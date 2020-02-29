WHO提升武漢肺炎全球風險至「非常高」，「仇中恐韓」情緒蔓延各國

（中央社）世界衛生組織28日宣布，將2019年冠狀病毒全球風險提升為「非常高」，說明目前在中國以外有49國出現病毒感染案例，愈來愈多國家受影響現象相當令人關注。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）28日下午出席日內瓦記者會，說明2019年冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）疫情最新情況時做以上宣布 。

譚德塞表示，截至28日上午，中國向世衛組織（WHO）報告了7萬8959個病例，其中死亡2791例，雖然過去24小時中國新增329病例，是一個多月以來的最低數量。但在中國境外，在49個國家共有4351例病例，死亡67例。

他表示，最近幾天愈來愈多國家出現病例，相當令人關注，世衛流行病學家監測這些發展，現在已將病毒全球風險自「高」提升至「非常高」，向全球發出更強警訊。

但世衛強調，目前大多數病例仍可追溯到已知的接觸者或病例群，尚無證據表明病毒正在社區中廣泛傳播。

世衛公布27日丹麥、愛沙尼亞、立陶宛、荷蘭都出現首例，而所有這些案例都與義大利有關。另表示全球正在開發多種疫苗，其中數種治療劑正在臨床試驗中，預計幾週內可以取得初步成果。

韓媒：武漢肺炎蔓延，全球掀起恐韓症

韓國媒體報導，由於冠狀病毒疾病疫情在韓國急速蔓延擴散，目前已在全球掀起「恐韓症」，甚至據信是新冠病毒起源地的中國也產生「厭韓」情結。

韓國《朝鮮日報》以〈Korean phobia（恐韓症）擴散至世界各角落〉為題，報導中國、越南、英國、墨西哥等全球「厭惡」韓國人的消息。

報導指出，在韓國武漢肺炎確診患者劇增，在海外警戒和歧視韓國人的「恐韓症」現象正在擴散，韓國僑民的不安也在急速擴大。

文中舉例，大連地區的一些社區聊天群組出現如「應該阻止從韓國回國的人進入社區」的主張。中國網路也出現一段影片，內容是是幾十個居民阻止想進入青島市某社區韓國僑民的畫面。在居民聊天群組裡，還有人留言說：「房東不同意他們回來，但他們想進來。」

聚居230多名韓國人的西安某社區居民委員會25日在公告表示：「韓國的傳染病情況非常嚴重，我們緊急調查韓國人的入住情況。希望政府能將他們（韓國人）隔離在酒店，對他們進行病毒檢測。」

這篇專文也指出，曾經掀起韓流熱潮的越南，也因為新冠病毒而提高對韓國人的警戒心。一名韓國遊客在越南大叻市的一家紀念品商店被店東轟出門外。越南的一家社群媒體甚至把韓國（South Korea）和冠狀病毒（Coronavirus）英文字樣，合二為一成為South Korona。

歐洲等其他地區也發生類似的事情。在英國倫敦留學的韓國留學生在校園附近的一家餐廳門口，被迎面而來的當地人以手指指責說：「你不是韓國人嗎？怎麼不戴口罩？」令他深感被羞辱。

在墨西哥經營民宿5年的林姓韓國人，最近在常去光顧的市場裡竟聽到「Korean out」的辱罵，讓他受到嚴重衝擊。

另外，韓國外交部也指出，截至今（29）日上午6時，因冠狀病毒疫情針對韓國採取入境管制措施的國家和地區增至71個。

韓國聯合新聞通訊社報導，對此，韓國外交部日前曾針對駐韓外交使節說明韓國疫情防控情況，呼籲各國不要盲目恐慌，採取不必要的過度措施；但採取管制措施的國家和地區還是不斷增加。

Photo Credit: AP / 達志影像

義政壇出現仇中現象，稱中國吃活老鼠才染疫

義大利政壇出現「仇中」現象，北義威內托區長柴亞昨（28）日在電視專訪語出驚人地說，義大利人衛生習慣很好不用擔心疫情，中國傷亡慘重是因為「大家都知道，他們愛吃活老鼠。」

威內托（Venteto）大區位在北義，該區首府是知名世界水都威尼斯，目前是全義疫情第二嚴重的行政區，確診案例151例。

柴亞（Luca Zaia）昨天接受義大利地方電視台「三號天線」（Antenna 3）專訪時表示，義大利疫情爆發一週以來，威內托區確診案例中有63人沒有症狀或狀況良好，只有28人住院，為什麼呢？「原因就是義大利人在衛生習慣和文化方面，都比中國人更有優越性。」

柴亞說，「說實話，大家都看到，中國人愛吃活老鼠」，相對地義大利人的基本衛生素養較高，我們義大利人會洗澡，也常常洗手，義大利人飲食文化也較好，我們知道食物要存放在冰箱，食材有所謂的保存期限。

柴亞表示，中國因為衛生習慣、飲食文化不佳，才會在這場疫情中付出了慘痛的代價。

柴亞說，病毒在骯髒的環境才會擴散，但在義大利沒有這種問題，義大利父母總會不斷提醒孩子，東西掉在地上就不要再吃了。

柴亞的驚人之語，昨天立刻受到義大利主流媒體廣泛引用，包括義大利大報《晚郵報》（Corriere della Sera）、《共和報》（La Repubblica）等都在網站首頁報導。

義大利21日爆發首例本土感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病確診案例，7天內案例急遽增加，截至2月29日凌晨已達888例，21人死亡。疫情最嚴重的是以米蘭為首府的倫巴底（Lombardia）大區，確診531例。

疫情假訊息流竄，亞太裔美國議員憂排華情緒上升

武漢肺炎持續擴散，世界各地傳出排華浪潮。美國國會亞太裔黨團28日表示，不實疫情訊息及迷思導致美國出現排華情緒，引發亞裔民眾遭攻擊、亞洲餐廳遭抵制情況。

美國國會亞太裔黨團（Congressional Asian Pacific American Caucus，CAPAC）主席趙美心（Judy Chu）率領多位黨團成員，在國會大廈外召開記者會，呼籲外界在2019冠狀病毒疾病疫情持續擴散之際，停止傳播針對亞裔美國人的不實疫情傳言及迷思。

趙美心表示，自疫情爆發以來，傳言及陰謀論傳播速度比疾病本身還快，虛假訊息就是近期排華事件的共通點。她舉例，有傳言指稱華裔比較可能攜帶、傳播新型冠狀病毒，或病毒是中國在武漢實驗室所製造出來。

趙美心指出，紐約一名華裔女性只因戴口罩就在地鐵站遭襲擊，洛杉磯也有一名華裔青少年，因被指稱有新型冠狀病毒而遭到霸凌；此外，也傳出飯店不願接待亞裔家庭，顧客拒絕被亞裔收銀員服務，以及民眾不願前往亞裔人士經營的商店。

來自加州的趙美心說，這些莫名恐懼對亞裔美國人造成經濟衝擊。她指出：「舉例來說，在我的選區，（亞裔人士經營的）餐廳生意就掉50％。」

1994年成立的CAPAC，是由亞太裔及致力促進亞太裔族群福祉的美國國會議員所組成。為了減少不實疫情資訊傳播，24名黨團成員26日也聯名致函給全體國會議員，呼籲他們只分享經確認、證實的疫情資訊，並澄清錯誤訊息。

同樣出席記者會的美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席醫療官沃爾夫（Mitch Wolfe）表示，污名化製造恐懼憤怒，讓焦點不在造成問題的疾病身上，不只傷害每個人也是公共衛生的敵人。

沃爾夫指出，目前新型冠狀病毒還存有許多未知，可預期大眾會感到焦慮，但不該讓恐懼及恐慌主導自身行為。他強調：「種族及族裔並非新型冠狀病毒的危險因子，所以請不要只因為某個人是亞裔，就假定他有病毒。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡