【圖輯】伊斯蘭國滅亡後，「聖戰士們」在監獄靜候命運的審判到來

在敘利亞東北部的監獄跟拘留所，關押著成千上萬的人，不分男女老幼。這些人都曾經是伊斯蘭國的士兵與家人，在該國被認定滅亡後將近一年，他們的生活依然處在一個不穩定的狀態。

卡米什利（Qamishli）是當地的一座城市，其周邊地區主要由協助擊潰伊斯蘭國的庫德族武裝組織控制，也是庫德族所建立的「北敘利亞民主聯邦」首府。這些曾在伊斯蘭國統治下生活的人們，被土耳其視為具有安全威脅，遭到土國軍隊追趕至敘利亞東北角，也就是卡米什利附近。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

伊斯蘭國垮台後，庫德族武裝部隊便在卡米什利，試著處理這些遭到俘虜與追擊的人，其中包括數百名外籍人士。

要怎麼「安頓」這些伊斯蘭國的殘黨，對當地庫德族政權來說，是個棘手的問題。從2014年以來，伊斯蘭國武裝份子在當地處決了數以千計的平民百姓。

被庫德族俘虜的約一萬名伊斯蘭國戰士中，約有五分之一是歐洲人，但許多歐洲國家對引渡該國公民回國猶豫不決，深怕會因此引起反彈。

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庫德族官員說，他們實在沒有足夠資源來長期關押這群囚犯與家屬，何況是完成所有人的審判與調查，所以他們不斷呼籲，各國盡快把伊斯蘭國士兵中的公民引渡回去。

「我們想知道，我們將來的命運是什麼。」穆罕默德（Mahmoud Mohammad）是一名敘利亞籍的伊斯蘭國戰士，化名為哈姆扎（Abu Hamza），被庫德族關押在卡米什利南部哈薩卡（Hasaka）的一座監獄裡。

「我們對自己的家庭一無所知，不知道他們是生是死、在敘利亞還是已逃亡出去。我想知道我的判決與未來。」穆罕默德如是說。

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大多數關押在此的囚犯都是敘利亞或伊拉克人，隨著伊斯蘭國前幾年在各地征戰獲得領土，很多人因此被迫成為伊斯蘭國士兵，替他們工作。

32歲的敘利亞人約馬（Abdurrahman Mustafa al-Jomaa）也是被關在哈薩卡監獄的其中一人，他說：「我作為一介平民跟伊斯蘭國合作，並不是戰士身分，而我的刑期是兩年。我結婚了，有兩個孩子，有時候我家人會來探監。」

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哈薩卡監獄曾是學校，後來為了應付大量湧入的俘虜而改建成監獄，但整體收容的環境明顯糟糕很多。

超過50名的成年男性躺在牢房地板上，壅擠得沒有多餘活動空間。光線不足之外，空氣中也瀰漫著汗水與污垢的氣味。

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除了監獄，一旁的拘留所也收容了成千上萬的婦女與兒童。

孩子們在泥濘的道路上玩耍，旁邊的水坑則丟滿了垃圾，身穿黑色長袍與面紗的婦女成群結隊移動、聊天或做日常家務。

許多婦女不願意接受訪問，甚至語氣充滿著敵意。其中一位婦女接受訪問時沒有透露自己姓名，只用不流利的英文說自己來自香港，後來跑到中東加入伊斯蘭國。

「我有個孩子，丈夫則死在上巴古斯（Baghouz）。」上巴古斯是敘利亞的城鎮，為伊斯蘭國在敘利亞東部的最後一塊據點，2019年春天被庫德族武裝部隊佔領。

這名女子說，她與香港的家人保持聯繫，但並不想回去。

「我知道這裡的生活不好過，只是由帳篷組成的營地，稱不上是家。但我們都願意遵從阿拉的旨意活著，所以在真主的保佑下，一切都很美好。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航