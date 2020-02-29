昔嗆對手「loser」，中國「國家英雄」泳將孫楊涉用藥拒採檢遭禁賽8年

（中央社）體育仲裁法庭28日對3面奧運金牌得主、中國游泳選手孫楊作出各界關注已久的判決，孫楊因拒絕提供血液和尿液樣本進行藥檢而被判禁賽8年。然而，他也表示「絕對」會再上訴。

法新社報導，2018年9月國際奧委會旗下的世界反禁藥組織（WADA）藥檢人員前往孫楊家中突擊檢查，他被指控拒絕提供血液和尿液樣本。

去（2019）年初，國際游泳總會（FINA）裁定孫楊並未違規，世界反禁藥組織提起上訴，如今體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）判定，孫楊遭禁賽8年。

新華社報導，孫楊表示自己「絕對」會再提起上訴。

中國最知名運動員之一的孫楊，2014年就曾因藥物問題遭到禁賽。

孫楊不滿遭國際仲裁禁賽8年，稱已委託律師上訴

對於涉嫌毀損毀藥檢血液樣本遭國際仲裁禁賽8年，中國奧運泳將孫楊28日晚在微博發言表示，感到「震驚、憤怒、不能理解」，已委託律師提起上訴，「要為捍衛自己的合法權益奮戰到底。」

中國游泳協會方面則表示，支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益。

國際體育仲裁法庭（CAS）28日對3面奧運金牌得主、中國游泳選手孫楊作出各界關注已久的判決，孫楊因拒絕提供血液和尿液樣本進行藥檢而被判禁賽8年。孫楊可以在30天之內上訴至瑞士聯邦仲裁法庭，進行最終裁決。

孫楊晚間發文表示，剛剛訓練完畢，一直堅信自己的清白，收到國際體育仲裁院的裁決結果，「我感到震驚，憤怒，不能理解！」

他表示，明明按照禁藥檢查的各項規定，積極配合，只是因為檢查人員不具備資質，他們當時自己也承認了這一點，所以同意不帶走血樣，「怎麼就成了我的錯誤」。

孫楊指出，考慮到國際體育仲裁法庭在本案審理過程中存在的問題，已經委託律師依法向瑞士聯邦最高法院提起上訴。

他並重申，「堅信自己的清白，堅信事實必定戰勝謊言」，同時感謝各界的支持與幫助。「感謝國家體育總局，中國游泳協會和各級領導的關心，感謝國內外體育愛好者的支持！我要為捍衛自己的合法權益奮戰到底！」

據人民網報導，對於這項判決結果，中國泳協稍早也表示遺憾，並稱支持孫楊以法律手段維護自身合法權益。

中國泳協稱，一貫堅持對使用禁藥「零容忍」，一貫重視加強運動員反禁藥教育。2018年9月4日，國際泳總（FINA）授權的樣本採集機構——國際禁藥檢測管理公司（IDTM）對孫楊實施賽外檢查時，使用未經專業培訓、不具備法定資質人員採集運動員樣本，活動是非法和無效的。

中國泳協表示，支持孫楊繼續以法律手段維護自己的合法權益，並呼籲世界反禁藥組織、體育組織、禁藥檢查代理機構改進、完善規則，嚴格執行規則包括興奮劑檢查人員資證要求，「不能忽視運動員個人合法權利，不能讓任何人都可以去從事與運動員切身利益密切相關的興奮劑檢查工作。」

中國泳將孫楊曾嗆對手輸家，禁賽8年反成落水狗

中國奧運3金泳將孫楊因違反藥檢規定，禁賽8年，形同運動生涯告終。他過去狠嗆對手「輸家」影片再度流傳，不少人認為被嗆的選手終於討回公道。

去年7月在韓國光州的世界游泳錦標賽，孫楊在200公尺、400公尺自由式奪金。但賽後的頒獎台上，這位中國泳壇明星的風光場面卻有一點掉漆，甚至傳出噓聲。

當時孫楊被懷疑使用禁藥，400公尺銀牌的澳洲選手何頓（Mack Horton）不願跟孫楊站在同一個頒獎台上。200公尺銅牌的英國選手史考特（Duncan Scott）站得遠遠，拒絕與孫楊握手。

下頒獎台時，孫楊用手指向史考特，當面嘲諷「你是輸家，我是贏家。」

如今，體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）判定孫楊禁賽8年，原因是世界反禁藥組織藥檢人員在2018年9月前往孫楊家中突襲藥檢，但他拒絕提供血液與尿液樣本。

當面被孫楊嗆「輸家」的史考特28日發出聲明：「我完全尊重並支持體育仲裁法庭做出的決定，我相信運動的公正性，所有運動員應在公平的起跑點上競爭，我相信體育仲裁法庭、世界禁藥組織支持這樣的價值。」

不願與孫楊站在同一個頒獎台的澳洲選手何頓說：「我的立場一直是支持公平的運動比賽。這永遠與個人或國家無關。我的立場沒有因為今天的結果而改變。」澳洲奧會也發聲支持判決結果。

有人對於孫楊只遭禁賽、沒有撤銷獎牌而不滿，南非泳將克羅斯（Chad le Clos）說：「就和很多清白的游泳選手一樣，我曾經跟孫楊比賽『輸』給了他。用藥作弊不應存在運動界，希望主管單位重新考慮，他對其他人的運動成績與生涯造成的傷害。」

孫楊透過社群媒體發文，稱當時的藥檢人員不符資格、藥檢程序不合規定，將委由律師提出上訴，「要為捍衛自己的合法權益奮戰到底」。不少支持者在「推特」（Twitter）上轉貼孫楊的聲明力挺。

支持孫楊的推文說：「孫楊受罰是因為他拒絕不合格的檢驗程序，而非檢測出用藥。世界反禁藥組織、國際游泳總會讓他保有獎牌，他將永遠是這些比賽的冠軍。輸家就是輸家。」

「孫楊沒有用藥，你們只是怕他拿更多金牌，你們應為使用這種噁心的手法感到羞恥。」

但也有人發現，孫楊支持者的帳號很多都申請不久、追隨者數字為零，疑似中國網軍五毛黨。澳洲體育記者馬克恩（James McKern）在一小時內也檢舉22個涉及人身攻擊的可疑帳號。

香港律師任建峰推文說：「孫楊有權接受正當的檢驗程序。然而，這種權益已遠超過普通中國人民在中國司法體制當中所能享有的權益。而他的申訴之詞聽起來就像中國政治領導人做錯事的一貫反應：永遠都是別人的錯。」

《紐約時報》報導，體育仲裁法庭在一份聲明中說，仲裁委員會一致裁定，孫楊違反了國際泳聯關於「篡改興奮劑檢查」的規定。法庭稱：「該運動員未能證明，他破壞樣品收集容器、並在當他認為收集方式不符合規定時，放棄興奮劑檢查的行為有令人信服的正當性。」

這是對像孫楊這樣具有影響力的中國體育界人士的首個禁賽令。與前籃球明星姚明一樣，孫楊在中國被認為是國家英雄。

孫楊曾在2012年倫敦奧運會上贏得400公尺和1500公尺自由泳金牌，並在2016年的里約奧運會上獲得200公尺自由泳金牌。他還另外獲得了三枚奧運會獎牌和16枚世界錦標賽獎牌，其中包括11枚金牌。

《BBC中文網》報導，孫楊曾在2014年於中國全國游泳冠軍賽上藥檢呈陽性，被禁賽3個月。2018年9月，在韓國光州舉辦的世界游泳錦標賽期間，孫楊在尿液和血液取樣時，指3名藥檢人員當中僅有1人有正式的資格證明，在諮詢中國游泳管理機構官員及律師後拒絶簽署文件，並由保安人員用錘子砸碎樣本，拒絶藥檢人員取走樣本。

當時報告最終裁定，藥檢人員採樣過程不符合正規程序，而孫楊則未違反任何反興奮劑條例。

不過報導也指出，雖然國際泳聯認可調查結果，但是世界反禁藥組織向體育仲裁法庭提出上訴。假如體育仲裁庭裁定孫楊違規，他將可能被剝奪本屆世錦賽上的獎牌，並可能失去參加2020年東京奧運的資格甚至面臨終身禁賽。

新聞來源：

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡