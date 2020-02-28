面對日本「社區感染」威脅，安倍政權上緊發條了嗎？

最後一刻自肅

隨著中國武漢開始爆發的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），延燒到日本愈來愈兇，日本政府也面臨重大的信任危機。在2月26日時，日本首相安倍晉三正式以首相身份，要求兩週至三週內的大型演唱會、文化活動與體育競賽等全數中止。消息一發布後，許多活動立刻比照辦理，未來三週內取消的各項活動，估計超過數百場，損失則是難以估計，總額至少數百億日圓。

安倍政權在最後一刻終於出手，原因在於新型冠狀病毒在全日本各地已經有開始擴散的風險。根據官方統計的數字，在26日前感染病毒的總數來到877人，其中包含695位是停泊在橫濱大黑碼頭英籍觀光遊輪鑽石公主號乘客。其中，包括東京都與北海道等，開始出現更多感染數字，這兩個區域被認為是極有可能出現社區感染的高風險區，因此政府不得不在此刻趕緊發布。

安倍晉三說：「為了防止感染擴大，我們要有萬全的準備，今後會視疫情動向隨時調整。」此外，政府公布的基本方針上，也鼓勵員工在家遠距上班、或是錯開上班尖峰時段搭乘大眾運輸、如果出現初步發燒與連續咳嗽症狀，就先在家自主隔離，不要直接往醫院跑。政府相關人士並跟日本媒體指出，未來一至兩週是關鍵期，如果不度過此刻，未來疫情可能會很難掌控。

而就在27日，安倍晉三也正式宣佈，從3月2日起到3月底春假結束前，全日本的公立國高中小學到幼稚園，都希望全部休校。並表示：「孩子們的健康比什麼都重要，防止感染蔓延是最重要的。」安倍的口氣相當堅定，彷彿進入作戰模式。

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民意開始反彈

然而，安倍晉三的民調，在這幾週已經有很大幅度的波動。根據《日本產經新聞》在22日與23日間的電話訪談民調，安倍晉三的支持度已經滑落到36.2%。對比2月15日與16日共同通信社所做的41.0%，安倍又滑落了近5%。執政的自民黨參議院幹事長世耕弘成只能低調表示：「這是很多原因下導致的結果，但無論如何我們都真摯地接受，這是最重要的。」

除了先前幾個月，因為賞櫻會問題而引發濫用權利爭議外，安倍政權在這幾週處理新型冠狀病毒的結果，都讓許多日本人不滿意。日本人多半認為內閣處理太過天真、不只對於中國來的班機不全面禁止外，鑽石公主號下船的乘客又再度被檢驗出陽性反應等，許多的小環節疏漏，已經造成更大且難以彌補的缺口。

在野黨自然不會放過攻擊首相的機會，其中厚生勞動省大臣加藤勝信，在很多可以防止的關鍵時刻做出錯誤決定，也不及時擴大可以篩檢的機制，在26日眾議院開議遭到立憲民主黨黨魁枝野幸男毫不留情批評「危機意識極度缺乏」。安倍晉三只能當面緩頰說：「以對策本部的立場，會持續對國民發出正確與容易理解的情報。」加藤勝信則表示：「我們會持續努力調查、並創造更容易檢疫的環境。」

地方圍堵中央

不過，對於日本中央防疫力道不足的聲浪，也燃燒到了地方自治體。神奈川縣知事黑岩祐治就在26日批評，光是鑽石公主號，就應該先以國家規格處理，結果一開始是神奈川縣全體動員警消醫護、後來國家才派出職員及災害派遣醫療團隊，但是船上的疫情已經開始延燒。黑岩認為，縣府當然是全力協助，但是有很多資源是中央才能授權的，結果中央太輕忽疫情，造成鑽石公主號感染擴大不可收拾。

其他包括大阪市長松井一郎，也認為大阪早在政府宣布一週前，就已經開始各種活動自肅（日文的自我約束），要是等到中央提醒，早就來不及。大阪市雖然沒有任何中小學童感染，但是也先提前宣布全市的中小學與幼稚園停課2週到3月13日，比其他縣市都快決定。直到27日傍晚，安倍晉三才正式宣布，全日本的公立國高中小從3月2日開始全體休校。

此外，包括栃木縣知事稻田富一也批評中央，認為國家要比地方的行動還要更快一步才行。加上該縣也有收治下船後「陰性變陽性」的病人，對於病情的擴張也相當擔憂，這幾週以來，這樣「地方圍堵中央」的發言愈來愈多，讓安倍晉三在支持率失速之餘，趕緊拿出對策，以免將來真正發生社區感染時，中央政府應變成為壓垮政權支持度的最後一根稻草。

口罩不足難解

然而，政府當前的難題，除了防止感染繼續擴散外，如何補足民生用品也是相當重要的。以口罩來說，日本口罩量目前仍是相對不足，台灣政府則是早先一步禁止出口外、並收歸國有、實施實名購買制、最後成立所謂「口罩國家隊」拉足生產線來增產口罩。不過日本政府在二戰後，幾乎已無類似物資集體徵用與生產的經驗，因此如何維持口罩穩定供需，對日本政府來說也是難題。

日本政府雖然同時鼓勵公司以遠距上班代替，減少與人群接觸機會。雖然有電通等大公司效法，但是日本社會幾乎以中小企業為主，一個20到50人的公司，幾乎是一人一個崗位。

就有日本上班族接受電視採訪時表示「在家工作對我的公司來說，就跟夢一樣」，也有上班族說：「錯開通勤也很難，客戶都有固定時間，除了早一小時上班避開人群，不然真的沒有辦法（避免人多混雜）。」

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悲觀來說，安倍政府當初在過於天真的判斷下疏於防範，讓疫情開始在國內逐漸擴大。

而樂觀點來看，在26日起，政府總算拿出較鐵腕的手段，要求各大活動禁止兩週、公立國高中小學幼稚園停課。不然一但疫情失控，影響國際形象被貼上「感染大國」，接下來的奧運舉辦恐怕也將成為泡影。當初民主黨就是在三一一大地震處理，而被趕下台，如今這樣的影子，似乎已能在安倍政權中，再度看出端倪。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜