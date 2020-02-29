談耳鼻喉科診所排擠事件：疫情之恐怖不在於病毒，而是人性

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）爆發以來，我一直在想，自己應該從哪個切點切入，來分析這個事件。年初，中國就已經傳出各地居民排斥武漢人，對他們暴力以對的新聞。台灣在病毒爆發後的秩序，一直都還維持的不錯。

直到上週我看到這個新聞才特別有感，第19例確診個案發生在中部，報導這樣寫：「家住中部的白牌計程車司機、武漢肺炎第19例患者日前病逝，其生前所到之處使各界擔憂，恐會有病毒傳播之風險。而該患者生前曾造訪的『蔡文瑞耳鼻喉科診所』也成為網友的『箭靶』，並質疑診所事後竟還繼續營業。

該診所不僅成為網路攻擊對象，診所人員還遭批也是潛在的『感染者』。對於網路謠言滿天飛，蔡文瑞醫師的女兒今在臉書發文，並公布彰化縣衛生局來函信件，該函內容指出，『感謝診所積極協助患者轉至大醫院就醫，保護醫護人員及員工健康，本局肯定貴診所對旨揭疫情之重視』；函文也表示，診所相關人員採檢結果均為『陰性』，且已超過14天潛伏期，應請繼續正常營業。」

我搜集過往資料時也發現，SARS期間有雷同的報導，「陳志金醫師認為，醫護人員因為了解，所以不會過度恐慌，而一般民眾因為不了解就會更加恐懼，當時SARS期間，醫護人員遭到不小的排擠，不但有些餐廳會拒絕醫護人員進入，甚至醫護人員的孩子也會被要求不要上學，如果家中有人被隔離，全家都可能遭到周遭鄰居的集體排擠，這些都來自於恐懼，因為人性就是如此。」



人性，是人之所以為人的條件。

人性的三個層次

人性不是只有偉大，也不是只有醜惡，是善惡兼具，美醜兼具的一個存在。以心理學層面拆解，人性可以被區分成，生理層次、認知層次與人際社會層次。

生物層次，就是人作為一個個體與外界進行物質交換的過程，比如：吃喝拉撒睡，其中的吃、喝都是最基本生存的要件，從外界攝入物質，最終在自己身上產生能量。

認知層次，就是我們的大腦裡大部分的功能，包括智力、記憶、決策和判斷。人之所以為人，就是因為我們有過往的記憶累積，會隨著當下的情境做選擇，不是只有按照生物層次的呼喚來做決定。比如，電影《屍速列車》裡面從殭屍病毒中存活的男主角，為了保護女兒免於受到感染而做出來的一系列判斷。

人際社會層次，就是個人和群體之間進行利益交換的過程。包括，前一陣子台灣剛結束的總統直選，投票的行為，就是建立在「個人覺得付出信任、投下選票，就能夠換來政府對自己的生命安全、財產安全進行保障」這種情況之下產生的。人對自己之所以為人的自我認同 self identity ，大多不脫離上述的三個層次。

一般時候，人是受到前面三個層次約束，並且能夠良好發揮本性的，對於自己的自我認同也來自於此。人性，通常都是低階的要先滿足，才會有高階的存在。

你想想電影《少年Pi》的隱喻，船難的時候，每個人的獸性都出來了，只有最兇猛的那條老虎，能夠宰制整艘船，並且靠著吃別人而活下來。當然如果您是西藏已開悟的高僧，寧願為理念被火活活燒死，也不願意違背人性的高上面而苟活，那可以另當別論。

因此，面對壓力事件的生死威脅，在存亡關頭裡，人只會啟動最本能的戰逃反應fight-or-flight 。古時候面對的存亡威脅，是獅子攻擊自己，自己必須評估是否能夠戰勝猛獸，可以就來打，不行就逃跑。這時候，大腦的判斷功能用的很少，因為只有不分析太多，縮短決策時間才能夠快速反應，存活下來。

而今日，我們的威脅已經不是獅子等類猛獸，而是看不見的病毒。

疫情爆發帶來的嚴重壓力

疾病大爆發，對現代人而言就是一個嚴重的壓力事件。

面對災難時，人無法理性思考，只能簡單判斷。

人，會開始把健康者認知為自己人。人，會把不健康者認知為異己。

會得出感染新冠肺炎的人，就不是自己人，而是威脅的結論。這種結論，會導致中國出現赤裸裸的暴力攻擊。或是，台灣在社會人際層次上的主動排擠，排擠看過第19例病患的診所。抑或是，非亞洲國家看到黃皮膚的亞洲人，就認定對方來自感染嚴重的疫區，要對方滾回去。

無論是赤裸的肢體暴力，或是透過社會人際上的排擠，都是希望對方感覺壓力而自動消失。

極端的時候，新冠病毒就會像電影《屍速列車》裡面的殭屍病毒一般，讓人性一覽無遺。歷史裡的人性，是不斷重演的。災難片對人性的描繪，是一種預言。

武漢病毒之所以可怕，並不是因為他的致死率高。而是因為他能迅速癱瘓一個國家的醫療資源，並且凸顯僵化體制的當權者不願意面對困難、接受檢視的結果，就是人民也不信任他們的政府。SARS期間就發生過一位患者害怕被診斷、被鄰居知道，特地從台北連夜搭車到南部就醫，結果反倒使得同車多人被感染。

我認為，病毒之恐怖並不在於患病本身，而是在於人性的恐懼無法被理性抑制。

這一波，台灣政府目前守的讓人民和全世界都很有感。醫療資源沒有崩壞，人民相信選票投出的政權可以保護自己，人民就有所依循、不會失序。這波病毒，是考驗僵化運作的政府。我們處在，應變迅速的體制下，只要配合政令的宣導，做好防疫工作，病毒就不會吞噬掉我們的人性。

這波疫情下，我們還可以做什麼？

靜待下回分曉。

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本文經艾彼－心理師的會心時刻授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航