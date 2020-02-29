兄弟Cosplay白兵唔只為玩：Bad guy doing good

文：陳志樺

圖：香港電台

也許，連George Lucas也意料不到，星球大戰系列影響之深遠。星戰啟發自神話，創造了另一個神話，成就了巨大產業、流行文化、經典角色……不止主角受歡迎，云云角色中「白兵」是表表者。白兵也是Cosplay寵兒，原來，這亦有關男人的浪漫。

Vicky和Ray兩兄弟從小就是星球大戰的超級粉絲，放眼都是星戰副產品，工作室彷佛是二人的玩具屋。

黃偉傑（Vicky）與弟弟（Ray）從小就情迷科幻片，愛上星球大戰，星戰電影看得滾瓜爛熟，他們反覆研究劇情，對每個角色、細節都瞭如指掌，更特別對「壞人」白兵情有獨鍾。後來，「玩」得越來越認真，開始親手打造白色盔甲，扮演白兵——玩的精神、就是要身體力行、想做就做、全情投入，Cosplay就如同朝聖。說到Cosplay，大家或會即時想到日本街頭上奇裝異服，吸睛的動漫少女。以前的Cosplay比較個人化，各自各精彩；現在，可以是一個團隊齊齊玩，一隊白兵一個連，集體出動，兵兵相識，非常著重兄弟情——男人的浪漫。

「501軍團」是一個國際性的星球大戰迷組織，全球超過一萬三千會員，現香港分會人數約60人。

誰說玩物喪志？大男孩化身白兵，自娛之外，其實目標清晰，兩兄弟強調出兵有理 “Bad guy doing good”（「壞人做好事」）。

星球大戰中的白兵，鏡頭前大都匆匆而過，永遠不及大奸大惡搶眼，是卑微的壞人。但這隊駐港白兵團，卻只做好事，參與慈善活動，服務社群；同時，在現實縫隙尋回童心。每年捐血，是「壞人」必做的好事，他們深知每次捐血能救三個人，大伙兒穿上白兵盔甲去捐血或為捐血人士打氣，讓捐血這行動加了一點玩味，平添歡樂。更甚，表面的Cosplay變成一個有意義的遊戲。另外，「壞人」還會穿盔甲跑五公里，只為籌款，是體力的考驗，讓沒參與的「好人」汗顏。白兵團隊也會出席婚禮，以及做低調的探訪，doing good，就是滿足。

也許一天，所有壞人，都忽然做好事，香港也真有褔了。

“Bad guy doing good”（「壞人做好事」）是「501軍團」的宗旨，他們的使命是服務社群，回饋社會。

Vicky 曾經每天練跑，為的是鍛鍊體能可以背著盔甲參與慈善跑籌款。

畢竟，要製造出神似的「壞人」，殊不容易。早期的星戰造型設計，不求華麗，著重實際，但手工精細，鏡頭下非常優雅。兩兄弟為求做出忠於原著的白兵戲服，參考正版，學習組裝，深入研究之後，發現本來的粗糙，「求其」才是最高境界，複製瑕疵才是最高難度。兩兄弟要玩得認真，當然不會放棄，自製土炮機械，共同操作，一絲不拘，結合科學與藝術，才能複製原作。事實上，早期星戰的道具，多以拼湊組件方式而成，而那些組件表面平庸，卻來自世界各地，身世鮮為人知。兩人四處搜羅，就像另類的古董收藏家、偵探。

因為是完美主義者，別人看來只是大細路沉迷童趣，有時，覺得兩人玩得太執著，似是強迫症。然而，那投入的快樂，如同在延續神話，或者，最明白兩人者，非George Lucas莫屬了。

為了製造獨一無二的盔甲，兩兄弟合力打造多台機器，縱然會嘗到失敗亦樂此不疲。

香港電台節目《香港故事─追尋人生》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A 播映，本集2月29日播放；港台網站及流動應用程式RTHK Screen同步直播及提供重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue