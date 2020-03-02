韓麗珠《黑日》：反送中前的四月，在香港感受誠實的權利

四月二十八日，民間人權陣線第二次發起反對修訂《逃犯條例》草案的遊行。主辦方稱有十三萬人參加，警方指最高峰有二・二八萬人，皆創下二○一四年雨傘運動以來民主派遊行紀錄。

四月一日（星期一）

偶爾，我會回到那個出生和長大的區域，位於城巿的邊緣地帶，還沒有被拖進不斷發展的巨輪中，可以保留一點舊區痕跡，讓居住在那裡多年的年邁者、基層人士和有障礙的人，仍然可以得到一點具有餘裕的生活空間。

雖然屋邨商場早已被領展收購，老店相繼被迫遷，可是球場仍在那裡，讓人們可以什麼也不做只是呆坐在長椅上。

我最喜歡球場外的空地上，不定期營業的小地攤。各個地攤主人都有著相近的經營手法——把一塊尼龍布鋪展在地上，陳列出他們的貨品，全是撿來的被棄置的物品：顯然已經不合時宜的電影、電熱水壺、鞋子、衣服、毛偶、各式充電線、鬧鐘、皮箱⋯⋯這些既不時尚，也沒有經濟效益的物件，躺在地攤上卻仍然散發出無法取代的魅力。因為撿拾它們的地攤主人或拾荒者，把一雙又一雙已被穿膩丟棄了的球鞋、高跟鞋或皮鞋拭抹、重新塗上鞋油、風乾，把已使用過的電器修理和清潔，把衣服清洗和漿熨，讓這些物件重新得到一個體面的形狀。我總是站在地攤前許久，目光在每一件物品上停留，所有物件都有經歷，每個年老的攤主都有故事，我要細看的是他們如何相濡以沬，保持自身的尊嚴。

是這樣的區域和地攤，讓這個城巿仍然保留著文明城巿應有的寬容和多元——在高速和方便以外，不同階層的人和動物仍能找到屬於自己節奏的生存空間。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

四月二日（星期二）

接受一個訪問的時候，記者問，作為一個沒有全職工作的寫作的人，如何應付「經驗匱乏」的問題。

對於「匱乏」，人們總是有莫名的恐懼，金錢的匱乏、感情的匱乏、滿足感的匱乏，一種集體的不安體現。

所謂經驗匱乏，其實並不是缺乏經驗的結果（因為只要尚有呼吸，便無法避免經驗），而是，一個人如何體驗和詮釋當下的遭遇。外在的遭遇，必得經過內心的折射和蒸餾，越過了習慣而造成的麻木感、固定觀念下的選擇性忽略，和遇上重大事件時對於激烈情緒反應的慣性迴避，剩下來的才能進入經驗的儲存庫。

曾經被納綷德軍抓進集中營的種族清洗倖存者普利．摩利維在回憶錄《滅頂與生還》中描述跟他同樣經歷浩劫的猶太人，逃出生天之後，不但不願重提往事，甚至否認集中營以及納綷的一切暴行，因為一旦直面和承認殘忍得荒謬的現實，就無法重建對人類和社會的基本信任，難以如常地好好生活下去。

而在這裡，奇怪的事件每天都在發生，繁茂得令人疲憊：早已不堪負荷的醫院，常常壞掉停駛的地鐵列車，然後是修訂《逃犯條例》，進一步削弱以相對健全的法治和金融體系作為邊界的這個城巿。

人們其實並不缺乏經驗，只是失卻了應對經驗的能力。

與其說經驗匱乏，不如說，在複雜的事件之前，如何保持強大而柔軟的內心，面對經驗，收納經驗，穿越經驗，回應經驗。

（中略）

四月十八日（星期四）

台灣來的友人和我一起坐在雙層巴士上層，問我：「為什麼這裡的私家車窗上都沒有用防護反光貼？我可以清楚地看到車內的人在做什麼。我們那裡的車子都會貼上許多層，躲開陽光和別人的目光。」或許這裡太擠擁了。我告訴她，在人口過於稠密的地方，人們的目光只能

停留在為自己掙得的一片空隙裡，面前許多的路人、車子和店鋪都成了一個密密麻麻的整體，而不是可堪注目的獨特個體。

把話吐出後，我才驚覺，這與母親的說法何其相近。多年前，當我告訴她，更衣時要拉下窗簾，阻擋窗外的窺視的目光，她冷冷地說：「才不會有人看你。」許多年後，我才聽懂了話裡藏的並非對任何人的無視，而是對於生活的怠倦，倦意使人再也無法對面前的人或事物投放好奇的注視，而窺探則源於好奇。

許多個從夢裡醒來，再也無法睡去的凌晨，我都會走到書桌前，盯著窗外良久。窗外有許多大廈，一幢大廈緊挨著另一幢大廈，遠處則是更多的重疊的大廈。每幢大廈都有排列整齊的窗子。凌晨時分，天色介乎日和夜之間的暗藍，大廈上只有寥寥幾個方格子仍然亮著燈光。我看到其中一個方格內，有人在做甩手操，他們沒有關上窗簾；也看到另一個方格內，有人剛剛睡醒，走進洗手間，沒有關門，脫去了衣服，他們沒有安裝窗簾。那時候我忽然醒覺，窺探的關鍵也在於是否擁有餘暇，而在這個城巿，仍有餘裕觀窗的，除了有職責在身的臥底，大概只剩下被困在家裡的貓。

多年前，我為了能夠在坐在巴士的窗子旁，什麼也不做，只是呆看車窗外，收集偏遠地區的風光，而搬到一個偏僻而交通不便之處。從小，我就渴慕著這樣的流浪方式——坐上一輛公車，讓車子帶著我從城巿中心點駛到邊陲，渡過至少一小時的車程，因為只要身旁有一扇窗，有一個等待的理由，就可以把目光放在遠處，理直氣壯地發呆。可是不知從什麼時候開始，我也跟其他人一樣，放棄了身邊的窗子，只是低頭把自己埋進手提電話狹小的窗子裡。從那時開始，人們就由走向外面或走向內裡，變成不在任何地方。

或許，手提電話的屏幕才是人們一直急欲期待的窗子，藉以逃避窗外真實的迫得他們透不過氣來的風光，例如在街道上賣水貨的人、過多的拉著行李箱走過的旅客、示威的人群，或經過清拆和重建而變得面目全非的區域。只要避免過於仔細而認真地審視街道，就不會發現窗外層出不同的危機，例如剷泥車的吊臂是否已伸延到自己的家門前，或這個城巿在不斷的發展中失去了什麼。

畢竟，把人和窗子分隔的，並不是短缺的空間或時間，而是早已漲滿而淤塞的生活，當人們被工作、消費、關係和疲累填滿，再也沒有餘裕去注視一扇窗或一面鏡子，生活就過完了。

所謂「美滿」，美早已成了一種奢侈，而滿是常態，被擠滿的人生，就是一種什麼也沒有真正留下，同時最容易順利過渡的人生。

四月二十三日（星期二）

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背叛者藉著背叛拾綴四分五裂的自我。

背叛者等待被審判。

背叛者在被旁觀者審判之前，早已在暗中審判了自己，一遍又一遍。

罪疚必須以得到嚴懲來達到療癒。「責罰我，來責罰我。」他們內在的某個分裂的自我，呼喊了一遍又一遍。

背叛者無意識地藉著背叛來靠近早已因習慣親密而逐漸無感的戀人。背叛者的背上有著戀人的重量，在投向另一個身體時，舉步維艱，沒有人知道他內裡住了兩個人，腳步因而沉重。

背叛者摟著另一個身體所迸發的熱情，有一半源於以內疚的火燃燒自己，顧一切的痛苦，嚐起來很像一種失焦的歡慰，能有效刺激麻木。如果背叛者仍有一點幸福，那幸福感來自，越過忠誠的邊界此一行為提醒他，界內還有一個不離不棄地等待著他的人。那幸福感也來自，他把這種幸福摔碎。

背叛者藉著背叛，一次又一次，跨過然後回歸和戀人共同組成的圓圈，那緊密之圓。愛情是一種終將消滅的幻覺，這種幻覺最強烈之時，就在關係開始和快要完結的時候。背叛者的目光穿過幻滅，但無法放下幻像，他知道，每個緊密之圓的中心都是虛空的，他因而無法逃離背叛的命運。

最後的晚餐，耶穌對門徒說，你們之中，有一個人要賣我。問徒紛紛問他：「是我嗎？」背叛者猶大也問他：「是我嗎？」他把餅遞給猶大：「快去做你要做的事。」

榮格所說的中年危機，危中之機，從過壞了的前半生逃出來，轉往另一個方向，幸運的人會走進柳暗花明又一村。我總是認為，那也帶著背叛的意味，把自己從危機裡解放。背叛一份從事了半生的工作，背叛一個相信了半生的信念，背叛一個相守了半輩子的愛人，背叛自己所建立的搖搖欲墜的家庭。適者生存。一種殘忍的自然法則。

耶穌承受被背叛的命運，背起了十字架，猶大承擔因背叛而來的懊悔，把自己吊死。兩種都是，愛帶來的結果。愛的光明面，愛的陰暗面。

旁觀者一直在等待審判背叛者。旁觀者不願跨越邊界，即使那是一道壓迫他們的邊界。只有在審判別人的時候，旁觀者得以安全地發泄積聚已久的力量。旁觀者不敢踰越。踰越需要勇氣，勇氣源於熱情，熱情源於心裡仍然深深地愛著什麼，即使這種愛是絕望的，破壞自己即是一種扭曲的愛。背叛者觸動了旁觀者的神經，因為他們實踐了旁觀者心裡一直無法觸碰的黑暗面向。背叛者和旁觀者都住在一個非常擠擁的城巿，城巿被大國的陰影籠罩著，被許多邊界綑綁著，法律的條例不斷被修訂，就像盜賊合法地進入城巿的範圍，搶掠他們，他們揚聲卻被打壓。他們都無力掙脫大國的綑縛。取回自身力量的方法，只有在可以控制的小範圍內盡量放任，背叛者背叛自己的緊密之圓，旁觀者批判背叛者。他們都知道，背叛即越界，越界可以通往革命，而革命的結果，不是自由和救贖，便是毀滅和敗亡，而他們卡在兩者之間，無處可去，進退維艱。

四月二十四日（星期三）

把教授拉進監獄。把立法會議員拉進監獄。把爭取公義和自由的人拉進監獄。把牧師定罪。把學生定罪。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

法官說，他們的言論煽惑了群眾。

煽惑了群眾什麼呢？

我想到，有一種訓練動物的方法是這樣的，先把動物（比如說，一頭狗）關在狹窄的籠子裡，每次當牠嘗試跑出來，就電擊牠（也可用其他令牠痛苦的方式），經過一段時間之後，把牠放出籠子，牠也只會在籠子原來之處徘徊，不會走太遠。因為踰越令牠想起電擊的痛苦。

人和動物，也有相似的習性。

他們的罪名是嘗試跨出籠子。

法官把他們定了罪，也定了沒有被抓進法庭的許多人的罪。監獄內和監獄外的邊界便又更模糊了。

四月二十八日（星期日）

奢侈的權利

遊行的時候，我想到禪行的方法，專注於吸入和呼出的每一口空氣、腳下的每一步和腳掌反覆觸碰的地面。

隊伍裡的人很多，必須小心翼翼才不致碰到身旁的人。人群擠擁，但安靜，高叫的口號在很遠的地方。

我不拍照，相信眼睛就是鏡頭。遊行進行中的城巿，被分成至少兩半。一半從銅鑼灣至金鐘的方向，佔據三條行車線，人們肩摩接踵，走得很慢，人群中有的舉起了黃色的雨傘，像一條緩緩蠕動的深色河流。這一邊有電腦商場、鐘錶珠寶店和拉麵店。電車停駛，靠在路旁，作為一道中立的分界線。另一邊逆向而行，以周日來說，人非常稀少。人們輕鬆地以自己的節奏步行，渡過一個安閒的假日，那一邊，有我喜歡的粥店、從沒到過的藥店、聚集了書店和藝術工作者的富德樓，車子如常在馬路行駛。驟眼看來，似乎對面才是自由的世界，而這一邊並不。天穚也擠滿了人，他們並不前行，只是停留，觀看，不屬於任何一方，有些人舉起了攝錄機或照相機，有些人木然地觀察，有些人在高聲發言。朋友說，點算人數的人員就在天橋上。我來這裡，為了被算進人數之中，成為數字的一員，也為了，誠實地對待自己。

你一定早已知道，並不是每個國家的人都有誠實的權利。我在街上，從天色光亮走到夜色圍攏，就是為了使用奢侈的誠實。權利就像肌肉，久未使用，就會消失。

文章摘自《黑日》，標題為編輯所擬。

圖片來源：衛城出版

作者：韓麗珠

出版社：衛城出版

本文獲授權轉載，書本由衛城出版社出版。（特別嗚謝香港誠品書店推介）

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Kayue