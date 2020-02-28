「台灣疫情失控、每人可領10片口罩」調查局分析指中國網軍發動「假消息戰」

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情嚴峻，有民眾發現在臉書、推特的網友張貼假訊息，像「社區有50例感染案例、大巨蛋埋有肺炎死亡屍體」等文字，調查局今（28）日表示，近期大量疫情不實訊息，經分析，為中國的網友不滿台灣禁止口罩出口政策，以報復心態群起串聯發動假訊息攻擊，請民眾提高警覺，不要任意轉傳。

謠言來源為中國，偽裝成台灣帳號

（中央社）調查局發布新聞稿指出，近期大量武漢肺炎相關的不實訊息在台灣網路社群大量流傳，經溯源調查，是由大陸「微博社群」用戶如「台巴子想吃飛彈」與「深圳小天」等網民，利用台灣時事、政治人物、地名套換及變造內容，衍生大量變種假訊息，再藉兩岸三地交流相關臉書社團如「兩岸三地嘴炮交流（陸陸與灣灣）」及「黃○○後援會」等粉專進行散布。

調查局表示，由於台灣對假訊息的溯源查緝及澄清反應相當迅速，大陸網民為達到假訊息散布效果，群起採用假訊息模板，加速假造及散布效率。

調查局指出，假訊息模板格式約略如下：「○○是我的○○，住在○○，他在○○○的時候，聽到/看見○○○，原來／其實○○已經確診／死亡○○例，蔡政府○○○……」，內容偶有參雜大陸用語，且均利用人頭帳號在台灣網路社群傳播。

相關案例包括「我爸是民進黨議員，上次和王世堅聊天時提到肺炎，說現在台灣已經超過500例，死亡200例」、「其實疫情已經在高雄、台南等地傳播，每天都運好幾卡車的屍體去台中統一焚化。」

刑事局昨天也召開記者會，偵二大隊副大隊長何明賢表示，接獲民眾舉報有一名網友在臉書（Facebook）張貼「所住社區至少有50例被感染」及「六叔在屏東養青蛙，昨天送貨到屏東體育館，保安攔住不給進，說裡面做大通鋪臨時醫院」等文字，且內含圖片。

他說，日前另一名在推特（Twitter）也張貼「因肺炎死亡者尸體，被埋在未完工的大巨蛋體育場下面」，經查，2個帳號登入IP來源是在日本、美國，研判發文者非台灣人，且從用字遣詞像「保安、尸」等字體，懷疑是陸方人士所為。

他表示，有網友發現2篇貼文後隨即在留言提出質疑，顯見民眾對政府防疫作為予以肯定，這些不實謠言未引發恐慌及社會不安，也沒有民眾轉傳。

此外，刑事局也查獲一名蔡姓男子涉嫌在社群平台張貼「和平醫院為防止SARS而封院，現在院內好多人抗議抱怨，大家都好像被逼急了」等文字，確定為假訊息，通知蔡男到案後，警訊依違反傳染病防治法把人移送台北地檢署偵辦。

調查局列舉，散布不實訊息疑似為大陸人頭臉書帳號，請民眾提高警覺，這些人頭帳號並非僅限於此，甚至會偽裝成台灣用戶，須謹慎防範。

已查辦432件，12人遭到移送法辦

調查局資通安全處副主任劉家榮今天指出，查辦武漢肺炎假訊息蒐報情蒐共432件，這二天最新出現的假訊息，為偽造行政院公告即日起民眾憑健保卡可領10片口罩，民眾勿轉傳。

劉家榮今天出席中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會，做出上述表示，並公布散發假訊息多個大陸網民的人頭臉書帳號，提醒民眾注意。

劉家榮強調，大陸網民已將我國政府機關的公文模組化，只要把文字內容做個變異，就開始大量散布假訊息，提醒民眾勿轉傳。劉家榮指出，調查局查辦武漢肺炎假訊息蒐報情蒐共432件，已移送地檢署偵辦為12案、13人，待移送有16案。

行政院長蘇貞昌也在臉書上指出，領口罩的假消息，行政院已經報警處理，呼籲民眾注意小心。

研判起因：不滿台灣口罩禁出口報復

調查局說，近期大量疫情不實訊息，經分析起因，為大陸網民不滿台灣禁止口罩出口政策，以報復心態，群起串聯發動假訊息攻擊。

近期網路社群出現大量散布傳播的不實訊息，其樣態、規模與散布速率均大幅提升，經調查局溯源調查，大陸社群已開始流傳行政院發布的公文，預備作為素材用於變造假訊息，民眾應提高警覺。

調查局分析相關起因，分別是大陸網民不滿我國禁止口罩出口政策、大陸網民認定台灣網民在大陸社群散布假訊息。

所以大陸網民基於報復心態，群起串聯並蒐集台灣真實文案圖片作為素材，對台灣發動假訊息攻擊，其中大陸「微博」、「帝吧」等社群尤為假訊息集散地，除「提供假訊息模板、文件、圖片等素材」外，更研析「兩岸語法差異」及「輿論鋪陳等散布策略」，以提升假訊息辨識難度。

調查局預估下一波大陸假訊息攻擊主題及手法如下，供民眾參考及謹慎應對：

台灣將以不人道手法管控國內失控疫情。 美國政要人員、智庫及論壇成員驚傳台灣政局出現不穩狀況。 剪接照片以製造台灣各地疫情失控事件。 台灣官方針對假訊息進行澄清，係為避免疫情真實情況遭國人發現。 偽造政府機關防疫相關不實公文。

調查局指出，值得注意的是，大陸網民發現兩岸用詞不同，導致製造的假訊息也遭辨識，已有大陸網民提議直接引用台灣的「台灣事實查核中心」查核報告用於假訊息變種，以避免兩岸用語上的落差。

調查局表示，已溯源調查相關不實訊息，同時「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已通過，其中規範散播不實疫情訊息，將負刑事責任，提醒民眾勿理會假訊息，更勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。

台灣事實查核中心近日也多次發出各種警告提醒民眾，並指出幾個分辨消息真偽的方法。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜