武漢肺炎多國現蹤：為何出現「偽陰性」？治癒後檢測「轉陽」會傳染嗎？

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情持續延燒，從昨日到今（1）日，包括歐洲的盧森堡、愛爾蘭，中東的卡達及南美洲的厄瓜多，紛紛宣布出現首例確診。美國境內亦出現首起死亡病例。另外有鑒於疫情爆發以來，不時傳出有患者治癒後又出現感染的「復陽」反應，以及有些患者染病後遲遲篩檢不出的情況。針對外界的疑惑，中國醫界和專家近日陸續提出相關的歸納與分析。

武漢肺炎義大利確診破千，歐洲盧森堡、愛爾蘭現首例

《自由時報》報導，武漢肺炎疫情持續升溫，截至今日上午全球病例已超過8萬6000例，死亡則接近3000例。其中義大利截止昨晚確診889例，但外媒最新消息指出，目前病例已激增到1128例，至於死亡人數則是從8例增加29例。

報導指出，這一波病例增加幅度，較前一天增加了27％，病例大多是集中在倫巴底（Lombardy）、威尼托（Veneto）及艾米利亞－羅曼尼亞（Emilia-Romagna）等3處北部地區，且這些地方都算是該國的經濟重鎮，該國的旅遊協會也警告，佔義大利GDP高達13％的旅遊業恐受疫情影響遭到重挫。

除義大利疫情嚴峻以外，歐洲愛爾蘭、盧森堡等國家亦分別於昨日及今日通報第一起武漢肺炎確診病例。

《經濟日報》報導，盧森堡今日宣布境內首例武漢肺炎確診病例，患者是剛自義大利返國的男性。衛生部長保萊特．萊納特（Paulette Lenert）告訴媒體，這名40幾歲的男性患者於「本星期開端」返回盧森堡，最近出現武漢肺炎症狀後進行採檢，證實感染。萊納特表示，患者獨自安置於盧森堡醫院，患者家屬也予隔離，各項程序均依先前在這類情況上所計畫的進行。

《三立新聞網》報導，愛爾蘭政府在昨日表示，境內出現首起武漢肺炎確診病例，一名剛從義大利北部返國的男子檢測呈陽性。法新社報導，衛生官員表示，這名來自愛爾蘭東部的男子「獲得適當醫療照護」，他們已對他採行武漢肺炎檢測和診斷，一切都按照規定。

衛生部在聲明中說：「此例感染與到義大利北部疫區旅遊有關，而不是接觸其他確診患者。」聲明還說，有關當局已在迅速調查這名患者是否接觸其他人，以提供防止疫情進一步擴散的相關資訊和建議。

《中央社》報導，武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，目前50多個國家和地區都有病例，8萬6000多人感染，2900多人喪命，絕大多數病例在中國。除了盧森堡與愛爾蘭，位於中東的國家卡達和位於南美洲的厄瓜多，也都在今天宣布出現首例確診，美國也宣布境內出現首起死亡病例。

亞洲部分，《中央社》報導，韓國疾病管理本部今天表示，境內新增376起武漢肺炎病例，目前累計來到3526例，是中國以外地區、全世界疫情規模最大的國家。

其餘有關世界各地武漢肺炎最新疫情及旅遊管制，可至「武漢肺炎．新型冠狀病毒──全球擴散地圖」查閱目前情況。

患者治癒後檢測又「轉陽」？偽陰性為何發生？

（中央社）武漢肺炎疫情爆發以來，有些人染病後遲遲篩檢不出，有人則是治癒後又出現感染的陽性反應。中國專家說，透過監測發現，「復陽」患者未再發生傳播他人的現象，另有人再檢測時又轉為陰性。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，這個目前已知出現約3個月的新型冠狀病毒呈現的一些特點深受關注，包括少數患者治癒後又檢測出陽性反應。針對外界的疑惑，中國醫界和專家近日陸續提出相關的歸納和分析。

Photo Credit:Reuters/達志影像

治癒後核酸檢測「轉陽」

據中共人民網，廣東、四川、湖北以及湖南等地的出院病例出現復檢核酸呈現陽性的情況，讓人關切這些例子是否具有傳染性。

中國國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅，昨天在國務院聯防聯控機制記者會表示，透過監測發現，這部分患者未再發生傳染給他人的現象，另有部分患者再進行核酸檢測時又轉為陰性。

另據中國國家衛健委高級別專家組長鍾南山，稍早前在廣州疫情防控記者會指出，轉陽性的個案病例不多；另一方面，微生物的規律都相同，感染者只要體內產生足夠抗體，通常不會再感染，

此外，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，「復陽」與患者的病情和體質有關，經醫學觀察，並沒有出現第二代病例的密切接觸者。

他指出，從微生物的特性來看，人感染病毒後就會產生抗體，不會具有傳播性；藉由實驗室觀察發現，年輕人在兩週內產生抗體，即使出現核酸檢測陽性，風險也很低，這種抗體是保護性抗體，傳播風險越來越低。

檢測頻現偽陰性（或譯「假陰性」）

對於不少感染者在核酸檢測時出現陰性結果的假象，南京大學教授趙慶順表示，目前臨床主要採用螢光定量RT-PCR試劑盒檢測，為保護從事檢測工作人員不被感染，在製備核酸模板前，需將採集樣品在攝氏56度條件下進行30分鐘的病毒滅活。

趙慶順認為，核酸提取前對人體樣本進行高溫殺毒處理，可能是導致新冠病毒核酸檢出偽陰性率過高的重要原因之一。

另一方面，檢驗新冠病毒是用鼻腔和口腔拭子採集鼻液和唾液，再運送至實驗室檢驗，而新冠病毒主要感染肺部，肺部和鼻液唾液有一定距離，拭子採集的部分若碰巧沒有病毒或病毒量太少，就有可能出現偽陰性。

其他包括運送時間、是否準確操作和準確取樣，都會影響結果。

傳播途徑

據中國—世界衛生組織2019冠狀病毒疾病聯合考察今天公布的報告，新冠病毒是在無防護下透過飛沫和密切接觸而傳播。目前尚無在空氣傳播的報告，而且根據現有證據，專家也不認為空氣傳播是主要傳播方式。

但是報告警告，在醫療機構可能存在因醫療操作產生氣溶膠（氣霧）而發生空氣傳播的可能。

稍早前，鍾南山領導的團隊也從患者糞便和尿液分離出病毒，但是專家說，這「不意味著主要傳播途徑發生變化」，但根據現有證據，糞—口傳播似乎並不是主要傳播方式，傳播地位和作用仍待明確。

不過，浙江大學醫學院附屬第一醫院副院長沈曄的團隊最近針對患者眼淚與結膜分泌物進行核酸檢測時，出現病毒陽性結果。團隊認為，這顯示呼吸道可能不是新冠病毒傳播的唯一途徑，因此醫務人員檢查可疑病例時，除了口罩，還需要佩戴護目鏡。

傳播時間

中國疾控中心應急中心研究員向妮娟最近接受中央電視台「新聞1+1」節目訪問時表示，一般認為新冠病毒潛伏期是14天，因此各國將14天做為隔離期，但目前了解到病人在發病前兩天就已經有傳染性。

她表示，中國對於密切接觸者的判定也因此出現變化，將患者發病前兩天接觸到的人也納入密切接觸者，需進行14天的醫學觀察。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航