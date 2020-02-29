韓國「武漢肺炎」單日再增594例，130萬人連署彈劾文在寅

（中央社）韓國中央防疫對策本部今（29）日指出，截至上午9時，韓國感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例較28日下午4時新增594例，累計確診2931例。

韓國聯合新聞通訊社報導，在新增594例確診病例中，大邱市476例、慶尚北道60例。

另外，就大邱和慶尚北道的累計確診人數，28日下午4時為1988例，今天上午9時累計確診已增至2524例。

大邱市28日出現3例感染冠狀病毒死亡病例，使韓國境內死亡病例增至16例。

報導指出，28日新增的第14例死亡病例是一名70歲女性，27日接受檢測回家後，病情突然惡化被送往醫院後不治身亡，死後確診感染新冠病毒。

第15例死亡病例是23日確診後一直住院接受治療的94歲女性，當天下午死亡。

第16例死亡病例是一名63歲女性，27日死亡，28日出爐的檢測結果為陽性。

文在寅：全面禁止中國人入境「不符實際利益」

韓國總統文在寅28日下午在國會與朝野4黨黨魁商討武漢肺炎疫情，會後發表抗疫聯合聲明，決定凝聚政府、國會和各黨之力因應。文在寅說，全面禁止中國人入境，不符實際利益。

聯合聲明指稱，政府將與國會防疫特委會積極合作，爭取早日通過和執行補充預算，緩解疫情帶來的民生和經濟衝擊。

韓國聯合新聞通訊社報導，聲明對身處於抗疫最前線的醫務人員表達感謝和慰問，並決定全力補充醫護人員、床位和醫療設備，進一步加強國家醫療衛生體系。

對於政黨領袖要求政府在疫情持續擴散情況下禁止中國人入境，文在寅表示「不可能予以禁止入境而且也沒有實際利益。」

文在寅說，韓國採取入境管制措施以來，自中國入境人數從日均近2萬人大減至1000多人，2月4日建立嚴密防疫網以來，未出現中國入境的確診病例，可見採取全面封鎖入境不具實效性。

報導指出，文在寅認為，若全面禁止中國人入境，得不償失，也可能讓韓國人被其他國家管制入境。

文在寅表示，大邱新天地教友的篩檢結果十分嚴重，全國各地都有新天地教友，可能出現類似大邱的社區傳播，疫情令人擔憂。

28日與文在寅會晤的政黨領袖包括，執政黨共同民主黨黨魁李海瓚、未來統合黨黨魁黃教安、民生黨共同黨魁柳成燁、正義黨黨魁沈相奵等人。

韓國疫情失控民怨沸騰，近130萬人連署彈劾文在寅

韓國總統文在寅抗疫不力，致贈中國口罩、對中國旅客開放邊界之舉更是飽受抨擊。媒體報導，韓國國內呼籲彈劾的聲浪日益高漲，截至28日傍晚，連署人數已逼近130萬。

俄羅斯媒體《今日俄羅斯》（RT）與美國《世界論壇報》（World Tribune）報導，韓國總統府青瓦台網站貼出的請願書寫道：「看著文總統回應2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），彷彿看到的是中國國家主席，而不是韓國總統。」

請願書寫道，在韓國口罩供應不足的情況下，文在寅還送了300萬個口罩到中國；文在寅政府全面禁止來自中國武漢疫區的人員入境，卻未對其他省分的中國旅客關閉邊境。

「超過500萬中國人在封城前即已離開武漢，僅限制曾造訪湖北的外國人入境，這和對所有中國人開放國家有什麼不一樣。」「真是看不下去了。」

目前不清楚這項連署是否會發展成罷免投票，文在寅是在2017年5月以1342萬票當選，任期5年。

防疫不力惹怨，文在寅民調跌到疫情爆發後最低

一項28日公布的民意調查結果顯示，韓國總統文在寅的支持率下滑到去年11月以來的最低點。此時韓國政府處理新型冠狀病毒疫情的方式日益遭到批評。

韓國民調機構Realmeter25日、26日抽樣調查約1500人，發現文在寅的支持率從1月20日出現境內首起確診病例前的50％左右，跌到44.7％。

Realmeter表示，這個數字是自去（2019）年11月以來的最低點，當時北韓連連發射飛彈，韓國與美國也在對日政策及雙邊防衛費分攤問題上出現摩擦。

文在寅支持率下滑幅度最大的地區在東南部大邱市和慶尚北道，前者是疫情爆發重地「新天地教會」所在地；後者是韓國累計病例數次多的地區。

過去一週，韓國確診病例數突然暴增，引發民眾對政府猛烈指責，尤其批評政府不願一律禁止從中國來的旅客入境，僅採限制入境。

民憤日增使得超過120萬人連署要求彈劾文在寅，文在寅辦公室表示，正研擬回應。這個辦公室先前承諾，回應任何連署人數達10萬人以上的請願。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡