台灣單日增5例確診武漢肺炎，其中4例為北部醫院內群聚感染

（中央社）指揮中心今（29）日宣布新增5例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診個案，其中4人是第34案北部某醫院的接觸者，包括1清潔人員、3護理人員；另一名個案日前曾至杜拜、埃及旅遊，今天確診。

武漢肺炎確診個案34感染的一人是醫院急診室清潔工，中央疫情指揮中心指揮官陳時中說，當天在急診的醫護人員、民眾採檢都是陰性。但病患移到病房之後，感染了3名護理人員，已立即關閉病房、採檢環境，準備清潔消毒。急診室也分區清空、分區消毒，「目前還是可控制範圍」。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，針對案34的疫調發現多位接觸者沒有特別症狀，有些人有疲倦感，採檢發現確診，認為是院內感染。經過了解，這些護理人員並沒有跨病房工作，因此鎖定單一病房匡列相關接觸者、工作人員採檢，這些人已全部居家或指定地區隔離，護理人員都已停止工作。同病室病人採檢都呈陰性，也已移至一人一室安置，不同病房的病人也都移到適當的病房，以最高規格來處理。

中央流行疫情指揮中心新聞稿指出，針對案34相關群聚，截至目前已掌握5名個案接觸者270人，並已採檢186人，其中183人陰性，其餘檢驗中。 案39為北部60多歲女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊（同團旅客除個案外共36人），2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日就醫並採檢通報，經檢驗於今日確診，目前已收治負壓隔離病房治療；依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤個案同團旅客、親友及就醫接觸者之健康情形。

陳時中：將公布案33日本旅遊足跡

疫情指揮中心指揮官陳時中今（29）日公布，台灣新增5例武漢肺炎確診案例，其中4例是案34衍生的院內群聚感染，另一例是赴杜拜埃及旅遊的國人，屬境外移入，已匡列需要留意、採檢的相關人員。另外，先前跟團赴日旅遊感染的案33，指揮中心會公布他在日本的旅遊足跡，供國人參考，目前案例擴散情況不必太擔心。

陳時中說，赴日本旅遊的案33疫調正在進行，目前案例擴散情況不必太擔心。

中央流行疫情指揮中心新聞稿指出，針對昨（28）日公布之案33，衛生單位進一步調查其日本旅遊期間（2月17日至22日）之行程，其中2月17日於富山縣高山，18日於岐阜縣高鷲滑雪公園，19日於富山縣並搭乘JR雷鳥特急號（金澤至大阪），20日於大阪環球影城，21日及22日於大阪市區。 目前已掌握個案之同團旅客、同住友人及職場接觸者共67人，其中3人有症狀已住院隔離採檢，其餘將進行14天居家隔離並陸續安排採檢。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：黃筱歡