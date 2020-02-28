「責任我來負」搶先全日本讓北海道中小學停課的「鈴木知事」是誰？

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北海道的確診數是全日本最多，高達54例。有許多人懷疑：是否並非北海道的確診數量真的特別多，而是其他地方檢驗病毒消極，蓄意隱瞞疫情？
「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情在日本持續延燒，日本首相安倍晉三昨（27）日下午宣布全日本中小學從3月2日開始停課。不過在這前一天，全日本確診病例數最多的北海道，其知事鈴木直道就做出籲請道內所有公立中小學停課至少1週的決定，並說「政治判斷的結果，責任由我來負」，並獲得日本網友好評，這位全日本最年輕、還沒40歲就當選的無黨籍知事的是誰？
北海道確診數全日本最多，議會也停會
（中央社）截至昨天下午為止，北海道已有54例武漢肺炎確診病例，目前在日本47個都道府縣中排名第一，遠遠超過排名第2的東京都。疫情嚴重讓鈴木直道相當有危機感，他在昨天舉行緊急記者會，認為要防止武漢肺炎疫情擴大，籲請道內所有公立中小學停課約一週。
鈴木自己也知道這樣的決定沒有前例，直說或許會有人批評這樣的做法太過頭，但「政治判斷的結果，責任由我來負」。
此話一出，雖然不少家長及教育界人士表示理解，但也有不少家長必須請假照顧小孩，認為決定過於倉促，還有國三學生擔心停課一週會影響升學面試，但仍有不少網友在推特上力挺鈴木「負責」的態度。
綜合《中央社》報導，北海道昨天新增13例武漢肺炎確診病例，包括2例未滿10歲孩童。總計北海道到目前為止已有54例。另外還有一位80多歲男性死亡，成為日本境內第4例死亡案例。這些都讓北海道神經緊繃。為了防疫，北海道除了中小學停課之外，議會也從今天起到3月10日停會12天。
不過北海道的確診人數全日本之冠，也有許多人懷疑：是否並非北海道真的特別多，而是其他地方消極檢驗，蓄意隱瞞疫情？《轉角國際》報導，根據北海道政府的資訊，北海道與札幌市雖各有1個衛生研究所，但1天也只能檢驗最多60件，在檢驗能力上並未優於其他地方。
而根據近日的國會質詢，日本厚勞省被發現並未切實掌握各地檢驗數據，官方承認至今公告的數據都只是冰山一角，2月26日更正後的全國總檢驗件數，竟高達之前的10倍左右。「只有北海道誠實檢驗」這樣的說法，雖然至今並無確證，但充分反映出了日本民眾對官方，特別是中央政府的不信任高漲，為未來防疫投下陰影。
綜合《中央社》報導，日本政府昨日晚間在首相官邸召開武漢肺炎對策本部會議。安倍在會中提及北海道、千葉縣市川市都已對中小學校採取臨時停課措施時說，各地方都在為防止疫情傳染給小孩而努力，但未來這1到2週是非常重要的時期。孩童們的健康安全是首要考量，必須預先為孩童和教職員長時間聚集造成的大規模感染做好準備，表明將要求全日本的中小學、高中及特殊教育學校，從3月2日起到春假前臨時停課。
日媒報導，安倍排除政府內慎重意見做出罕見決定，可能跟之前因應作為遲緩飽受批評有關。
鈴木「與眾不同」的從政之路
鈴木1981年3月14日出生於埼玉縣春日部市，並在同縣三鄉市成長。他在就讀高中時父母離異，考量到經濟因素，高中畢業並沒有直接升大學，而是先參加東京都職員考試並順利錄取，在他18歲時的1999年4月進入東京都廳服務，成為一名公務員。
鈴木並沒有因為工作就放棄學業，他在19歲那年考進法政大學夜間部法律系，專攻地方自治，4年後順利畢業。
他在東京都政府的衛生局（現稱福祉保健局）工作，後來歷經東京都衛生研究所（現稱健康安全研究中心）、東京都立北療育醫療中心等單位，2008年在福祉保健局的總務部總務課主任任內，被派遣前往協助財政破產的北海道夕張市。
他在夕張市服務期間隸屬夕張市政府市民課，主要負責醫療保險業務，但也參與地方觀光等活動，還設計出使用夕張哈密瓜果汁的「夕張哈密瓜爆米花」，在夕張國際奇幻電影節上販售。
當初東京都政府只規劃一年派遣時間，鈴木自願在夕張市多待一年。他2010年要離開夕張市的那天，很多夕張市民聚集在市政府前，揮舞「幸福的黃手絹」為他送行。
在夕張市的經歷讓他決定2010年離開東京都政府，投入2011年4月舉行的統一地方選舉，以無黨籍身分角逐夕張市長，擊敗自民黨與公明黨等提名的前眾議員飯島夕雁等對手，首度當選夕張市長，年僅30歲1個月，是日本最年輕的市長。
由於夕張市財政出現問題，被日本政府列為「財政重建團體」，鈴木擔任市長後只拿3成月薪的20多萬日圓，完全不拿退休金與應酬費，被日媒稱為「日本最低薪首長」。
夕張市在2006年被列為「財政重建團體」時，負債總額達353億日圓，經過12年的2018年，債務已減少約140億日圓；不過，地方衰退也加速，根據日媒報導，人口從破產時的約1萬3000人減少到約8300人。
鈴木2015年競選連任成功，2019年初因為市長任期將屆，表明將角逐北海道知事選舉，並在同年4月成功當選，年僅38歲，是日本47個都道府縣最年輕的知事。
或許是因為過去在東京都服務時的衛生醫療背景，讓鈴木面對這次疫情領先各都道府縣做出果斷決定，贏得網友好評，也顯示出他「將所有危機變成轉機」的信念，只不過疫情仍在持續升溫，能不能真正把危機變成轉機，對鈴木及北海道來說，都是重大考驗。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 武漢肺炎親上火線 北海道知事一句我負責受好評（中央社）
- 防武漢肺炎疫情擴散 北海道議會停會12天（中央社）
- 北海道一口氣增13例武漢肺炎 2例不滿10歲（中央社）
- 武漢肺炎／北海道8旬男性死亡 日本第4例（中央社）
- 日本北海道新增2例武漢肺炎患者 總計41例（中央社）
- 籲請停課防武漢肺炎 安倍排除慎重意見主導決策（中央社）
- 武漢肺炎／NHK：安倍晉三宣布日本全國中小學3/2起停課（中央社）
- 雪國的防疫最前線：北海道能阻擋「全境擴散」嗎？（轉角國際）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊之瑜