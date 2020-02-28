「責任我來負」搶先全日本讓北海道中小學停課的「鈴木知事」是誰？

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情在日本持續延燒，日本首相安倍晉三昨（27）日下午宣布全日本中小學從3月2日開始停課。不過在這前一天，全日本確診病例數最多的北海道，其知事鈴木直道就做出籲請道內所有公立中小學停課至少1週的決定，並說「政治判斷的結果，責任由我來負」，並獲得日本網友好評，這位全日本最年輕、還沒40歲就當選的無黨籍知事的是誰？

北海道確診數全日本最多，議會也停會

（中央社）截至昨天下午為止，北海道已有54例武漢肺炎確診病例，目前在日本47個都道府縣中排名第一，遠遠超過排名第2的東京都。疫情嚴重讓鈴木直道相當有危機感，他在昨天舉行緊急記者會，認為要防止武漢肺炎疫情擴大，籲請道內所有公立中小學停課約一週。

鈴木自己也知道這樣的決定沒有前例，直說或許會有人批評這樣的做法太過頭，但「政治判斷的結果，責任由我來負」。

此話一出，雖然不少家長及教育界人士表示理解，但也有不少家長必須請假照顧小孩，認為決定過於倉促，還有國三學生擔心停課一週會影響升學面試，但仍有不少網友在推特上力挺鈴木「負責」的態度。

鈴木「與眾不同」的從政之路

鈴木1981年3月14日出生於埼玉縣春日部市，並在同縣三鄉市成長。他在就讀高中時父母離異，考量到經濟因素，高中畢業並沒有直接升大學，而是先參加東京都職員考試並順利錄取，在他18歲時的1999年4月進入東京都廳服務，成為一名公務員。

鈴木並沒有因為工作就放棄學業，他在19歲那年考進法政大學夜間部法律系，專攻地方自治，4年後順利畢業。

他在東京都政府的衛生局（現稱福祉保健局）工作，後來歷經東京都衛生研究所（現稱健康安全研究中心）、東京都立北療育醫療中心等單位，2008年在福祉保健局的總務部總務課主任任內，被派遣前往協助財政破產的北海道夕張市。

他在夕張市服務期間隸屬夕張市政府市民課，主要負責醫療保險業務，但也參與地方觀光等活動，還設計出使用夕張哈密瓜果汁的「夕張哈密瓜爆米花」，在夕張國際奇幻電影節上販售。

當初東京都政府只規劃一年派遣時間，鈴木自願在夕張市多待一年。他2010年要離開夕張市的那天，很多夕張市民聚集在市政府前，揮舞「幸福的黃手絹」為他送行。

在夕張市的經歷讓他決定2010年離開東京都政府，投入2011年4月舉行的統一地方選舉，以無黨籍身分角逐夕張市長，擊敗自民黨與公明黨等提名的前眾議員飯島夕雁等對手，首度當選夕張市長，年僅30歲1個月，是日本最年輕的市長。

由於夕張市財政出現問題，被日本政府列為「財政重建團體」，鈴木擔任市長後只拿3成月薪的20多萬日圓，完全不拿退休金與應酬費，被日媒稱為「日本最低薪首長」。

夕張市在2006年被列為「財政重建團體」時，負債總額達353億日圓，經過12年的2018年，債務已減少約140億日圓；不過，地方衰退也加速，根據日媒報導，人口從破產時的約1萬3000人減少到約8300人。

鈴木2015年競選連任成功，2019年初因為市長任期將屆，表明將角逐北海道知事選舉，並在同年4月成功當選，年僅38歲，是日本47個都道府縣最年輕的知事。

或許是因為過去在東京都服務時的衛生醫療背景，讓鈴木面對這次疫情領先各都道府縣做出果斷決定，贏得網友好評，也顯示出他「將所有危機變成轉機」的信念，只不過疫情仍在持續升溫，能不能真正把危機變成轉機，對鈴木及北海道來說，都是重大考驗。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜