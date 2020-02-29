《良善之地》：奇幻喜劇佳作，將死後世界的設定玩得十分傑出

《良善之地》（The Good Place）是一部奇幻喜劇影集，於2016年9月首播，2020年1月結束，共四季。本劇的故事為，一個平凡中產階級女主角艾莉諾意外身亡後，發現自己到了來世。來世有一個導師麥可設計了一個良善之地，那是一個沒有髒話，以及全是好人的地方。死者在那裏可以得到一切滿足。但艾莉諾卻發現有一些人跟她一樣在那裏悶悶不樂，彷彿備受折磨。當她開啟調查時，才發現這一切全是惡魔的陰謀。

《良善之地》基本上以基督教的天堂地獄為教條，設計了一個關於生死之間的命題，並發展成喜劇。故事的主角除艾莉諾外，還有富家女塔哈尼、低智商的混混傑森、哲學系教授其迪，再加上惡魔麥可與萬能助手珍妮，形成一個六人小組的喜劇。

故事的設定以一個陰謀論破題。人死後可去三個地方分別是天堂、地獄，與中間之地。而因為世界趨於複雜，人類的行為在過去的觀念中，全都有罪。所以已經有500多年沒人上天堂，全都下地獄。而惡魔麥可想出了一個折磨罪人的方法，就是打造一個類似天堂的社區，騙罪人們已經到了天堂，然後在日常生活中，用他們最討厭的事物，進行心理遊戲，來折磨他們。

當艾莉諾認識其迪之後，其迪教她哲學中的倫理學，試圖導正她，殊不知這也是惡魔用來折磨他們彼此的方法。過程中他們認識了傑森跟塔哈妮，逐漸地修正自己的錯誤，最後感化了麥可，展開一場制度之戰。

就西方影視來說，天堂與地獄的梗並不少見，也都延續著基督教的教義設定。天堂是美善，地獄則是折磨。即使是亞當山德勒的《魔鬼接班人》，一樣沒有排除這個設定，只是對於角色善惡進行翻轉。在喜劇中，沒有如電影《八釐米》一樣的殘酷，也沒有絕對的惡。《良善之地》自沒有挑戰這個傳統模式，但也做出了有趣的點。

光是「惡魔設計天堂來戲弄罪人」就是一個翻轉的梗，但編劇無意就停留於此，畢竟這是長達四季的喜劇影集，必須要翻轉再翻轉。當前兩季主角們從被良善之地的設計給愚弄，到慢慢發覺真相，他們在哲學的道德論啟發下，聯手抵抗麥可，逼麥可思考身為惡魔的意義，然後發現自己原來並不那麼想當惡魔。當他們成為好友，麥可想幫這四個罪人尋找出路，以免他們墮入地獄受苦。過程中，他們發現宇宙的法則具有漏洞，於是他們找來宇宙的仲裁者：法官，試著修改審判人類的規章。

這個翻轉本身就很有趣。在基督教教義裡面，上帝創造世界，是絕對的存在。所以上帝審判人類時不會出錯。但《良善之地》並沒有強調這是基度教的世界。裡面有天堂地獄，以及在評分制度下不上不下，可以前往中間之地的人（有史以來只有一人）。宇宙是誰所創造，故事裡面並未交代。所有高等靈體掌握一切的能力，但都只會使用，也不知自己從何而來，甚至連地位最高的法官也是如此。意思是可能有上帝，但也可能沒有。反正創世者並未出現。

光是人類膽敢挑戰上帝的律法這點，本身就反基督教。但編劇也沒停在這裡，隨著故事到了第四季，艾利諾等六人經歷的一切冒險與挑戰，成功說服了法官。他們主張對於人類的評分標準有誤，要重新設定，不能以生前的因果來判定功過，必須要讓人類可以改過向善，來決定最後分數。而麥可成功說服惡魔首領，由天堂、地獄與這些知道前因後果的人類們，一起設計新的社區。社區的存在目的是判定死後的人類能否改過向善，繼而決定他們該往天堂或地獄。

故事線從一開始的惡魔戲弄人類，到人類感化惡魔，人類挑戰宇宙法則，再回到重新用社區考驗人類，到這階段劇集其實已可結束，但編劇卻試著在上帝缺席的狀態下，給觀眾一個「生命的歸宿為何」的答案。

艾利諾等四個人類經歷冒險與反省，在來世獲得更多分數，得以進入天堂。本來這應該是完美結局。但當麥可與珍妮陪他們到了天堂，卻發現天堂並不完美。上天堂的人因為可以得到一切的滿足，又有永恆的生命，時間久了就變得行屍走肉，了無生氣。艾利諾等人發現這個困境，於是設計一個方案，讓享受過一切的善人，有個最後的歸宿。

最後的歸宿，就是當自己覺得一切都很圓滿時，可以進入一個入口，進去後就再也不存在，達到真正的平靜。而主角們在最後幾集中，在天堂才真正反省一生的過往，最後一一了無遺憾地離去。

其實如果不以基督教來思考，死後歸於虛無這點，是東方宗教裡所在多有的信仰。佛教的涅槃就有此意味，當然過程更為複雜。但編劇在天堂與地獄的概念下，用死於虛無的概念收尾，已經很是挑戰美國觀眾群的接受度了。

而隨著主角們的覺悟，以及不生不死的惡魔麥可最後放棄長生，選擇成為人類，想要體驗人類豐富有趣，苦樂參半的生命模式，編劇最後的目的就是要說：「在活著的時候，要盡量行善助人，好好體驗人生」。雖然寓意老梗，但在經歷了四季的波折後，這彷彿竟然是劇中宗教觀的理想體悟。

不得不說，這個奇幻喜劇，將死後世界的設定玩得十分傑出。特別是劇中哲學教授其迪引用倫理學來探討人類各種行為的因果，是本劇最吸引人的笑點。而對於生死議題，編劇一般容易弄得太嚴肅，不然就是淪為傳統的僵化，或只能翻轉天堂地獄的形象，來製造笑果。但本劇基本上在溫馨中，並未照傳統天堂地獄喜劇的路線走，不但融入了東方元素，而且結論還能回到「皆大歡喜」式的體悟。整體來說，可說相當成功。

當然對於看遍無厘頭喜劇的觀眾來說，《良善之地》的步調與笑點不免有些平淡。但就溫馨喜劇來說，這已算得上是佳作了。

延伸閱讀

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航