社會主義的逆襲：美國嚴重的貧富不均，讓桑德斯成為「全世界最老的年輕人」

文：李可心（美國紐約大學〔New York University〕國際關係碩士生）

民主黨目前已經完成三場初選，這幾場初選下來，最令人驚訝的，莫過於桑德斯（Bernie Sanders）的接連勝利。而桑德斯的勝利也使得許多科技金融界的高層們，公開表態反對桑德斯，例如前高盛總裁貝蘭克梵（Lloyd Blankfein ）就在推特上發文說：「若桑德斯當選總統，會毀了我們的國家。」

不過，若有關注美國這幾年的政壇風向，不難發現，社會主義正在美國社會興起，尤其是在年輕族群。 桑德斯和2018年當選眾議員的話題人物歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio－Cortez，簡稱AOC），都有一群相當忠實的支持者，前者稱自己為社會民主主義者（Social Democrat），後者則以民主社會主義者（Democratic Socialist）自居，先不論這兩者的差別，這兩位政治人物所接受到的支持與關注，不免讓人好奇，過去總將資本主義視為圭臬的美國，是否要開始擁抱社會主義了？

美國 vs. 社會主義

一直以來，美國都被視為資本主義的領頭羊，但隨著冷戰結束，少了蘇聯的因素，再加上貧富不均現象不斷擴大，人們對社會主義的敵意是越來越小，接受度也越來越高。哥倫比亞大學政治社會學教授伯曼（Sheri Berman）就指出，正是資本主義所帶來的負面影響，造就了社會主義的興起。

根據美國聯準會的數據，今天美國的貧富差距是自1970年（首次人口普查）以來的最高點，收入金字塔頂端前1％的人，幾乎控制了整個中產階級所加起來的財富。從下圖也可以看到，若把全美國的家庭所得做高低排序，分成五等份（每等分包含全國20％的家庭），並取每等分的平均值，在這50年內，後60％的家庭，基本上都沒有任何的增長，相反的，前20％的家庭，收入則是翻了一倍。

全美家庭每五分之一的平均所得和收入最高的5％平均所得（歷年美金幣值已用2018年市值換算）。來源：美國人口普查局｜Photo Credit: 李可心提供

耶魯大學教授哈克（Jacob Hacker）就道出了貧富不均社會的心酸：「社會流動性下降，階級不斷地複製，家庭收入往往決定著人們的身心健康」，疾病纏身、酒精和毒品成癮等問題往往發生在收入低的家庭，如此的惡性循環在今天的社會難以被打破。

對於如此貧富不均的現象，中低層人民不滿的聲浪早就開始。2007年的記錄片《健保真要命》（Sicko），控訴著華府與醫療保險公司的勾結貪腐，2011年從紐約街頭蔓延到全美的佔領華爾街運動，則是指控華爾街的金融巨擘就是導致08年金融危機的罪魁禍首，並抗議美國政府用納稅人的錢為大財團紓困，甚至默許讓這些錢最終進了財團高層的口袋中。

這幾年許多以階級制度、財團壟斷為背景的好萊塢電影，也反映著美國社會對階級固化的意識。隨著不滿貧富差距的選民增加，愈來愈多政治人物開始為社會中低階層發聲、推行社會福利政策，但由於生長背景的不同，支持福利政策的選民，多半以年輕人為主。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

社會主義的世代接受差異

愈年輕的世代，愈能感受到貧富的不均，這也使得不同世代，對社會主義和資本主義候選人的喜好程度相當不同。從YouGov去（2019）年10月公布的民調就可以看到：51％的Z世代（16－22歲）和50％的千禧世代（23－38歲）對資本主義感到有些或非常不滿（這個數據和去年同期相比，是分別提升了8％和6％），且高達85％的Z世代和70％的千禧世代表示可能或極有可能投給社會主義候選人。相反地，只有44％的X世代（39－54歲），以及33％嬰兒潮世代以上的民眾（55歲以上）表示，有可能或極有可能支持社會主義候選人。

根據昆尼匹克大學（Quinnipiac University）的最新民調也顯示，桑德斯是50歲以下的民主黨人最喜歡的候選人，但在50歲以上的民主黨人中，桑德斯只有10％的支持率。這也是為什麼美國脫口秀主持人諾亞（Trevor Noah）會稱桑德斯是「全世界最年輕的老人」（The world youngest oldman），則稱標榜為資本主義者的38歲民主黨總統候選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）是「全世界最老的年輕人」（The world oldest youngman ）。

華倫（Elizabeth Warren）是另一位也標榜著要打擊科技金融巨擘的民主黨候選人。去年9月華倫在紐約的造勢活動，筆者也到了現場，在場的志工清一色都是低於40歲的年輕人，在晚會開始前，筆者隨機找了五位志工聊天，而這五位皆認同華府與財團的勾結，以及科技金融巨擘權力過大，正是美國當今最大的問題。

在這50年內，全球化與資本主義的快速發展，使得包括旅遊、衣著時尚等奢侈品價格大幅下降，買衣、娛樂和出國旅遊，變得稀鬆平常，不過與此同時，包括教育、房屋和醫療保險在內的必需品，卻變得貴到讓人難以負擔。

筆者自己就有相當深刻的切身經驗，在紐約讀研究所的費用（包括吃住行），兩年下來約為400萬台幣，但當要去找聯邦政府貸款時，卻發現研究所學貸的利息是6％，約是台灣銀行學貸的五倍，因著這樣的經驗，使得不以社會主義者自居的我，開始了解社會主義支持者們的感受，而今天有超過4400萬美國人背負著學貸，這些債務的總額超過1.5兆美元。

除了有難以支付的學費外，在美國看病的費用更是高得驚人，美國全國廣播公司CNBC就報導，2018年有54％的美國人表示，在過去一年曾因費用的緣故而延遲就醫。在如此的情況下，當桑德斯喊出接受醫療照護是基本人權，要推行像丹麥提供免費教育的社會民主主義；當華倫提出要對資產超過5000萬和10億美元的人分別徵收2％和3％的稅來提供福利措施時，對於那些無法擔負學貸，被醫療保險費用壓得苦不堪言的人們，是相當的有吸引力。

到底社會民主主義，或社會福利政策，能否在美國這個多元民族融合的國家，成功減緩資本主義所帶來的負面影響，是目前許多經濟學家在探討的議題，不過，縱使川普（Donald Trump）不斷重申「美國永遠不會成為社會主義國家」，科技金融集團高層也一個個公開反對桑德斯和華倫，若貧富不均持續擴大，學費、醫療照護等費用依舊居高不降，美國人民對社會主義政策的支持度恐怕只會增加不會減少，而接下來的幾年，我們或許會看到更多以社會主義者自居的政治人物出現，並獲得高度支持。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航