩院皆由民主黨控制（總統國會黨一致還不只這一時期），因為雙重正當性使國會天性上就必須監督總統行政權；因憲法保障首相可以隨時解散國會舉行大選的權力，即使1974年2月甫完成選舉，英國威爾遜首相還是選擇在該年10月再進行一次選舉，使自己的工黨提升更多議席。以上操作，只要符合憲法，很難說明沒有民主精神，因為遊戲規則就是這樣規定，雖然有些行為看似神經質或勞民傷財，但依舊可以是民主程序的一部分。

內閣制選黨不選人：所以黨比民意更重要

人們經常認為，內閣制是選黨而不選人，因為個人意志再怎麼重要，都要受到政黨高層的牽制，再加上只有國會多數才能組閣，那即使選一個素質很好的獨立人士，也因他無法影響大局或組成政府，那選民寧願選擇勝選比較大的政黨候選人，至少後者有機會讓自己理想政黨成為執政黨。

但問題就來了，因為政黨是重要的能動者，政黨就有可能凌駕在民意之上，詮釋民意。這說起來弔詭，因為上述說法不符合民主精神。但就如筆者剛剛提到，組成國會多數才是重點，所以造成內閣制在民主政治上的瑕疵。

以2013年的馬來西亞選舉說明，如果民意比較重要，如果總意志更是關鍵，那麼當時獲得51%普選票的在野陣營民聯（希盟前身）就即刻打敗只有47%普選票的國陣執政，但不幸的，由於政黨與國會議員是如此重要，掌握過半數國會議員的國陣依舊能組成政府。我們以此能看出，內閣制還是看重民意和選舉正當程序，但屬於精英階級的國會議員才是關鍵。民意是混雜、矛盾的，所以讓國會議員去詮釋民意為何，才是上策，故政黨可以隨時退出執政聯盟或跳槽到其他政治聯盟，只要前者認為該政府已經在違背民意。現在馬哈迪的團結黨以及阿茲敏派系退出希盟，他們也可以說，因為多數民眾（馬來社會）反感希盟的多項政策，尤其太偏袒華裔族群，所以為保障馬來民眾的利益，故退出希盟。此外，實際上希盟在過去兩年中的幾次補選落敗，以及經濟表現不佳，民意確實在下滑，此時土團黨和阿茲敏說希盟已經失去民心，也是合理的。

而且有不少人說，2018年的選舉表明拒絕巫統盜賊政治（確實正確），是為了要選擇進步價值的政治議程。對於後者，這真的很難釐清，因為我們只能從結果看到希盟執政，但看不出民眾是選擇了進步價值。華人選民為了提升華人地位所以選擇行動黨，馬來人想要一個強勢領導所以投給團結黨，每個人的選擇都很複雜，民意並不一定站在進步立場上。而且，安華當選國會議員是後來補選的事情了，也就是說，安華並沒有參與到2018的那次實現政權輪替的選舉（他當時被褫奪參政權），那也很難說安華任相是有多數民意基礎，故他現在也只能拉攏各方國會議員，而不能訴諸民意。

插句話，所以為何當代很多政治學者推崇直接選舉，如總統直選或公投，因為與其讓政客去扭曲民意，倒不如讓民眾直接表達出自己的真實意見，使得政府、立委只能尊重公投結果，不得有任何凌駕民意的可能性，才是比較民主的方式。若當初，馬來西亞在投票時也有一項公投，說明是否支持馬哈迪在當選首相兩年內一定要交棒給安華，而這項公投通過，那這個政治契約才明顯生效。但馬來西亞沒有公投法，所以比較好的解決方式，其實是解散國會，讓安華這次代表希盟獲勝，這樣才有民意基礎。

Photo Credit：AP/達志影像 安華與馬哈迪

尊重習俗和慣例？西敏寺在馬來西亞可行嗎？

最近很多人都會批評馬哈迪，指後者處理憲政危機方式十分不妥，如果他的執政聯盟真的失去多數優勢，那應該按照英國/西敏寺的慣例，解散國會重新訴諸民意，而不是這樣歹戲拖棚。

筆者之前有投稿，很清楚說明了馬來西亞後殖民的情節，對於白人列強是很不信任的。因此，當大家說明馬來西亞應該比照英國西敏寺制度的慣例時，筆者就想提問，第一，為何一定要是英國的慣例？第二，是什麼導致英國那麼重視慣例？

關於第一點，如果堅守英國慣例也可以是馬來西亞的慣例，那馬來民族主義會主張，實行西敏寺制度的國家，還日本和泰國，為何要選一個選擇白人國家的經驗而不是亞洲的經驗？那我們馬來西亞不還是變相被英國殖民，命運繼續鑲嵌在英國的內部？

關於第二，英國非常重視慣例，是因為他們憲政的一大特殊，那就是沒有成文憲法。因為沒有明確依據，所以當國家發生憲政危機，政治人物、君主和大法官就會變身成歷史學家，在歷史經驗中找出行事標準，約束大家行為。但馬來西亞是有成文獻法的，如果硬要找出慣例，那憲法重要性就會嚴重被降低。英國和馬來西亞國情不同，前者沒有成文獻法，故習俗成為重要標誌，後者擁有白紙黑字憲法，所以依賴文字大於死去的歷史故事。因此，有者說馬哈迪辭職後，照英國慣例應由副首相旺阿茲莎擔任過渡首相，但國家元首同意依據聯邦憲法第43（5）條文，即在首相的勸告下，御准取消所有部長的任命。同時，元首同意根據《聯邦憲法》第43（2）（a）條文，委任馬哈迪為過渡首相，直到委任新首相為止。你可以說馬哈迪或馬來西亞的處理方式與英國慣例不同，但憲法就是比慣例優先成為判斷標準。

Photo Credit：Reuters/達志影像 馬來西亞國家皇宮。

目前局勢觀察

看起來，安華擁有多數議員表態支持他當首相，雖然沒有過半，但最高元首會授予他組閣優先權的權力，讓他重組政府。筆者卻很悲觀，因為他沒有過半議員背書，如果下個月國會召開，有議員動議對安華首相的不信任動議，那安華還是會倒台，國會一樣會解散。

但，如上述說的，若國會解散，進行全國大選，或許安華有機會真真實實地獲得民意授權的正當性。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜





