韓國確診「武漢肺炎」2022例，有8成確診比例的「新天地教會」是什麼樣的團體？

韓國中央防疫對策本部今（28）日通報，截至今天上午9時，韓國較27日下午4時新增256例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例，累計確診增至2022例。目前確診者有高達84%集中在大邱市和慶尚北道，爆發嚴重群聚感染的新天地大邱教會，截至昨日已有有1016名成員的檢測結果出爐，其中833人為陽性，等同於有近82％人員被確診感染武漢肺炎。

昨日單日增加505例，新天地大邱教會信徒確診比例破八成

《中央社》報導，韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬昨天表示，韓國單日新增冠狀病毒疾病確診病例505例。今天早上則再新增256例。《韓國聯合新聞通訊社》指出，新增的256例中，大邱市和慶尚北道有231例、首爾市6例、釜山市2例、仁川市1例、大田市4例、京畿道4例、忠清北道1例、忠清南道4例、慶尚南道3例。

確診者的集中地大邱市和慶尚北道總計確診1708例（大邱市1314例、慶尚北道394例），占比高達84.47%。報導稱，除確診者外，接受篩檢的6萬9918人中，4萬4167人為陰性，2萬4751人尚在檢驗中。截至目前，韓國武漢肺炎死亡病例13例，康復並解除隔離人數為26人。

《中央社》報導，鄭銀敬昨天表示，新天地大邱教會信徒的檢查還在進行，研判確診病例近期將持續增加。鄭銀敬指稱，目前9000餘名新天地大邱教會信徒，1299例有症狀，已完成檢體採集，檢查結果將於這幾天陸續納入統計數據，預計陽性反應比例會相當高。

《中廣新聞網》報導，綜合南韓媒體報導，在第一批受檢的1848信徒中，已經檢測1016人；在這1016人中，833人檢測陽性，也就是感染新冠肺炎；而只有183人是陰性，確診陽性人數的比例，佔了82%，超過八成。而且這還沒有全部查完，還有832人，在等待檢測結果。

報導稱，鄭銀敬說，新天地大邱教會信徒的感染風險最高，其次是訪問過大邱或與其接觸的人，防疫部門正在對這些人員進行居家隔離和檢查。

昨天出現的第13例死亡病例也與新天地大邱教會有關，因病床不足，等待住院的過程中死亡。他是新天地教會信徒，74歲男性，於24日檢驗，25日確診，在家中等待病床。但昨天上午6時53分因呼吸困難送往嶺南大學醫院急救，於上午9時去世。

新天地教會是什麼組織？

（中央社）韓國神秘宗教團體新天地教會已成為韓國武漢肺炎疫情核心，在全國近1600起病例中（編按：截至今天早上已經有2022起確診病例），逾半與該教會信徒有關。新天地教會組織龐大且富裕，還能動員數千信眾舉行平壤式團體表演。

以下是《法新社》整理關於新天地教會的介紹：

「神的聖殿」

新天地教會全名「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」，1984年由現年88歲的李萬熙（Lee Man-hee）所創。

這個宗教團體常被譴責為異端。教會網站則自稱是「神在世上獨一無二的國和聖殿」，並發誓「如蠟燭般犧牲我們的肉體」來順從耶穌旨意。

新天地教會稱李萬熙是耶穌派來的使者，將在末日審判時攜14萬4000人入天國。但因為教徒已超過天國可容納人數，據稱教徒必須彼此競爭並尋求他人入教。

新天地教會派遣成員前往主流新教的集會，暗中招攬信徒。這種作法促使許多教會發布警告，不歡迎新天地信徒。

第31例患者

新天地教會舉行禮拜時，成員禁止戴眼鏡、項鍊與耳環。現場沒有桌子、椅子，成員席地而坐，彼此緊靠祈禱。批評者說，這種作法為病毒散播感染構築理想環境。

武漢肺炎在新天地教會內傳播，始自一名61歲女信徒，也就是韓國第31起病例。

這名婦女2月10日出現發燒症狀後，又在韓國第4大城大邱出席至少4場教會禮拜，之後才被確診。

遍布全球

隨著民怨逐日升高，新天地教會終於把21萬2000人的教友名單交給當局，以利調查信徒有無感染症狀。

但有報導指出，新天地教會曾自稱擁有超過24萬名信徒，令人懷疑教會交給當局的名單是否準確。

新天地教會在韓國有12個支派，被信徒稱為「12個部落」，每個支派都以耶穌門徒命名。

根據教會網站，新天地教會的傳道中心遍布中國、美國等全球15個國家，還有數百名牧師放棄聖職加入他們。

集體表演

新天地教會在韓國成功到足以動員數千名信眾，在高規格場地辦理集體演出。例如2012年他們就曾在首爾的蠶室奧林匹克主競技場（Jamsil Olympic Stadium）舉行活動。當時有數百名表演者上演聖經場景與主題，同時還有數千人依序翻動彩頁書，創造出不斷變化的大型圖像背景，場面猶如北韓的團體操表演。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜