新型冠狀病毒肺炎：病毒測試為何會有「假陰性」？

患上新型冠狀病毒肺炎，但病毒測試卻「驗不出」？這的確有可能。在中國，甚至有患者要到第9次採檢病毒才驗出呈陽性。

為甚麼？因為檢驗新型冠狀病毒是用鼻腔及口腔拭子採集鼻液和唾液，再運到實驗室檢驗有沒有病毒，過程中會有些導致測量不準確的風險。

眾所周知，新型冠狀病毒主要感染肺部，肺部和鼻液唾液始終有距離，有可能拭子採集的部分碰巧沒有病毒或者病毒太少；而病毒沒法在拭子存活很長時間，若採集後太久才運到實驗室，病毒便可能已降解，沒法測量；最後，當要檢驗極大量的樣本，對實驗室設施的數量、檢驗的時間也是考驗，這些因素都會影響測量結果。

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提到病毒測量，昨日香港有新型冠狀病毒肺炎患者的寵物狗唾液樣本對病毒呈「弱陽性」，惹起狗主貓奴擔憂。

目前，這一隻狗僅唾液鼻液樣本帶有病毒，糞便沒有，牠也沒有發病癥狀，有可能只是和主人患者的接觸間口鼻沾上病毒。現時的「弱陽性」有可能只是「假陽性」，不足以證明狗也會染病，進而成為新的傳播者。所以，不必過分害怕家中毛孩，更不用因此棄養。

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